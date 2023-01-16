Hé lộ lý do các diễn viên TVB phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc Đại lục trong những năm gần đây

Ngày càng có nhiều các nghệ sĩ dưới trướng TVB gia nhập làng giải trí tại Đại lục, sự việc này cũng được phía nhà đài lớn nhất Hong Kong ủng hội.

HK01 đưa tin, mới đây trong buổi gặp gỡ báo chí, trợ lý Tổng giám đốc TVB, bà Nhạc Dị Linh cho biết TVB luôn khuyến khích các nghệ sĩ của mình sang Trung Quốc Đại lục để phát triển sự nghiệp. Bà khẳng định, phía TVB rất xem trọng thị trường Trung Quốc và luôn mở rộng cửa để các diễn viên có thể tìm thêm việc bên ngoài.

"Thị trường bên đó rất thích sử dụng diễn viên TVB, thường xuyên có người gọi điện cho tôi để tìm diễn viên. Khoảng mười mấy hai mươi năm trước, tôi đã giúp các diễn viên của mình tìm kiếm cơ hội đóng phim truyền hình tại Trung Quốc." - Nhạc Dị Linh nói.

Không những vậy, bà Nhạc Dị Linh còn tiết lộ rằng thực chất TVB có "quy định ngầm" cho phép các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý dành ra 1/3 quỹ thời gian để hoạt động tại Trung Quốc. Thậm chí có những diễn viên ở lại Trung Quốc một thời gian dài, chỉ quay lại Hong Kong khi có lịch trình quay phim.

"Chẳng hạn như Cao Hải Ninh, khi công ty có có việc, cô ấy mới về lại Hong Kong; hay như Trần Trinh Di, cô ấy đã tham gia vài bộ phim truyền hình tại Trung Quốc… Chúng tôi rất ủng hộ các nghệ sĩ sang Trung Quốc phát triển, việc hợp tác nhiều hơn nữa với Trung Quốc là điều tốt." - trợ lý Tổng giám đốc TVB cho hay.

Diễn viên TVB Vương Hạo Tín và Trần Trinh Di ở lại Trung Quốc khá lâu vào năm ngoái - Ảnh: Internet

Không chỉ ở phía nghệ sĩ, những năm gần đây thì TVB cũng kết hợp sản xuất phim với các nền tảng xem phim trực tuyến của Trung Quốc để sản xuất phim ảnh. Vì thị hiếu của khán giả là những bộ phim về xã hội đen Hong Kong, sắp tới sẽ có nhiều tác phẩm về đề tài này được sản xuất và ra mắt.

Tài tử TVB Vương Hạo Tín từ 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' đến sự nghiệp chỉ toàn vai phụ Tuy từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của TVB, nhưng khi dấn thân sang thị trường Đại lục thì Vương Hạo Tín chỉ đảm nhận các vai diễn phụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-ly-do-cac-dien-vien-tvb-phat-trien-su-nghiep-tai-trung-quoc-ai-luc-trong-nhung-nam-gan-ay-547124.html