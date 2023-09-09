Dương Dương 'hững hờ' trên bìa tạp chí WSJ vẫn gây thương nhớ, khoe visual 'cực bén' khiến fan hâm mộ đổ gục

Sao quốc tế 09/09/2023 11:24

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Dương trên tạp chí WSJ số kim cửu với vẻ ngoài cực điển trai.

Dương Dương là một trong số ít những nam diễn viên thành công ghi dấu ấn ở cả địa hạt phim cổ trang lẫn phim hiện đại. Do đó, anh luôn xen kẽ giữa hai thể loại phim này, không hề bên trọng bên khinh.

Sau khi đóng phim tình cảm hiện đại Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, hợp tác với Vương Sở Nhiên, thì mỹ nam sinh 1991 kế tiếp tập trung cho phim cổ trang, và Phàm Nhân Tu Tiên là lựa chọn của anh. Trở lại với thể loại phim cổ trang lần này, Dương Dương được kỳ vọng sẽ phần nào gỡ gạc lại được hình ảnh của mình sau thành tích không mấy thành công của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

Dương Dương 'hững hờ' trên bìa tạp chí WSJ vẫn gây thương nhớ, khoe visual 'cực bén' khiến fan hâm mộ đổ gục - Ảnh 1

"Phàm nhân tu tiên" là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vong Ngữ. Đây được xem là một trong những bộ truyện kinh điển nhất định phải đọc của thể loại tiên hiệp. Nội dung truyện kể về cuộc đời của Hàn Lập, người vốn chỉ là một phàm nhân nhưng cuối cùng lại bước lên con đường tu chân luyện đạo. Hiện khán giả đang rất mong ngóng đến ngày bộ phim 'xuất xưởng'. 

Dương Dương 'hững hờ' trên bìa tạp chí WSJ vẫn gây thương nhớ, khoe visual 'cực bén' khiến fan hâm mộ đổ gục - Ảnh 2

Trong thời gian chời đợi, Dương Dương tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ bằng việc xuất hiện trên trang bìa tạp chi WSJ số kim cửu.

Trong ảnh, nam diễn viên nổi bần bật với set đồ tone ấm nóng, kết hợp với kiểu tóc chia mái 7:3 quen thuộc. Kèm theo thần thái hờ hững nhưng không kém phần HighFashion. 

Dương Dương 'hững hờ' trên bìa tạp chí WSJ vẫn gây thương nhớ, khoe visual 'cực bén' khiến fan hâm mộ đổ gục - Ảnh 3

Thời gian đầu xuất hiện trong làng giải trí, Dương Dương không tạo được cho khán giả nhiều ấn tượng khi thường "đóng đinh" trong vai chàng trai thư sinh, tươi trẻ, ngoại hình non nớt, chưa trải sự đời. Anh được giao đóng các vai phụ trong loạt phim truyền hình lớn nhỏ như Giai điệu tuổi trẻ, Thời đại E tươi đẹp, Vô gian đạo…

Dương Dương 'hững hờ' trên bìa tạp chí WSJ vẫn gây thương nhớ, khoe visual 'cực bén' khiến fan hâm mộ đổ gục - Ảnh 4Dương Dương 'hững hờ' trên bìa tạp chí WSJ vẫn gây thương nhớ, khoe visual 'cực bén' khiến fan hâm mộ đổ gục - Ảnh 5

Vai chính đầu tay của Dương Dương là Giả Bảo Ngọc trong Tân Hồng lâu mộng cũng không gây tiếng vang, như báo trước một sự nghiệp nghệ thuật trắc trở, gian khó đang chờ đợi anh phía trước.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của mình, Dương Dương đã chứng minh những khó khăn chỉ càng khiến anh thêm mạnh mẽ và là bước đệm vững chắc để anh đi con đường dài hơi hơn.

Tạo hình của Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên bị chê tệ hại nhất sự nghiệp, đầu tóc xấu như "tẩu hoả nhập ma"

Tạo hình của Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên bị chê tệ hại nhất sự nghiệp, đầu tóc xấu như "tẩu hoả nhập ma"

Tạo hình mới của Dương Dương trong vai nam chính Hàn Lập của Phàm Nhân Tu Tiên được các blogger chia sẻ rầm rộ trên Weibo nhưng không nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Tạo hình của Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên bị chê tệ hại nhất sự nghiệp, đầu tóc xấu như "tẩu hoả nhập ma"

Tạo hình của Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên bị chê tệ hại nhất sự nghiệp, đầu tóc xấu như "tẩu hoả nhập ma"

Dương Dương gây sốt vì khí chất tổng tài, là bảo chứng cho các thương hiệu trong tạo hình mới cùng nhà mốt quốc tế

Dương Dương gây sốt vì khí chất tổng tài, là bảo chứng cho các thương hiệu trong tạo hình mới cùng nhà mốt quốc tế

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2023: Dương Dương là nghệ sĩ dẫn đầu để nhận các dự án lớn, thường xuyên gặp bạn gái Vương Sở Nhiên trong đoàn phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2023: Dương Dương là nghệ sĩ dẫn đầu để nhận các dự án lớn, thường xuyên gặp bạn gái Vương Sở Nhiên trong đoàn phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2023: Tình cảm của Dương Dương Vương Sở Nhiên vẫn luôn ổn định, con của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi sẽ học ở trường quốc tế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/9/2023: Tình cảm của Dương Dương Vương Sở Nhiên vẫn luôn ổn định, con của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi sẽ học ở trường quốc tế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên gần đây 'như hình với bóng', Châu Đông Vũ muốn cùng Lưu Hạo Nhiên phát triển ở thị trường điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên gần đây 'như hình với bóng', Châu Đông Vũ muốn cùng Lưu Hạo Nhiên phát triển ở thị trường điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2023: Dương Tử đã bị gia đình thúc giục đi xem mắt, Dương Dương và Kim Thần không nảy sinh tình cảm khi đóng chung?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2023: Dương Tử đã bị gia đình thúc giục đi xem mắt, Dương Dương và Kim Thần không nảy sinh tình cảm khi đóng chung?

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau