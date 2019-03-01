Đăng hình cùng bạn bè lên mạng, Lâm Tâm Như vô tình để lộ ảnh hiếm hoi của con gái Cá Heo Nhỏ?

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như tổ chức lễ cưới vào tháng 7/2016 tại Bali và đón chào con gái đầu lòng vào ngày 6/1/2017. Từ đó đến nay, những hình ảnh về tiểu công chúa Cá Heo Nhỏ nhà Hoắc Kiến Hoa luôn được giữ kín khiến công chúng không ngừng tò mò. Chính vì vậy, mọi hình ảnh liên quan đến bé Cá Heo Nhỏ đều được truyền thông và người hâm mộ quan tâm.

Bé Cá Heo Nhỏ rất được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, Lâm Tâm Như bất ngờ chia sẻ loạt ảnh cùng với ekip bộ phim “16 Mùa Hạ” lên Instagram cá nhân và trong số những bức ảnh được đăng tải, người ta nhận thấy có thêm một em bé đáng yêu xuất hiện. Ngay lập tức, cộng đồng mạng cho rằng đây chính là bé Cá Heo Nhỏ – tiểu bảo bối của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như.