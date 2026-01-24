Diễn viên Hồng Đăng tái xuất 'phim giờ vàng' sau 3 năm vắng bóng?

Mới đây, một số nguồn tin cho rằng Hồng Đăng trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm gián đoạn và đó là bộ phim Đồng hồ đếm ngược của đạo diễn Bùi Tiến Huy.

Tại sự kiện diễn ra chiều 22/1, khi được hỏi về sự tham gia của Hồng Đăng, đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ: “Tôi sẽ không trả lời trực tiếp là bạn ấy có tham gia hay không. Tôi chỉ có thể nói tôi đã làm việc với Hồng Đăng từ Cầu vồng tình yêu cách đây 15 năm. Chúng tôi có 7 phim làm chung và tôi thấy Hồng Đăng giỏi, chuyên nghiệp.

Diễn viên Hồng Đăng bất ngờ chuyển hướng kinh doanh trong thời gian vắng bóng màn ảnh

Trong dự án gần nhất là Thương ngày nắng về, bạn ấy luôn làm việc chuyên nghiệp. Nếu trong tương lai có phim nào có Hồng Đăng tham gia thì đó là vai cần cậu ấy. Mong rằng nếu trở lại, bạn ấy được khán giả đón nhận”.

Sau hơn 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh, Hồng Đăng được cho là đang thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, trong đó có bất động sản. Gần đây, nam diễn viên lập một kênh cá nhân chuyên giới thiệu bất động sản và hàng hiệu. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh này thu hút hơn 3.600 lượt theo dõi. Hồng Đăng đã đăng tải hai video quảng bá các căn bất động sản cao cấp tại Hà Nội, với giá trị được giới thiệu lên tới hàng chục tỷ đồng.

Diễn viên Hồng Đăng

Ở phần bình luận, nam diễn viên thường xuyên tương tác với người xem. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tò mò trước việc anh rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật để chuyển sang công việc bán bất động sản, song Hồng Đăng không đưa ra phản hồi liên quan.

Thời gian qua, Hồng Đăng cũng xuất hiện trong vai trò hỗ trợ vợ quản lý quán ăn và tham gia hoạt động mua bán ôtô. Trên trang cá nhân, anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình cùng các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.

