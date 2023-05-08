Mới đây, cư đân mạng xứ Trung xót xa khi Tần Tiêu Hiền bị ngã gãy chân trong lúc quay chương trình "Hành động hết mình".

Trang Sina đưa tin mới đây, Tần Tiêu Hiền bị thương trong quá trình tham gia show truyền hình thực tế Hành động hết mình. Sự việc trở nên ồn ào khi người hâm mộ tố cáo ê-kíp ngó lơ, chỉ chăm chăm bắt cảnh quay câu view trong khi nghệ sĩ gặp vấn đề thể chất. Từ video khán giả có mặt ở hiện trường đăng tải, Tần Tiêu Hiền té ngã trong trò chơi vận động. Xung quanh anh là người của tổ sản xuất nhưng không ai tiến lên đỡ hay hỏi thăm tình hình của diễn viên hài.

Đáng chú ý là nhân viên quay phim còn dí camera để quay lại khoảnh khắc đau đớn của Tần Tiêu Hiền. Cuối cùng, nghệ sĩ sinh năm 1997 tự đứng dậy, nén đau đi tới xe cứu thương. Hành vi của tổ sản xuất show Hành động hết mình bị cộng đồng mạng phê bình dữ dội vì không đảm bảo an toàn, có phương án hỗ trợ hợp lý và kịp thời cho nghệ sĩ bị chấn thương khi tham gia chương trình. Sau đó, Tần Tiêu Hiền xác nhận bị thương ngoài ý muốn khi đang quay tiết mục. Anh bị gãy chân, phải bó bột. Đối mặt với làn sóng công kích, chương trình Hành động hết mình lên tiếng xin lỗi nam diễn viên. Họ đồng thời thông báo hủy lịch quay vào ngày 6/5 và cam kết nâng cao hơn nhận thức an toàn cho khách mời lẫn nhân viên trong quá trình ghi hình.

Tần Tiêu Hiền sinh năm 1997, là một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, được biết đến với tài năng diễn xuất đa dạng và khả năng hát hay. Với sự nghiệp diễn xuất của mình, anh đã nhận được nhiều giải thưởng và trở thành một trong những gương mặt được yêu thích của làng giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, anh cũng trở thành tâm điểm của scandal về chuyện tình cảm, khi mối quan hệ của anh với bạn gái cũ bị các fan cuồng đe dọa và phản đối. Hãy cùng Trường THPT Ba Gia tìm hiểu về Tần Tiêu Hiền và scandal gần đây của anh trong bài viết dưới đây. Gia thế Tần Tiêu Hiền rất khủng và giàu có nổi tiếng ở làng giải trí Trung Quốc. Bố anh là chủ công ty bất động sản lớn, mẹ làm giám đốc một công ty giải trí, Ngoài ra gia đình còn sở hữu nhiều khách sạn 5 sao.

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