Cùng 1 tạo hình sau 15 năm, nhan sắc 'bất biến' của Châu Tấn khiến ai nấy đều khó tin

Sao quốc tế 03/12/2023 18:18

Châu Tấn hoạt động năng nổ trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tên tuổi của cô được khẳng định từ khán giả lẫn giới chuyên môn với các giải thưởng điện ảnh lớn của Trung Quốc như Kim Tượng, Kim Kê, Kim Mã.

Băng Qua Biển Giận Dữ kể về hành trình lão Kim (Hoàng Bột) đi đòi lại công bằng cho cô con gái Nana đã qua đời. Nana được xác định tử vong bởi 17 nhát dao chí mạng, và nghi phạm số 1 là bạn trai của cô - Miêu Miêu. Chính vì vậy, phim có nhiều cảnh hồi ức về cuộc tình của Miêu Miêu và Nana lồng ghép xuyên suốt, qua đó cho thấy nhiều chi tiết tiềm ẩn về cái chết của Nana về sau.

Châu Tấn được dịp hoá thân thành vai diễn khá đặc biệt, một người mẹ có con là nghi phạm giết người. Cảnh Lam đã tìm mọi cách giúp con trai thoát tội, thậm chí là chạy trốn. Thế nhưng hành vi này của cô đã đổi lấy hậu quả khốn cùng, đó là sự săn lùng của ông Kim - bố của nạn nhân. Màn trình diễn của Châu Tấn trong Băng Qua Diễn Giận Dữ khiến khán giả phải thán phục vì quá đỉnh cao và tràn đầy cảm xúc.

Cùng 1 tạo hình sau 15 năm, nhan sắc 'bất biến' của Châu Tấn khiến ai nấy đều khó tin - Ảnh 1

Tại một buổi roadshow giao lưu vừa qua, Châu Tấn đã trở thành chủ đề bàn tán của khán giả với tạo hình, phong cách xinh đẹp nhưng có phần thân quen. Chỉ đến khi một số cư dân mạng đăng tải bài viết lên MXH thì những người khác mới vỡ lẽ. Hóa ra Châu Tấn, không rõ là vô tình hay cố ý, đã có tạo hình tham dự roadshow giống hệt thời điểm 15 năm trước, cũng là khi cô tuyên truyền cho bộ phim Suy Đoán Của Lý Mễ.

Cùng 1 tạo hình sau 15 năm, nhan sắc 'bất biến' của Châu Tấn khiến ai nấy đều khó tin - Ảnh 2Cùng 1 tạo hình sau 15 năm, nhan sắc 'bất biến' của Châu Tấn khiến ai nấy đều khó tin - Ảnh 3

Nhiều khán giả đã cảm thấy vô cùng hoài niệm khi Châu Tấn tái hiện tạo hình của 15 năm trước, đồng thời ấn tượng trước đường nét tươi trẻ của nữ diễn viên qua năm tháng. Thực chất bài viết so sánh tạo hình sau 15 năm này đã được MC tại sự kiện đưa cho Châu Tấn và ekip xem, từ đó khiến cô vô cùng bất ngờ và thích thú.

Cùng 1 tạo hình sau 15 năm, nhan sắc 'bất biến' của Châu Tấn khiến ai nấy đều khó tin - Ảnh 4

Ở tuổi U50, vẻ ngoài của Châu Tấn vẫn khiến đồng nghiệp và người hâm mộ mê mệt. Đôi mắt sáng, nụ cười tươi tắn giúp cô luôn tỏa sáng trước ống kính. Cách trò chuyện hoạt bát, nhanh nhẹn giúp ngôi sao 48 tuổi luôn cuốn hút.

Châu Tấn hoạt động năng nổ trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tên tuổi của cô được khẳng định từ khán giả lẫn giới chuyên môn với các giải thưởng điện ảnh lớn của Trung Quốc như Kim Tượng, Kim Kê, Kim Mã.

Các bộ phim gắn liền với danh tiếng của Châu Tấn gồm Nữ nhi hồng, Đại Minh cung từ, Thái Bình thiên quốc, Anh hùng xạ điêu... Ngoài ra, cô cũng có duyên với các phim điện ảnh như Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Khổng Tử, Phong thanh, Tô Khất Nhi...

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