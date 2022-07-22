Dương Tử bất ngờ xuất hiện với gương mặt 'đơ cứng', dân tình liền đặt nghi vấn biến chứng của 'dao kéo'?

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng.

Mới đây, Dương Tử tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng khi cô bất ngờ xuất hiện với một gương mặt vô cùng đơ cứng trên sóng trực tiếp lúc làm việc. Cụ thể, nữ diễn viên đã có hoạt động livestream để quảng bá cho nhãn hàng mình đại diện. Song, ngay từ khi xuất hiện, Dương Tử đã gây bất ngờ với gương mặt đơ cứng, trông không khác gì một người phụ nữ đứng tuổi. Chưa kể tới việc bộ trang phục cô mặc cùng cách trang điểm cũng khiến nữ diễn viên trông già đi rất nhiều.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã không khỏi tỏ ra thất vọng và đặt nghi vấn phải chăng do Dương Tử thẩm mỹ quá nhiều mới khiến gương mặt trở nên kì lạ đến như vậy. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng nhãn hàng đang photoshop ảnh Dương Tử quá đà nên mới khiến khuôn mặt của cô trông biến dạng một cách lạ lùng như vậy. Còn người hâm mộ của Dương Tử thì đổ lỗi cho stylist vì đã "hại" cô hết lần này đến lần khác.

Hiện tại, Dương Tử đang tập trung quảng bá truyền thông cho dự án phim trọng điểm Trầm Vụn Hương Phai. Đồng thời, nữ diễn viên đang tham gia ghi hình cho bộ phim Trường Tương Tư. Trong Trường Tương Tư, Dương Tử vào vai Tiểu Yêu Yêu, là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành, sau này đổi tên thành Văn Tiểu Lục. Nhằm bảo vệ bí mật thân thế của con gái, ngay khi Tiểu Yêu vừa sinh ra đời, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của nàng và để nàng sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân, đưa nàng đến nơi vương mẫu Ngọc Sơn tu luyện. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc dân gian hơn 300 năm và nếm trải đủ mọi khổ cực nơi thế gian. Sau đó, nàng hóa thân thành thiếu niên Văn Tiểu Lục an cư tại trấn Thanh Thủy, chỉ muốn sống một cuộc sống bình phàm.

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