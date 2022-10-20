Tình trạng sức khỏe hiện tại của Lâm Chí Dĩnh khiến fan có đôi chút lo lắng nhất định.
- Trải qua nhiều cuộc đại phẫu, Lâm Chí Dĩnh cho biết đang đau dai dẳng sức khỏe chưa được cải thiện đáng kể
- Sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh ngày một chuyển biến xấu dần đi, fan hết mực lo lắng: 'Hy vọng anh sớm khỏi bệnh'
Theo đó, nam diễn viên cho biết trên Sina Entertainment: "Tôi vẫn tự rèn luyện sức khỏe tại nhà như đi bộ nhanh, hy vọng bản thân có thể nhanh chóng khỏe trở lại. Tôi muốn đi một chuyến, đơn giản là đi đâu đó thôi, đây là quãng thời gian lâu nhất mà tôi không được ngồi máy bay đi du lịch. Mọi người đều hỏi tôi có đi được không, thực tế tôi vẫn cùng vợ đến siêu thị để mua các đồ dùng hàng ngày".
Khoảng giữa tháng 10, Lâm Chí Dĩnh lộ diện sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng trong buổi sinh nhật tuổi thứ 48 cùng vợ con. Tại đây người hâm mộ của anh chàng đã biết được tình hình sức khỏe cũng như quá trình nam diễn viên bị tai nạn ra sao. Một số người còn cảm thấy buồn bã khi hay tin Lâm Chí Dĩnh đã sút tới 10kg trong quá trình điều trị.
Trước đó vấn đề được nhiều người thắc mắc nhất chính là việc anh có đeo dây an toàn không cũng đã được giải đáp khi bản thân nam diễn viên cho biết vẫn tuân thủ mọi luật lệ giao thông và không hề có chuyện anh quên không gài.
Theo truyền thông Đài Loan, vào khoảng 11h ngày 22/7, một vụ tai nạn xảy ra trên đường Chính Bắc, thành phố Đào Viên, Đài Loan. Sau khi xảy ra va chạm, phần đầu chiếc xe bốc cháy dữ dội, người dân qua đường nhanh chóng kéo người ngồi trong xe ra và phát hiện đó là Lâm Chí Dĩnh và con trai.
Tờ ETtoday cho biết, nam diễn viên bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não. Con trai của tài tử Thiên long bát bộ bị trầy xước vùng mặt, khá hoảng loạn. Nam diễn viên đã trải qua 3 ca phẫu thuật lớn liên quan đến xương bả vai và xương ức. Ngày 23/8, anh được xuất viện về nhà để điều trị.