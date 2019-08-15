Đều là những diễn viên hàng đầu Hoa ngữ, xinh đẹp và có sự nghiệp thành công nhưng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch , Lưu Thi Thi , Angela Baby đều gặp nhiều thị phi trong cuộc sống hôn nhân.

Không có thời gian cho gia đình, Dương Mịch liên tiếp bị cộng đồng mạng chê bai là người mẹ tồi, một năm về thăm con được mấy ngày thì làm gì có thời gian chăm sóc con gái nhỏ. Hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vướng phải rất nhiều tin đồn rạn nứt nhưng phải đến cuối năm 2018 cặp đôi mới chính thức tuyên bố đường ai nấy đi.

Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy khi còn khá trẻ. Thời điểm đó sự nghiệp của Dương Mịch phát triển rất thuận lợi nhưng cô vẫn quyết định lấy chồng và sinh con. Là một người phụ nữ của công việc, sau khi sinh con không lâu cô vội vã quay trở lại với công việc. Có lẽ vì lý do này, tình cảm giữa cô và Lưu Khải Uy ngày một xa cách.

Dù rằng trong sự nghiệp Dương Mịch rất thành công nhưng con đường tình cảm của nữ diễn viên họ Dương lại vô cùng bất hạnh với một cuộc hôn nhân tan vỡ và đời tư đầy thị phi.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi là một trong những “ngọc nữ” ít tai tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến với vẻ đẹp mong manh tựa sương khói nhưng cũng đầy khí chất. Trước khi kết hôn với Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi chưa từng vướng bất kỳ tin đồn nào ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

Chưa bao giờ vướng phải tin đồn thất thiệt nhưng sau khi kết hôn với Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi liên tiếp được cho là bị trầm cảm vì bất hòa với mẹ chồng

Vậy nhưng sau khi kết hôn với người đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi thường xuyên vướng phải thị phi. Đầu tiên, Lưu Thi Thi bị đồn khó mang thai nên không được lòng mẹ chồng. Sau khi hạ sinh cho Ngô Kỳ Long một quý tử, cô lại dính tin đồn mắc bệnh trầm cảm sau sinh vì mâu thuẫn với mẹ chồng.

Angela Baby

Xuất thân từ nghề người mẫu nhưng do mối quan hệ đặc biệt với Huỳnh Hiểu Minh nên Angela Baby đã có bước phát triển ngoạn mục trong sự nghiệp. Kể từ khi công khai tình cảm và đặc biệt là sau hôn lễ thế kỷ, Angela Baby nhận được vô số lời mời quảng cáo, tham gia chương trình truyền hình thực tế cũng như các kịch bản truyền hình.

Angela Baby đang phải đối mặt với hàng loạt tin đồn hôn nhân tan vỡ

Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhiều đạo diễn có tiếng vẫn tìm đến bà xã của Huỳnh Hiểu Minh với mức thù lao cao khủng khiếp. Khi sự nghiệp của Angela Baby phát triển vững chắc cũng là lúc cô và chồng luôn phải đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt. Dù rằng hiện tại, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby luôn cố gắng phủ nhận nhưng trên thực tế tình cảm của họ không còn mặn nồng như xưa.

Triệu Lệ Dĩnh

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh được công chúng đón nhận qua nhiều vai diễn ấn tượng. Với sự nỗ lực của mình, chỉ trong vài năm Triệu Lệ Dĩnh đã dành được rất nhiều danh hiệu cao quý. Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng đường tình duyên của nàng “Hoa Thiên Cốt” lại vô cùng bất hạnh.

Chưa kịp tái xuất sau khi sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại phải đối mặt với tin đồn chồng trăng hoa

Dù đã đăng ký kết hôn và sinh con, nhưng Phùng Thiệu Phong chưa muốn tổ chức đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh cố tình mang thai để ép Phùng Thiệu Phong làm đám cưới.

Trong suốt thời gian mang thai và sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã tạm gác mọi công việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Tuy nhiên, trong giai đoạn này Phùng Thiệu Phong lại dính tin đồn cặp kè với “tiểu tam” bỏ rơi vợ. Dù anh đã lên tiếng phủ nhận nhưng những ai yêu mến nữ diễn viên họ Triệu đều cảm thấy bất bình và thương xót cho cô.