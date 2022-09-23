Đắng lòng thiên kim tiểu thư xứ Đài hằng ngày 'rửa mặt' bằng nước mắt khi chồng vướng lao lý

Sao quốc tế 23/09/2022 11:45

Nhìn vào hoàn cảnh của An Dĩ Hiên hiện tại, khán giả không khỏi xót xa cho một thiên kim tiểu thư đã quen với cảnh xa hoa giàu có nay lại rơi vào khó khăn khi chồng phạm hàng loạt tội danh lớn.

Không chỉ là ngôi sao nổi tiếng Đài Loan, An Dĩ Hiên còn được biết đến như một thiên kim tiểu thư, con gái cưng của một gia tộc lớn khi các thành viên đều là quan chức cấp cao và sở hữu khối tài sản khổng lồ. Từ nhỏ, An Dĩ Hiên đã sống trong nhung lụa, gia nhập ngành giải trí cũng vì thích chứ không bị áp lực tiền bạc.

Đắng lòng thiên kim tiểu thư xứ Đài hằng ngày 'rửa mặt' bằng nước mắt khi chồng vướng lao lý - Ảnh 1

Đến khi kết hôn, An Dĩ Hiên cũng khéo chọn chồng là tỷ phú lừng danh Trần Vinh Luyện, nắm trong tay nhiều công ty lớn. Sau khi kết hôn và sinh con, An Dĩ Hiên được chồng vô cùng cưng chiều. An Dĩ Hiên được chồng tặng máy bay riêng, nhiều bất động sản trị giá hàng chục triệu đôla, chưa kể kim cương, đồ hiệu. Nhìn vào cuộc sống của An Dĩ Hiên, ai cũng ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị vì số phận cô quá sung sướng, viên mãn.

Thế nhưng cuộc sống nhung lụa phú quý của An Dĩ Hiên đã không kéo dài khi chồng cô bị bắt và bị cáo buộc tới 83 tội danh, gồm rửa tiền, lừa đảo, đánh bạc bất hợp pháp, làm sai lệch báo cáo tài chính. Vì thế, tỷ phú Trần Vinh Luyện có thể phải ngồi tù 20 năm, chưa kể phải đền bù thiệt hại cho các nạn nhân.

Đắng lòng thiên kim tiểu thư xứ Đài hằng ngày 'rửa mặt' bằng nước mắt khi chồng vướng lao lý - Ảnh 2

Từ khi Trần Vinh Luyện bị bắt vào đầu năm 2022, bạn bè của An Dĩ Hiên kể rằng nữ diễn viên rơi vào suy sụp, ngày nào cũng 'rửa mặt' bằng nước mắt. Hiện giờ, cô vẫn đang chăm sóc hai con cùng với bố chồng lớn tuổi và không bình luận gì về scandal của chồng.

Theo HK01, tập đoàn Đức Tấn do Trần Vinh Luyện làm chủ bị nghi có hành vi tổ chức, mời gọi đánh bạc bất hợp pháp trên nền tảng trực tuyến. Công ty này thiết lập các trang web và tài khoản điện tử, ăn chia lợi nhuận khi có khách hàng tham gia đánh bạc. Theo cáo buộc, tổng số tiền bất hợp pháp trong vụ điều tra lên tới 1,9 tỷ USD.

Theo truyền thông xứ Đài, tập đoàn của Trần Vinh Luyện bị điều tra từ tháng 7/2020 và nghi ngờ có liên quan tới các tỷ phú như Châu Trác Hoa, Kỳ Hiểu Ba. Trước đó, tỷ phú Châu Trác Hoa bị bắt vào tháng 11/2021 và đã nhận tội, đối diện ít nhất 10 năm tù.

Theo Chinatimes, tỷ phú Trần Vinh Luyện có thể phải nhận án phạt 20 năm tù giam. Trong đó, với tội danh "điều khiển tổ chức ngầm hoạt động phi pháp", Trần Vinh Luyện có thể phải nhận mức án tối đa là 15 năm tù giam. Bên cạnh đó, tỷ phú sòng bạc Macau còn vướng vào các cáo buộc đánh bạc rửa tiền, từ chối hợp tác điều tra.

Hiện tại, trang thông tin của tập đoàn Đức Tấn do Vinh Luyện làm chủ đã bị đóng cửa, các trang mạng xã hội cũng không thể tương tác. 

Đắng lòng thiên kim tiểu thư xứ Đài hằng ngày 'rửa mặt' bằng nước mắt khi chồng vướng lao lý - Ảnh 3

Cũng có tin đồn cho rằng An Dĩ Hiên đang tìm cách ly hôn để phân chia tài sản, không để mình và các con rơi vào cảnh trắng tay. Nhiều khán giả còn lo rằng nếu như tài sản hiện giờ của hai vợ chồng không đủ để đền bù, An Dĩ Hiên có thể phải dùng cả tài sản cá nhân để gánh nợ giúp chồng. Quả thực, nhìn vào hoàn cảnh tăm tối hiện giờ của nữ diễn viên, không ai ngờ một thiên kim tiểu thư lừng lẫy lại có thể có ngày như thế này.

Chồng An Dĩ Hiên bị truy tố vì dính líu tới 83 tội danh

Chồng An Dĩ Hiên bị truy tố vì dính líu tới 83 tội danh

Doanh nhân Trần Vinh Luyện - người đứng đầu tập đoàn Đại Tấn, bị truy tố với 83 tội danh.

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