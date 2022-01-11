Dương Mịch cuối cùng cũng được giải oan sau bao năm bị mang tiếng bỏ bê con gái

Suốt nhiều năm sau khi ly hôn vì liên tục xuất hiện trong các dự án lớn nhỏ nên Dương Mịch bị nhiều người cho rằng cô bỏ bê con gái, chỉ quan tâm đến công việc.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch đã trao quyền nuôi con lại cho Lưu Khải Uy còn cô thì tiếp tục con đường diễn xuất. Cũng bởi vì vậy mà cô bị nhiều người chỉ trích là sống ích kỷ, tham vọng, vì sự nghiệp mà hy sinh cả con cái. Nhưng nữ minh tinh họ Dương chỉ im lặng trước mọi lời bàn tán mà chưa từng lên tiếng thanh minh.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch đã trao quyền nuôi con lại cho Lưu Khải Uy còn cô thì tiếp tục con đường diễn xuất

Mới đây, một nhân viên cũ dưới trướng Dương Mịch đã đăng tải một bài viết, hàm ý muốn "minh oan" cho cô. Theo đó, Dương Mịch khác với những gì mà người khác bàn tán, cô là người rất yêu con của mình và vô cùng quan tâm đến gia đình.

“Cô ấy luôn đặt con gái lên hàng đầu. Những ngày quay cuồng vì công việc, cô luôn dành thời gian video call trò chuyện cùng con. Cả hai mẹ con vừa lên kế hoạch đi du lịch và trượt tuyết vào thời gian tới. Không có chuyện cô ấy phủi bỏ trách nhiệm người mẹ.”- Người này cho hay.

Dương Mịch tránh nhắc đến con trên các phương tiện truyền thông và không để lộ mặt con gái là vì cô muốn bảo vệ tuổi thơ và đời tư của con

Ngoài ra, người này còn tiết lộ, việc Dương Mịch tránh nhắc đến con trên các phương tiện truyền thông và không để lộ mặt con gái là vì cô muốn bảo vệ tuổi thơ và đời tư của con gái: “Dương Mịch hoàn toàn có thể lấy con gái ra để PR cho cô ấy, để làm đẹp hình ảnh như bao nhiêu nữ diễn viên khác. Nhưng cô ấy đã không cho phép mình làm vậy”.

Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-cuoi-cung-cung-duoc-giai-oan-sau-bao-nam-bi-mang-tieng-bo-be-con-gai-445438.html