"Hẹn hò chốn công sở" đại thắng: Xuất sắc trở thành bộ phim không dùng tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong suốt 2 tuần liên tiếp

Sao quốc tế 01/04/2022 18:47

Bộ phim Business Proposal - Hẹn hò chốn công sở dẫn đầu về thời lượng xem trong hai tuần liên tiếp ở hạng mục phim truyền hình không nói tiếng Anh trên Netflix.

'Hẹn hò chốn công sở' đại thắng: Xuất sắc trở thành bộ phim không dùng tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong suốt 2 tuần liên tiếp - Ảnh 1

Theo Netflix vào ngày 30/3 vừa qua, Bộ phim Hẹn hò chốn công sở đã được xem trong 30,94 triệu giờ trên toàn thế giới trong tuần thứ tư của tháng ba (từ ngày 21 đến ngày 27). Tiếp theo tuần thứ ba của tháng ba (từ ngày 14 đến ngày 20), đạt 23,48 triệu giờ, bộ phim đã leo lên vị trí đầu của hạng mục phim truyền hình không nói tiếng Anh trong hai tuần liên tiếp. 

Bộ phim đã được phát sóng trên Netflix ngay sau khi lên sóng trên đài SBS từ ngày 28 tháng 2. Sau khi lọt vào top 10 (xếp ở vị trí thứ 6) lần đầu tiên vào tuần thứ hai của tháng ba (từ ngày 7 đến ngày 13, đạt được thời lượng xem là 15,9 triệu giờ), bộ phim đã cho thấy sự gia tăng về thời lượng xem đáng tự hào và khích lệ.

'Hẹn hò chốn công sở' đại thắng: Xuất sắc trở thành bộ phim không dùng tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong suốt 2 tuần liên tiếp - Ảnh 2

Business Proposal - Hẹn hò chốn công sở là một bộ phim hài lãng mạn kể về câu chuyện của một cô nhân viên văn phòng bình thường tên Shin Ha-ri đã gặp Kang Tae-moo, giám đốc điều hành một tập đoàn tài chính thế hệ thứ ba tại một cuộc xem mắt thay cho cô bạn thân của mình. Đây là bộ phim chuyển thể thú vị từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hae-hwa, và các diễn viên Ahn Hyo-seop và Kim Se-jeong được nhiều người yêu thích nhờ vào lối diễn xuất tự nhiên, dễ thương và rất ăn ý của họ.

'Hẹn hò chốn công sở' đại thắng: Xuất sắc trở thành bộ phim không dùng tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong suốt 2 tuần liên tiếp - Ảnh 3

Hiện tại, Kim Se-jeong được xác nhận sẽ đóng chính trong bộ phim truyền hình tiếp theo của SBS mang tên Today Webtoon. Đây là dự án chuyển thể từ tác phẩm gốc Sleepeeer Hit của Nhật Bản. Bộ phim kể về On Maeum, một vận động viên Judo đã giải nghệ và hiện theo đuổi công việc biên tập viên. Dự kiến, Today Webtoon sẽ lên sóng vào cuối năm nay.

'Hẹn hò chốn công sở' đại thắng: Xuất sắc trở thành bộ phim không dùng tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong suốt 2 tuần liên tiếp - Ảnh 4

Còn chàng “chim thuỷ tổ” Ahn Hyo-seop cũng xác nhận chuẩn bị vào nam chính cho một dự án phim remake từ kịch bản Đài Loan cùng với hai người bạn diễn là Jeon Yeo-bin và Kang Hoon. Dự án này có tên gốc là Someday Or One Day (Muốn Gặp Anh).

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Từ khóa:   Phim Hẹn hò chốn công sở Netflix Kbiz

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