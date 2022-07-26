Dương Tử khẳng định 'chắc nịch' một câu về việc bị bạn thân phản bội

Sao quốc tế 26/07/2022 08:10

Mới đây, cư dân mạng đã đào lại một video Dương Tử chia sẻ về việc liệu có thể tha thứ nếu bị bạn thân phản bội.

Mới đây, cư dân mạng đã đào lại một video Dương Tử chia sẻ về việc liệu có thể tha thứ nếu bị bạn thân phản bội. Cụ thể, Dương Tử xuất hiện với ngoại hình tươi trẻ, đáng yêu, thoải mái trả lời những câu hỏi được đưa ra. 

Đáng cú ý là một nhân viên đã thay người hâm mộ đặt ra câu hỏi rằng liệu Dương Tử có sẵn sàng tha thứ cho bạn thân nếu phát hiện bị phản bội hay không. Thay vì đắn đo, mất thời gian suy nghĩ, Dương Tử lập tức khẳng định "Không thể tha thứ". 

Dương Tử khẳng định 'chắc nịch' một câu về việc bị bạn thân phản bội - Ảnh 1

Một số người hâm mộ bình luận vui rằng câu trả lời này quả thực thể hiện tính cách mạnh mẽ đặc trưng của chòm sao Bọ Cạp, đây là cung hoàng đạo của Dương Tử. Một số khác lại đồng tình với cách xử sự này, thậm chí còn khen ngợi nữ diễn viên khá thẳng thắn và chân thật. 

Dương Tử khẳng định 'chắc nịch' một câu về việc bị bạn thân phản bội - Ảnh 2

Hiện tại, Dương Tử đang tập trung quảng bá truyền thông cho dự án phim trọng điểm Trầm Vụn Hương Phai. Đồng thời, nữ diễn viên đang tham gia ghi hình cho bộ phim Trường Tương Tư.

Trong Trường Tương Tư, Dương Tử vào vai Tiểu Yêu Yêu, là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành, sau này đổi tên thành Văn Tiểu Lục. Nhằm bảo vệ bí mật thân thế của con gái, ngay khi Tiểu Yêu vừa sinh ra đời, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của nàng và để nàng sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân, đưa nàng đến nơi vương mẫu Ngọc Sơn tu luyện. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc dân gian hơn 300 năm và nếm trải đủ mọi khổ cực nơi thế gian. Sau đó, nàng hóa thân thành thiếu niên Văn Tiểu Lục an cư tại trấn Thanh Thủy, chỉ muốn sống một cuộc sống bình phàm.

Từ khóa:   Dương Tử sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Trầm Vụn Hương Phai

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