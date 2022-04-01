"Hẹn hò chốn công sở" đại thắng: Xuất sắc trở thành bộ phim không dùng tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong suốt 2 tuần liên tiếp

Theo Netflix vào ngày 30/3 vừa qua, Bộ phim Hẹn hò chốn công sở đã được xem trong 30,94 triệu giờ trên toàn thế giới trong tuần thứ tư của tháng ba (từ ngày 21 đến ngày 27). Tiếp theo tuần thứ ba của tháng ba (từ ngày 14 đến ngày 20), đạt 23,48 triệu giờ, bộ phim đã leo lên vị trí đầu của hạng mục phim truyền hình không nói tiếng Anh trong hai tuần liên tiếp.

Bộ phim đã được phát sóng trên Netflix ngay sau khi lên sóng trên đài SBS từ ngày 28 tháng 2. Sau khi lọt vào top 10 (xếp ở vị trí thứ 6) lần đầu tiên vào tuần thứ hai của tháng ba (từ ngày 7 đến ngày 13, đạt được thời lượng xem là 15,9 triệu giờ), bộ phim đã cho thấy sự gia tăng về thời lượng xem đáng tự hào và khích lệ.

Business Proposal - Hẹn hò chốn công sở là một bộ phim hài lãng mạn kể về câu chuyện của một cô nhân viên văn phòng bình thường tên Shin Ha-ri đã gặp Kang Tae-moo, giám đốc điều hành một tập đoàn tài chính thế hệ thứ ba tại một cuộc xem mắt thay cho cô bạn thân của mình. Đây là bộ phim chuyển thể thú vị từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hae-hwa, và các diễn viên Ahn Hyo-seop và Kim Se-jeong được nhiều người yêu thích nhờ vào lối diễn xuất tự nhiên, dễ thương và rất ăn ý của họ.