Đúng vào hôm Coco Lee tự tử (2/7), cô vẫn tương tác bình thường với khán giả. Nữ ca sĩ còn gửi tin nhắn thoại có nội dung chan chứa tình yêu thương tới người hâm mộ.

Tối ngày 5/7, người hâm mộ châu Á bàng hoàng trước thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Coco Lee qua đời ở tuổi 48. Trước đó vài hôm, vào ngày 2/7, nữ diva đình đám này đã tự tử tại nhà riêng sau vài năm chống chọi với trầm cảm. Theo tờ 163 đưa tin, đúng vào hôm Coco Lee tự tử (2/7), cô vẫn tương tác bình thường với khán giả. Nữ ca sĩ còn gửi tin nhắn thoại có nội dung chan chứa tình yêu thương tới người hâm mộ: "Tôi cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi. Có được sự khích lệ từ các bạn, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Mong các bạn luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui. Tôi nhớ các bạn nhiều lắm. Tôi cũng đang không ngừng cố gắng. Nhớ các bạn rất nhiều".

Đúng vào hôm Coco Lee tự tử (2/7), cô vẫn tương tác bình thường với khán giả. Nữ ca sĩ còn gửi tin nhắn thoại có nội dung chan chứa tình yêu thương tới người hâm mộ Thông điệp cuối cùng của cố nghệ sĩ khiến người hâm mộ không cầm được nước mắt. Trước khi tự kết liễu cuộc đời mình, Coco Lee vẫn gửi lời chúc sức khỏe tới fan, mong người hâm mộ thân yêu luôn hạnh phúc. Coco Lee tên thật là Lý Văn, sinh năm 1975 và là ca sĩ Mỹ gốc Hong Kong (Trung Quốc). Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát ở Hong Kong (Trung Quốc) khoảng năm 1992, sau đó mở rộng sang Đài Loan (Trung Quốc). Năm 1998, cô được mời hát ca khúc Reflection - nhạc phim Mulan, tác phẩm do Disney chuyển thể từ truyện dân gian Trung Quốc.

Cô nổi tiếng với chất giọng nội lực, từng "làm mưa làm gió" với nhiều bản hit như A Love Before Time, It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… Từ đó, danh tiếng cô được biết đến ở sàn diễn quốc tế và từng bước gặt hái thành công. Coco Lee từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Whitney Houston, Kelly Price, John Legend. Cô hát bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Quan Thoại, Quảng Đông, Pháp, Tây Ban Nha. Nữ ca sĩ từng trình diễn tại lễ trao giải Oscar và có một đề cử Oscar lần thứ 73 ở hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất với bài A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Cô được báo chí phương Tây gọi là "diva nhạc pop châu Á". Ca sĩ từng tổ chức 6 tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Cú sốc rạn nứt hôn nhân sau khi biết ngoại tình khiến Coco Lee sa sút tinh thần và sụt cân trầm trọng Coco Lee kết hôn với doanh nhân Bruce Rockowitz năm 2011. Khi đó, đám cưới của cô từng khiến dân tình “dậy sóng” khi có chi phí lên tới 10 triệu USD, quy tụ dàn sao nổi tiếng như: Alicia Keys, Bruno Mars, Thành Long, Củng Lợi, Chương Tử Di… Tuy nhiên, đầu năm 2023, truyền thông đưa tin cuộc hôn nhân của Coco Lee rạn nứt do chồng doanh nhân nhiều lần ngoại tình. Cú sốc hôn nhân khiến Coco Lee sa sút tinh thần và sụt cân trầm trọng.

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi Nữ ca sĩ đình đám Coco Lee qua đời ở tuổi 48. Chị gái Coco Lee xác nhận nữ ca sĩ mắc bệnh trầm cảm và nguyên nhân của việc này là do cô đã tự tử.

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