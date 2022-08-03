Hai mỹ nhân mới được 'biên kịch vàng' Vu Chính phát hiện, nhan sắc hứa hẹn khiến showbiz chao đảo

Sao quốc tế 03/08/2022 14:35

Hai nữ diễn viên mới vừa ký hợp đồng với "biên kịch vàng" Vu Chính gây chú ý vì có nhan sắc vô cùng nổi bật.

Theo thông tin từ Sina, mới đây Vu Chính đã cho đăng tải bộ ảnh cổ trang giới thiệu các nghệ sĩ trẻ vừa ký kết hợp đồng với công ty của anh. Trong đợt tìm kiếm tài năng này, có 3 gương mặt đã lọt vào mắt xanh của "biên kịch vàng" là Triệu Tình, Châu Nghi và La Trạch Giai.

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Vu Chính cho hay, đợt diễn viên mới này được anh đích thân tuyển chọn theo 4 tiêu chí là: Nhan sắc nổi trội và không đại trà, có thể gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên; tự tin; có thể giữ được tâm lý vững khi đối diện với các bình luận trái chiều và cuối cùng là không ngại khi phải đóng những vai diễn nhỏ, hay có thân phận thấp kém như nô tì, thái giám, lao dịch để tích lũy kinh nghiệm.

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Triệu Tình gây chú ý khi sở hữu nhan sắc pha trộn giữa Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Trong những gương mặt mới được Vu Chính tuyển chọn, Triệu Tình chính là cái tên gây chú ý nhất. Dự trên thông tin từ Baidu, Triệu Tình sinh năm 2000 ở Hàng Châu và tốt nghiệp Học viện Truyền thông tỉnh Chiết Giang.

Trước khi lấn sân sang diễn xuất, Triệu Tình đã là một người mẫu Hán phục nổi tiếng tại Trung Quốc. Người đẹp có gương mặt thanh tú và sở hữu chiều cao lên đến 1,7m. Nhiều người nhận xét cô có nhan sắc pha trộn giữa Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi và Triệu Lệ Dĩnh.

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Bắt đầu đóng phim từ năm 2021, Triệu Tình từng xuất hiện trong bộ phim Magic Grocery Store, Palace: Devious Women và còn có 3 tác phẩm web drama khác đang chờ phát hành. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm đến đến hiện tại thì cô đa phần đóng các vai phụ.

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Châu Nghi là cái tên lạ lẫm, chưa được Vu Chính công khai nhiều thông tin - Ảnh: Internet
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Người đẹp sỡ hữu nhan sắc hoang dại - Ảnh: Internet

Bên cạnh Triệu Tình thì nhan sắc của Châu Nghi cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên, cô là cái tên khá lạ lẫm và những thông tin về cô vẫn chưa được công khai. Châu Nghi cũng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ năm 2021 với vai phụ trong web drama Giấc Mơ Của Dora.

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