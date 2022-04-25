Không giống như những cách làm phim ở các Quốc gia khác khi chỉ mất vài tháng là đã có thể hoàn thành một bộ phim hoàn chỉnh. Cũng chính vì thường xuyên sản xuất với số lượng phim lớn, nên có rất nhiều tác phẩm điện ảnh đến nay vẫn chưa được công chiếu, dù đã đóng máy khá lâu.

Vương Nhất Bác Nam thần Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Vương Nhất Bác hiện đang làm một trong những nam diễn viên nhận được rất nhiều sự quý mến từ phía khán giả xứ Trung. Sở hữu gương mặt nam thần, công thêm vóc dáng và khả năng diễn xuất ở thang điểm 10, chính vì vậy mà anh chàng nhận được không ít lời mời đóng phim hấp dẫn, được các đạo diễn hết mực ꜱăn đón. Tuy nhiên, có lẽ vì nhận quá nhiều dự án đóng phim nên anh chàng, hiện có trên 4 dự án phim mãi chưa đến tay người hâm mộ, Băng Vũ Hỏa; Thiên Phú Siêu Phàm; Trường Tư Lập Thục Sơn; Im Miệng, Yêu Đi… Đáng chú ý, trong đó có dự án đã đóng máy được khoảng 5 đến 6 năm và dường như sẽ mãi mãi không bao giờ được trình làng đến tay người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh ''Nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh : Internet Tên của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong danh sách này khiến không ít người kinh ngạc. Bởi thân là ''nữ hoàng rating'' nên việc có phim ''tồn kho'' chưa được công chiếu, ít nhiều cũng khiến người hâm mộ có suy nghĩ cô nàng lựa chọn phim một cách ''bừa bãi'' qua hay không. Theo như những gì mà CĐM xứ Trung cho biết, mỹ nhân họ Triệu có bộ phim Nhật Ký Cực Phẩm Nam Nữ quay xong từ năm 2012 mãi chưa thấy sủi tăm.

Trương Hàn Gương mặt không góc chết của Trương Hàn - Ảnh: Internet Sở hữu gương mặt đậm chất tổng tài bá đạo, Trương Hàn là cái tên hiện đang được cư dân mọt phim săn đón nhờ tài diễn xuất cực đỉnh của mình. Tuy nhiên, cũng giống như 2 người đồng nghiệp phía trên, nam thần họ Trương cũng có không ít các tác phẩm ''đắp chăn'' được một khoảng thời gian khá lâu chưa được công chiếu, có Giới Văn Phòng Hoa Lệ (“trùm mền” được 9 năm), Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc (6 năm chưa lên sóng), Cẩm Y Dạ Hành (đóng máy từ 2015). CĐM xứ Trung cũng nhận định, họ khó sẽ có cơ hội được xem hết những bộ phim này khi giờ đây có quá nhiều phim liên tục được sản xuất qua hằng năm.

Phùng Thiệu Phong lộ vẻ tiều tụy gây lo lắng sau khi bị Triệu Lệ Dĩnh thẳng thừng từ chối tái hôn Dù ly hôn đã được một khoảng thời gian nhưng mọi động thái xung quanh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn được khán giả dõi theo.

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