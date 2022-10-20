Theo đó, nam diễn viên cho biết trên Sina Entertainment: "Tôi vẫn tự rèn luyện sức khỏe tại nhà như đi bộ nhanh, hy vọng bản thân có thể nhanh chóng khỏe trở lại. Tôi muốn đi một chuyến, đơn giản là đi đâu đó thôi, đây là quãng thời gian lâu nhất mà tôi không được ngồi máy bay đi du lịch. Mọi người đều hỏi tôi có đi được không, thực tế tôi vẫn cùng vợ đến siêu thị để mua các đồ dùng hàng ngày".

Lâm Chí Dĩnh - Ảnh: Internet

Khoảng giữa tháng 10, Lâm Chí Dĩnh lộ diện sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng trong buổi sinh nhật tuổi thứ 48 cùng vợ con. Tại đây người hâm mộ của anh chàng đã biết được tình hình sức khỏe cũng như quá trình nam diễn viên bị tai nạn ra sao. Một số người còn cảm thấy buồn bã khi hay tin Lâm Chí Dĩnh đã sút tới 10kg trong quá trình điều trị.