Đăng hình cùng bạn bè lên mạng, Lâm Tâm Như vô tình để lộ ảnh hiếm hoi của con gái Cá Heo Nhỏ?

Sao quốc tế 01/03/2019 11:39

Mới đây, trong những bức ảnh Lâm Tâm Như chia sẻ trên trang cá nhân, cộng đồng mạng đã nhanh chóng “soi” ra bóng dáng được cho là con gái Cá Heo Nhỏ của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa.

Hoắc Kiến HoaLâm Tâm Như tổ chức lễ cưới vào tháng 7/2016 tại Bali và đón chào con gái đầu lòng vào ngày 6/1/2017. Từ đó đến nay, những hình ảnh về tiểu công chúa Cá Heo Nhỏ nhà Hoắc Kiến Hoa luôn được giữ kín khiến công chúng không ngừng tò mò. Chính vì vậy, mọi hình ảnh liên quan đến bé Cá Heo Nhỏ đều được truyền thông và người hâm mộ quan tâm.

Đăng hình cùng bạn bè lên mạng, Lâm Tâm Như vô tình để lộ ảnh hiếm hoi của con gái Cá Heo Nhỏ? - Ảnh 1
Bé Cá Heo Nhỏ rất được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, Lâm Tâm Như bất ngờ chia sẻ loạt ảnh cùng với ekip bộ phim “16 Mùa Hạ” lên Instagram cá nhân và trong số những bức ảnh được đăng tải, người ta nhận thấy có thêm một em bé đáng yêu xuất hiện. Ngay lập tức, cộng đồng mạng cho rằng đây chính là bé Cá Heo Nhỏ – tiểu bảo bối của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như.

Đăng hình cùng bạn bè lên mạng, Lâm Tâm Như vô tình để lộ ảnh hiếm hoi của con gái Cá Heo Nhỏ? - Ảnh 2
Lâm Tâm Như tươi trẻ bên ekip làm phim - Ảnh: Internet

Đăng hình cùng bạn bè lên mạng, Lâm Tâm Như vô tình để lộ ảnh hiếm hoi của con gái Cá Heo Nhỏ? - Ảnh 3Đăng hình cùng bạn bè lên mạng, Lâm Tâm Như vô tình để lộ ảnh hiếm hoi của con gái Cá Heo Nhỏ? - Ảnh 4

Đăng hình cùng bạn bè lên mạng, Lâm Tâm Như vô tình để lộ ảnh hiếm hoi của con gái Cá Heo Nhỏ? - Ảnh 5
Hình ảnh được cho là của bé Cá Heo Nhỏ - Ảnh: Internet

Theo đó, nếu hình ảnh trên là của Cá Heo Nhỏ thì đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Như chia sẻ về cô công chúa của mình một cách công khai. Được biết, từ khi con gái chào đời, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đều thay đổi tính cách để trở thành người cha, người mẹ tốt nhất đối với con. Nam diễn viên trở nên dịu dàng hơn, còn Lâm Tâm Như thì không còn nóng nảy như trước nữa.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của cư dân mạng vì cho đến thời điểm hiện tại, phía Lâm Tâm Như vẫn chưa có phản hồi nào chính thức về hình ảnh của Cá Heo Nhỏ.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa

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