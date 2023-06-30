Cuộc sống tuổi U70 của 'tứ đại ác nhân' Hoàng Quang Lượng: Giàu có viên mãn, thi thoảng tham gia hoạt động diễn xuất

Sao quốc tế 30/06/2023 09:43

Hoàng Quang Lượng hiện dưỡng già ở Quảng Đông (Trung Quốc). Thi thoảng đóng vai phụ trong phim TVB để bớt nhớ nghề, sức khỏe dường như không có dấu hiệu giảm sút.

Ngày 29/6, HK01 đưa tin nam diễn viên Hoàng Quang Lượng đăng video về cuộc sống đời thường. Thông qua hình ảnh ngôi sao kỳ cựu của showbiz Hong Kong chia sẻ, khán giả nhận ra ông có xe sang, biệt thự rộng lớn.

Cuộc sống tuổi U70 của 'tứ đại ác nhân' Hoàng Quang Lượng: Giàu có viên mãn, thi thoảng tham gia hoạt động diễn xuất - Ảnh 1
Hoàng Quang Lượng tuổi U70 có cuộc sống sung túc, giàu có 

Theo HK01, biệt thự của Hoàng Quang Lượng nằm trong một khu dân cư cao cấp Quảng Đông (Trung Quốc), có giá hàng chục triệu NDT. Riêng diện tích sân vườn và hồ bơi đã hơn 100 m2. Ông hiện di chuyển bằng chiếc Porsche Cayenne.

Cuộc sống tuổi U70 của 'tứ đại ác nhân' Hoàng Quang Lượng: Giàu có viên mãn, thi thoảng tham gia hoạt động diễn xuất - Ảnh 2
Nam diễn viên sống rất kín tiếng, không khoe khoang đồ hiệu hay những thói quen xa xỉ

On cho biết nhờ sự nghiệp thành công Hoàng Quang Lượng có cuộc sống về già nhàn nhã, sung túc. Ông tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Dù vậy, nam diễn viên sống rất kín tiếng, không khoe khoang đồ hiệu hay những thói quen xa xỉ.

Cuộc sống tuổi U70 của 'tứ đại ác nhân' Hoàng Quang Lượng: Giàu có viên mãn, thi thoảng tham gia hoạt động diễn xuất - Ảnh 3
Vẻ ngoài bặm trợn và cái duyên với nghề đã biến ông thành người nổi tiếng nhất trong “Tứ Đại Ác Nhân”

Ông là một người nổi tiếng nhờ đóng vai ác trong các bộ phim ăn khách như Người trong giang hồ, Tung hoành tứ hải, Thực thần, Trạng sư xảo quyệt, Hoàng tử bánh trứng… Vẻ ngoài bặm trợn và cái duyên với nghề đã biến ông thành người nổi tiếng nhất trong “Tứ Đại Ác Nhân”.

Cuộc sống tuổi U70 của 'tứ đại ác nhân' Hoàng Quang Lượng: Giàu có viên mãn, thi thoảng tham gia hoạt động diễn xuất - Ảnh 4
Kỹ năng diễn xuất tài tình đã giúp ông gây được ấn tượng với khán giả

Hầu hết các phim trong những ngày đầu bước chân vào con đường điện ảnh của Hoàng Quang Lượng đều là vai phụ phản diện. Thế nhưng, kỹ năng diễn xuất tài tình đã giúp ông gây được ấn tượng với khán giả. Có lẽ khuôn mặt to lớn của ông chính là tiêu chuẩn của một khuôn mặt “độc ác” trong các bộ phim. 

Cuộc sống tuổi U70 của 'tứ đại ác nhân' Hoàng Quang Lượng: Giàu có viên mãn, thi thoảng tham gia hoạt động diễn xuất - Ảnh 5
Hoàng Quang Lượng chủ yếu an dưỡng tuổi già, thi thoảng đóng phim cho đỡ nhớ nghề 

Hiện tại, Hoàng Quang Lượng chủ yếu an dưỡng tuổi già. Ông thi thoảng mới tham gia đóng vai phụ trong phim truyền hình của TVB.

 

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