Trần Hạo Dân gửi tâm thư ngọt ngào đến vợ nhân ngày Valentine khiến chị em ‘phát hờn’

Trần Hạo Dân nổi tiếng với vai diễn Đoàn dự trong bộ phim đình đám “Thiên Long Bát Bộ” và là tài tử được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Trần Hạo Dân quyết định tạm dừng diễn xuất và lập gia đình. Hiện tại, anh đang sống hạnh phúc cùng cực người mẫu Tưởng Lệ Sa và 4 thiên thần nhỏ.

Gia đình hạnh phúc của Trần Hạo Dân - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp Valentine, Trần Hạo Dân đã dành tặng một món quà đặc biệt đến bà xã của mình. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải những hình ảnh tình cảm bên vợ và các con khi cả gia đình cùng nhau tham quan buổi trình diễn ánh sáng lên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Khi Valentine đến hãy cùng những đứa trẻ trải nghiệm không gian nghệ thuật ánh sáng”.