Dương Tử thăng hạng nhan sắc sau 'Trường tương tư', khoe vòng eo con kiến trong loạt ảnh mới

Sao quốc tế 07/08/2023 13:03

Loạt ảnh mới của Dương Tử thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả và người hâm mộ.

Mới đây, Dương Tử đăng tải loạt ảnh mới của bản thân trên Instagram cá nhân nhận được sự quan tâm lớn của khán giả và người hâm mộ. Nữ chính "Trường tương tư" được nhận xét ngày càng lột xác về nhan sắc lẫn phong cách thời trang

Trong loạt ảnh được Dương Tử đăng tải lần này, cô nàng diện một chiếc đầm trắng hai dây ôm sát nửa trên cơ thể kết hợp cùng áo sơ mi lửng xanh khoác bên ngoài. Có thể thấy Dương Tử khá thích hợp với những phong cách có thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính. 

Dương Tử thăng hạng nhan sắc sau 'Trường tương tư', khoe vòng eo con kiến trong loạt ảnh mới - Ảnh 1

Dương Tử thăng hạng nhan sắc sau 'Trường tương tư', khoe vòng eo con kiến trong loạt ảnh mới - Ảnh 2
Dương Tử đăng tải loạt ảnh mới của bản thân trên Instagram cá nhân nhận được sự quan tâm lớn của khán giả và người hâm mộ

Trước đây, mỗi lần xuất hiện, Dương Tử đều nhận được những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng về stylist lẫn phong cách trang điểm. Thế nhưng trong bộ ảnh lần này, Dương Tử bất ngờ được khen ngợi là thần thái đã tốt hơn so với trước đây. Có netizen còn chỉ ra rằng sau khi tham gia "Trường tương tư", cô nàng đã có nhiều sự tiến bộ vượt bật về tạo hình mỗi khi xuất hiện. 

Dương Tử sinh năm 1992, là một trong tứ tiểu hoa đán sinh sau năm 1990 cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô được biết đến với xuất phát điểm là diễn viên nhí. Từ nhỏ, Dương Tử đã có cơ hội tham gia vào các vai diễn quần chúng trong các bộ phim nổi tiếng như "Danh gia vọng tộc 2", "Dũng cảm đối diện", "Thiếu niên Khang Hy". 

Dương Tử thăng hạng nhan sắc sau 'Trường tương tư', khoe vòng eo con kiến trong loạt ảnh mới - Ảnh 3

Dương Tử thăng hạng nhan sắc sau 'Trường tương tư', khoe vòng eo con kiến trong loạt ảnh mới - Ảnh 4
Nữ diễn viên khá thích hợp với những phong cách có thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính

Năm 2005, Dương Tử tham gia đóng vai chính trong bộ phim "Nhà có trai có gái" với vai diễn Hạ Tuyết. Bộ phim đạt vị trí số một về thứ hạng khi phát sóng tại Trung Quốc và trở thành tuổi thơ lớn lên cùng nhiều trẻ em ở đất nước tỷ dân này. Đây cũng chính là lí do tại sao nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc có câu nói "Tôi xem phim của Dương lão sư mà trưởng thành" khi nhắc về Dương Tử. 

Dù có xuất phát điểm tốt khi là diễn viên nhí, thế nhưng Dương Tử vẫn phải vật lộn một thời gian khá dài trong Cbiz để có được vị thế như hiện tại. Năm 2018, sau thành công của "Hương mật tựa khói sương", tên tuổi của Dương Tử mới có thể thoát khỏi vùng an toàn và vương lên cạnh tranh với những diễn viên cùng thế hệ khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát,...

Dương Tử thăng hạng nhan sắc sau 'Trường tương tư', khoe vòng eo con kiến trong loạt ảnh mới - Ảnh 5

Dương Tử thăng hạng nhan sắc sau 'Trường tương tư', khoe vòng eo con kiến trong loạt ảnh mới - Ảnh 6

Dương Tử thăng hạng nhan sắc sau 'Trường tương tư', khoe vòng eo con kiến trong loạt ảnh mới - Ảnh 7
Dương Tử được nhận xét ngày càng lột xác về nhan sắc lẫn phong cách thời trang

Gần đây, cô nàng trở lại "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng nhân vật và thành tích phim ở thị trường nội địa khi tham gia đóng chính trong bộ phim "Trường tương tư" - phim vừa chính thức ra mắt công chúng hôm 24/7 và liên tiếp lập nên nhiều kỷ lục khủng trên màn ảnh phim hè Hoa ngữ 2023. 

 

 

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng

Mới đây, 'người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử và Vương Sở Nhiên bất ngờ làm một việc chứng minh sắp sửa 'nên duyên' trong Kiều Tàng

Choáng váng với tiền cát xê mà dàn sao Trường Tương Tư nhận được: Dương Tử sở hữu lưu lượng khủng, hội nam thần gây tranh cãi

Choáng váng với tiền cát xê mà dàn sao Trường Tương Tư nhận được: Dương Tử sở hữu lưu lượng khủng, hội nam thần gây tranh cãi

Hé lộ ý nghĩa của váy cưới 'hình mặt người' của Dương Tử Quỳnh

Hé lộ ý nghĩa của váy cưới 'hình mặt người' của Dương Tử Quỳnh

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 49 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 49 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn