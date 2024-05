Hé lộ tình bạn giữa 'hai tiểu hoa 95' của điện ảnh Cbiz Chương Nhược Nam và Trương Tịnh Nghi

Trương Tịnh Nghi bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn kể từ sau vai nữ chính trong phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, đóng chính cùng Trần Phi Vũ. Nữ diễn viên sinh năm 1999 thu hút người xem bởi nhan sắc cuốn hút, cá tính với ngũ quan đường nét tinh xảo. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn có lối diễn xuất tự nhiên, có hồn, luôn tìm cách hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Là một trong số các tiểu hoa tiềm năng hàng đầu được đào tạo bài bản qua trường lớp, Trương Tịnh Nghi đang không ngừng chứng minh năng lực diễn xuất của bản thân. Tuy gia tài phim ảnh vẫn còn khiêm tốn về số lượng nhưng cô không thiếu vai diễn ghi dấu ấn đặc biệt đối với khán giả.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Chương Nhược Nam là một người mẫu ảnh. Năm 2018, cô chính thức xuất hiện với vai trò diễn viên trong bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường Bi thương ngược dòng thành sông (Cry me a sad river) của đạo diễn Lạc Lạc.

Với ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào, mỹ nhân sinh năm 1996 nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Cô được khán giả và truyền thông Hoa ngữ gọi là "nữ thần thanh xuân", "tình đầu quốc dân", "nàng thơ mới", "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới ở Trung Quốc.

Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của Chương Nhược Nam gồm Nếu thanh âm không ghi nhớ (The end of endless love), Ai cũng khao khát gặp được em (Everyone wants to meet you), Sư gia xin tự trọng (2020), Hôn lễ của em (My love)…