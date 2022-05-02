Hậu tin đồn ngược đãi động vật, Thả Thí Thiên Hạ 'chơi xấu' lôi phim của Nhiệt Ba làm 'bia đỡ đạn' cho mình?

Sao quốc tế 02/05/2022 19:29

Cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước thông tin đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ dùng phim của Nhiệt Ba làm 'bia đỡ đạn' cho hành động ngược đãi động vật của mình.

Dạo gần đây, sóng gió không ngừng bủa vây Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Cụ thể, có người cho rằng đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ có hành vi ngược đãi những con ngựa sử dụng trên phim. Những chú ngựa thường xuất hiện trong các cảnh quay chiến đấu sau đó sẽ xảy ra tình huống thắng gấp rồi bị ngã bổ nhào về phía trước. Tình huống này đa phần sẽ gây ra cái chết đầy đau đớn cho ngựa. Có bình luận còn tiết lộ rằng các đoàn làm phim thường sẽ sử dụng những chú ngựa đã lớn tuổi hoặc có bệnh để quay cảnh bị ngã như thế để tăng độ chân thực và tiết kiệm chi phí cho kỹ xảo.

Hậu tin đồn ngược đãi động vật, Thả Thí Thiên Hạ 'chơi xấu' lôi phim của Nhiệt Ba làm 'bia đỡ đạn' cho mình? - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ bị tố ngược đãi động vật - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, netizen còn phẫn nộ hơn khi nghi ngờ phía Thả Thí Thiên Hạ kéo loạt bộ phim khác sử dụng ngựa lên để bao biện cho lùm xùm của mình.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Trường Ca Hành của Địch Lệ Nhiệt Ba. Vào tối 30/4, bộ phim đã phát sóng được cả năm của Nhiệt Ba bất ngờ chễm chệ trên hot search, và khi click vào thì toàn những bài đăng liên quan đến cảnh quay rớt ngựa của phim.

Cụ thể hơn, đoạn phim Nhiệt Ba cưỡi ngựa chạy qua cây cầu dây rồi bị hụt rơi xuống núi bị cho là đã làm ảnh hưởng tới một chú ngựa. Tuy nhiên, ngay sau đó Trường Ca Hành đã được minh oan với một clip hậu trường, cho thấy chú ngựa rơi từ trên cao xuống là ngựa giả, không hề có chuyện thiệt hại.

Tưởng như minh oan rồi là xong, nhưng không. Thả Thí Thiên Hạ bị nghi là giở trò xấu xí, xóa hết những bài đăng liên quan đến chú ngựa bị ngã nhào trong phim, thay vào đó khi tìm từ khóa liên quan vụ việc thì chỉ toàn bài đăng về Trường Ca Hành. Không những thế trong sáng 1/5, những bộ phim từng sử dụng ngựa có cảnh tương tự, thậm chí là bộ phim chưa chiếu như An Lạc Truyện cũng bị đem lên làm lá chắn cho phim của Dương Dương, Triệu Lộ Tư.

Lấy phim khác ra chắn gió chắn mưa, đoàn cấp ngựa cho bộ Thả Thí Thiên Hạ cũng lên đính chính, cho biết ekip đã rải cát rất dày, đảm bảo an toàn cho chú ngựa khi thực hiện cảnh quay này. Ngoài ra, đoàn cấp ngựa còn khẳng định rằng chú ngựa trong Thả Thí Thiên Hạ hiện vẫn đang có trạng thái rất tốt, khỏe mạnh và còn tham gia vào đoàn phim khác.

 

Hậu tin đồn ngược đãi động vật, Thả Thí Thiên Hạ 'chơi xấu' lôi phim của Nhiệt Ba làm 'bia đỡ đạn' cho mình? - Ảnh 2
Thả Thí Thiên Hạ dùng cảnh ngã ngựa phim của Nhiệt Ba làm lá chắn cho hành động sai trái - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, netizen đã nhanh chóng chỉ ra nhiều điểm bất thường, cho rằng đoàn cấp ngựa đã cung cấp hình ảnh của chú ngựa trong Thả Thí Thiên Hạ, và chú ngựa lên đính chính là không đồng nhất. Rất nhiều người sau đó đã yêu cầu đoàn phim phải đưa ra clip hậu trường, chí ít là phải rõ ràng được như Trường Ca Hành.

Hậu tin đồn ngược đãi động vật, Thả Thí Thiên Hạ 'chơi xấu' lôi phim của Nhiệt Ba làm 'bia đỡ đạn' cho mình? - Ảnh 3
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện tại, vụ việc đối xử không tốt với động vật của Thả Thí Thiên Hạ đang ảnh hưởng rất lớn đến phim. Weibo của đoàn phim này đến nay đã mấy ngày không cập nhật tin tức mới. Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng giữ im lặng khiến netizen càng thêm bức xúc. Bên cạnh đó, hành vi kéo những bộ phim khác lên làm bia đỡ cũng gây ra nhiều khó chịu cho khán giả.

 

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