Dương Dương 'hững hờ' trên bìa tạp chí WSJ vẫn gây thương nhớ, khoe visual 'cực bén' khiến fan hâm mộ đổ gục

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Dương trên tạp chí WSJ số kim cửu với vẻ ngoài cực điển trai.

Dương Dương là một trong số ít những nam diễn viên thành công ghi dấu ấn ở cả địa hạt phim cổ trang lẫn phim hiện đại. Do đó, anh luôn xen kẽ giữa hai thể loại phim này, không hề bên trọng bên khinh. Sau khi đóng phim tình cảm hiện đại Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, hợp tác với Vương Sở Nhiên, thì mỹ nam sinh 1991 kế tiếp tập trung cho phim cổ trang, và Phàm Nhân Tu Tiên là lựa chọn của anh. Trở lại với thể loại phim cổ trang lần này, Dương Dương được kỳ vọng sẽ phần nào gỡ gạc lại được hình ảnh của mình sau thành tích không mấy thành công của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

"Phàm nhân tu tiên" là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vong Ngữ. Đây được xem là một trong những bộ truyện kinh điển nhất định phải đọc của thể loại tiên hiệp. Nội dung truyện kể về cuộc đời của Hàn Lập, người vốn chỉ là một phàm nhân nhưng cuối cùng lại bước lên con đường tu chân luyện đạo. Hiện khán giả đang rất mong ngóng đến ngày bộ phim 'xuất xưởng'.

Trong thời gian chời đợi, Dương Dương tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ bằng việc xuất hiện trên trang bìa tạp chi WSJ số kim cửu. Trong ảnh, nam diễn viên nổi bần bật với set đồ tone ấm nóng, kết hợp với kiểu tóc chia mái 7:3 quen thuộc. Kèm theo thần thái hờ hững nhưng không kém phần HighFashion. Thời gian đầu xuất hiện trong làng giải trí, Dương Dương không tạo được cho khán giả nhiều ấn tượng khi thường "đóng đinh" trong vai chàng trai thư sinh, tươi trẻ, ngoại hình non nớt, chưa trải sự đời. Anh được giao đóng các vai phụ trong loạt phim truyền hình lớn nhỏ như Giai điệu tuổi trẻ, Thời đại E tươi đẹp, Vô gian đạo… Vai chính đầu tay của Dương Dương là Giả Bảo Ngọc trong Tân Hồng lâu mộng cũng không gây tiếng vang, như báo trước một sự nghiệp nghệ thuật trắc trở, gian khó đang chờ đợi anh phía trước. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của mình, Dương Dương đã chứng minh những khó khăn chỉ càng khiến anh thêm mạnh mẽ và là bước đệm vững chắc để anh đi con đường dài hơi hơn.

Tạo hình của Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên bị chê tệ hại nhất sự nghiệp, đầu tóc xấu như "tẩu hoả nhập ma" Tạo hình mới của Dương Dương trong vai nam chính Hàn Lập của Phàm Nhân Tu Tiên được các blogger chia sẻ rầm rộ trên Weibo nhưng không nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-duong-hung-ho-tren-bia-tap-chi-wsj-van-gay-thuong-nho-khoe-visual-cuc-ben-khien-fan-ham-mo-o-guc-615460.html