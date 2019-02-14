Trần Hạo Dân gửi tâm thư ngọt ngào đến vợ nhân ngày Valentine khiến chị em ‘phát hờn’

Sao quốc tế 14/02/2019 11:54

Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng Trần Hạo Dân đã chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên trang cá nhân cùng lời nhắn gửi đầy tình cảm đến vợ khiến nhiều chị em phải thầm ghen tỵ.

Trần Hạo Dân nổi tiếng với vai diễn Đoàn dự trong bộ phim đình đám “Thiên Long Bát Bộ” và là tài tử được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Trần Hạo Dân quyết định tạm dừng diễn xuất và lập gia đình. Hiện tại, anh đang sống hạnh phúc cùng cực người mẫu Tưởng Lệ Sa và 4 thiên thần nhỏ.

Trần Hạo Dân gửi tâm thư ngọt ngào đến vợ nhân ngày Valentine khiến chị em ‘phát hờn’ - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Trần Hạo Dân - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp Valentine, Trần Hạo Dân đã dành tặng một món quà đặc biệt đến bà xã của mình. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải những hình ảnh tình cảm bên vợ và các con khi cả gia đình cùng nhau tham quan buổi trình diễn ánh sáng lên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Khi Valentine đến hãy cùng những đứa trẻ trải nghiệm không gian nghệ thuật ánh sáng”.

Trần Hạo Dân gửi tâm thư ngọt ngào đến vợ nhân ngày Valentine khiến chị em ‘phát hờn’ - Ảnh 2
Hình ảnh anh chia sẻ trên Weibo - Ảnh: Internet
Trần Hạo Dân gửi tâm thư ngọt ngào đến vợ nhân ngày Valentine khiến chị em ‘phát hờn’ - Ảnh 3
Cả hai dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào - Ảnh: Internet

Trần Hạo Dân gửi tâm thư ngọt ngào đến vợ nhân ngày Valentine khiến chị em ‘phát hờn’ - Ảnh 4Trần Hạo Dân gửi tâm thư ngọt ngào đến vợ nhân ngày Valentine khiến chị em ‘phát hờn’ - Ảnh 5

Trần Hạo Dân gửi tâm thư ngọt ngào đến vợ nhân ngày Valentine khiến chị em ‘phát hờn’ - Ảnh 6
Hình ảnh đáng yêu của các thiên thần nhỏ - Ảnh: Internet

Chẳng cần những ngôn từ lãng mạn, câu nói của Trần Hạo Dân như một lời nhắn gửi đến bà xã của mình rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Qua những bức ảnh nam diễn viên chia sẻ, có thể thấy gia đình nhỏ của anh vô cùng hạnh phúc. Các con có khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ cùng nhau, còn Trần Hạo Dân và bà xã Tưởng Lệ Sa lại dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và cái nắm tay đầy ấm áp.

Được biết, đời tư của Trần Hạo Dân vốn gây nhiều tranh cãi nhưng hiện tại, nam diễn viên đang có một mái ấm hạnh phúc và anh luôn dành nhiều thời gian cho gia đình của mình.

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Từ khóa:   Trần Hạo Dân cặp đôi hoa ngữ

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