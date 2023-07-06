Fan xót xa trước lời nhắn thoại cuối cùng vào đúng ngày nữ ca sĩ đình đám tự tử nghi do trầm cảm

Sao quốc tế 06/07/2023 06:58

Đúng vào hôm Coco Lee tự tử (2/7), cô vẫn tương tác bình thường với khán giả. Nữ ca sĩ còn gửi tin nhắn thoại có nội dung chan chứa tình yêu thương tới người hâm mộ.

Tối ngày 5/7, người hâm mộ châu Á bàng hoàng trước thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Coco Lee qua đời ở tuổi 48. Trước đó vài hôm, vào ngày 2/7, nữ diva đình đám này đã tự tử tại nhà riêng sau vài năm chống chọi với trầm cảm.

Theo tờ 163 đưa tin, đúng vào hôm Coco Lee tự tử (2/7), cô vẫn tương tác bình thường với khán giả. Nữ ca sĩ còn gửi tin nhắn thoại có nội dung chan chứa tình yêu thương tới người hâm mộ: "Tôi cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi. Có được sự khích lệ từ các bạn, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Mong các bạn luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui. Tôi nhớ các bạn nhiều lắm. Tôi cũng đang không ngừng cố gắng. Nhớ các bạn rất nhiều".

Fan xót xa trước lời nhắn thoại cuối cùng vào đúng ngày nữ ca sĩ đình đám tự tử nghi do trầm cảm - Ảnh 1
Đúng vào hôm Coco Lee tự tử (2/7), cô vẫn tương tác bình thường với khán giả. Nữ ca sĩ còn gửi tin nhắn thoại có nội dung chan chứa tình yêu thương tới người hâm mộ

Thông điệp cuối cùng của cố nghệ sĩ khiến người hâm mộ không cầm được nước mắt. Trước khi tự kết liễu cuộc đời mình, Coco Lee vẫn gửi lời chúc sức khỏe tới fan, mong người hâm mộ thân yêu luôn hạnh phúc.

Coco Lee tên thật là Lý Văn, sinh năm 1975 và là ca sĩ Mỹ gốc Hong Kong (Trung Quốc). Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát ở Hong Kong (Trung Quốc) khoảng năm 1992, sau đó mở rộng sang Đài Loan (Trung Quốc). Năm 1998, cô được mời hát ca khúc Reflection - nhạc phim Mulan, tác phẩm do Disney chuyển thể từ truyện dân gian Trung Quốc.

Fan xót xa trước lời nhắn thoại cuối cùng vào đúng ngày nữ ca sĩ đình đám tự tử nghi do trầm cảm - Ảnh 2
Cô nổi tiếng với chất giọng nội lực, từng "làm mưa làm gió" với nhiều bản hit như A Love Before Time, It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way

Từ đó, danh tiếng cô được biết đến ở sàn diễn quốc tế và từng bước gặt hái thành công. Coco Lee từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Whitney Houston, Kelly Price, John Legend. Cô hát bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Quan Thoại, Quảng Đông, Pháp, Tây Ban Nha.

 Nữ ca sĩ từng trình diễn tại lễ trao giải Oscar và có một đề cử Oscar lần thứ 73 ở hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất với bài A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Cô được báo chí phương Tây gọi là "diva nhạc pop châu Á". Ca sĩ từng tổ chức 6 tour lưu diễn vòng quanh thế giới.

Fan xót xa trước lời nhắn thoại cuối cùng vào đúng ngày nữ ca sĩ đình đám tự tử nghi do trầm cảm - Ảnh 3
Cú sốc rạn nứt hôn nhân sau khi biết ngoại tình khiến Coco Lee sa sút tinh thần và sụt cân trầm trọng

Coco Lee kết hôn với doanh nhân Bruce Rockowitz năm 2011. Khi đó, đám cưới của cô từng khiến dân tình “dậy sóng” khi có chi phí lên tới 10 triệu USD, quy tụ dàn sao nổi tiếng như: Alicia Keys, Bruno Mars, Thành Long, Củng Lợi, Chương Tử Di…

Tuy nhiên, đầu năm 2023, truyền thông đưa tin cuộc hôn nhân của Coco Lee rạn nứt do chồng doanh nhân nhiều lần ngoại tình. Cú sốc hôn nhân khiến Coco Lee sa sút tinh thần và sụt cân trầm trọng.

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi

Nữ ca sĩ đình đám Coco Lee qua đời ở tuổi 48. Chị gái Coco Lee xác nhận nữ ca sĩ mắc bệnh trầm cảm và nguyên nhân của việc này là do cô đã tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Coco Lee Coco Lee qua đời Coco Lee nhập viện

TIN LIÊN QUAN

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi

Minh tinh Ôn Bích Hà tái hiện vai người đẹp Đát Kỷ năm xưa: Điệu bộ y hệt, chỉ ngoại hình khiến fan ngỡ ngàng

Minh tinh Ôn Bích Hà tái hiện vai người đẹp Đát Kỷ năm xưa: Điệu bộ y hệt, chỉ ngoại hình khiến fan ngỡ ngàng

Lý do phim 'Ngọc Cốt dao' của Tiêu Chiến chính thức vượt 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư

Lý do phim 'Ngọc Cốt dao' của Tiêu Chiến chính thức vượt 'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư đưa ra tiêu chí chọn bạn trai, Ngô Lỗi - Dương Dương bất ngờ bị dân mạng liên tục gọi tên

Triệu Lộ Tư đưa ra tiêu chí chọn bạn trai, Ngô Lỗi - Dương Dương bất ngờ bị dân mạng liên tục gọi tên

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh

Tiêu Chiến vừa lên sóng đã khiến Triệu Lộ Tư 'rớt đài': Đỉnh lưu hàng thật có khác

Tiêu Chiến vừa lên sóng đã khiến Triệu Lộ Tư 'rớt đài': Đỉnh lưu hàng thật có khác

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 13 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 43 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 50 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 1 giờ 1 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu