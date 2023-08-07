Dương Tử thăng hạng nhan sắc sau 'Trường tương tư', khoe vòng eo con kiến trong loạt ảnh mới

Trong loạt ảnh được Dương Tử đăng tải lần này, cô nàng diện một chiếc đầm trắng hai dây ôm sát nửa trên cơ thể kết hợp cùng áo sơ mi lửng xanh khoác bên ngoài. Có thể thấy Dương Tử khá thích hợp với những phong cách có thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính.

Mới đây, Dương Tử đăng tải loạt ảnh mới của bản thân trên Instagram cá nhân nhận được sự quan tâm lớn của khán giả và người hâm mộ. Nữ chính "Trường tương tư" được nhận xét ngày càng lột xác về nhan sắc lẫn phong cách thời trang .

Trước đây, mỗi lần xuất hiện, Dương Tử đều nhận được những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng về stylist lẫn phong cách trang điểm . Thế nhưng trong bộ ảnh lần này, Dương Tử bất ngờ được khen ngợi là thần thái đã tốt hơn so với trước đây. Có netizen còn chỉ ra rằng sau khi tham gia "Trường tương tư", cô nàng đã có nhiều sự tiến bộ vượt bật về tạo hình mỗi khi xuất hiện.

Dương Tử sinh năm 1992, là một trong tứ tiểu hoa đán sinh sau năm 1990 cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô được biết đến với xuất phát điểm là diễn viên nhí. Từ nhỏ, Dương Tử đã có cơ hội tham gia vào các vai diễn quần chúng trong các bộ phim nổi tiếng như "Danh gia vọng tộc 2", "Dũng cảm đối diện", "Thiếu niên Khang Hy".

Nữ diễn viên khá thích hợp với những phong cách có thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính

Năm 2005, Dương Tử tham gia đóng vai chính trong bộ phim "Nhà có trai có gái" với vai diễn Hạ Tuyết. Bộ phim đạt vị trí số một về thứ hạng khi phát sóng tại Trung Quốc và trở thành tuổi thơ lớn lên cùng nhiều trẻ em ở đất nước tỷ dân này. Đây cũng chính là lí do tại sao nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc có câu nói "Tôi xem phim của Dương lão sư mà trưởng thành" khi nhắc về Dương Tử.

Dù có xuất phát điểm tốt khi là diễn viên nhí, thế nhưng Dương Tử vẫn phải vật lộn một thời gian khá dài trong Cbiz để có được vị thế như hiện tại. Năm 2018, sau thành công của "Hương mật tựa khói sương", tên tuổi của Dương Tử mới có thể thoát khỏi vùng an toàn và vương lên cạnh tranh với những diễn viên cùng thế hệ khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát,...

Dương Tử được nhận xét ngày càng lột xác về nhan sắc lẫn phong cách thời trang

Gần đây, cô nàng trở lại "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng nhân vật và thành tích phim ở thị trường nội địa khi tham gia đóng chính trong bộ phim "Trường tương tư" - phim vừa chính thức ra mắt công chúng hôm 24/7 và liên tiếp lập nên nhiều kỷ lục khủng trên màn ảnh phim hè Hoa ngữ 2023.