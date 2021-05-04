Clara Lee: Từ 'bom tấn' sexy bị tẩy chay đến cô dâu tỷ phú được công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống như 'bà hoàng'

Sao quốc tế 04/05/2021 05:55

Tuổi 36, sắc vóc Clara Lee ngày càng sắc sảo mặn mà, có cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia.

Clara Lee là diễn viên – người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Mang hai dòng máu Hàn – Anh, nhưng cô được sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ. Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí Hàn Quốc, cô đã chọn theo hình tượng một cô nàng quyến rũ sexy. Clara Lee sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, tràn đầy sức sống. Điều này giúp Clara nhanh chóng gây được sự chú ý bởi phong cách gợi cảm của mình.

Mới đây trên trang Instagram với hơn 1 triệu lượt theo dõi, Clara Lee đăng tải một bức ảnh gây nhiều chú ý với cộng đồng mạng. Một bức ảnh chân dung chụp góc nghiêng khi cô nàng đang dạo phố với trang phục thường ngày nhưng đã khiến dân mạng xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô. Mặt đẹp, vai thon, xương quai xanh thanh mảnh đầy nét quyến rũ.

clara lee 1
Một góc của người đẹp cũng đủ làm 'nghiêng đổ' trái tim người nhìn - Ảnh: IG

Hiện nay, dù đã ở tuổi 36 nhưng Clara Lee vẫn gây ấn tượng với nét trẻ trung của mình. Để lưu giữ nét thanh xuân, Clara Lee tích cực rèn luyện thể thao kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Phòng tập gym là nơi cô thường xuyên lui tới, bên cạnh đó, bộ môn yoga bay cũng được cô nàng yêu thích và luyện tập chăm chỉ.

clara lee 2
Để có thân hình thon gọn săn chắc theo thời gian, Clara Lee thường xuyên luyện tập thể thao - Ảnh: IG
clara lee 3
Ngoài tập gym, cô cũng gắn bó lâu dài với môn yoga bay - Ảnh: IG

Thay vì ăn kiêng khắt khe, Clara Lee chọn ăn những gì mình muốn nhưng cẩn thận loại bỏ những nguyên liệu xấu, hạn chế cách chế biến có thể gây tăng cân. Cô cũng bổ sung thêm nhiều loại trái cây trong chế độ ăn mỗi ngày. Mỹ nhân Hàn Quốc khẳng định ăn uống lành mạnh là cách để cân bằng cơ thể.

clara lee 4
Luyện tập thôi chưa đủ, cần phải kết hợp với lối ăn uống khoa học và lành mạnh - Ảnh: IG

Với thể hình đẹp và nụ cười rạng rỡ luôn thường trực, Clara nhận được vô số lời mời quảng cáo trên các tạp chí thời trang với phong cách nóng bỏng. Cô cũng rất biết tận dụng lợi thế ngoại hình, thường xuyên diện những trang phục khoe vóc dáng, khoe đường cong đầy táo bạo, nhưng cũng chính điều này như con dao hai lưỡi, một bộ phận không nhỏ cho rằng cô cố tình khoe thân để gây sự chú ý. Tại Hàn Quốc, Clara Lee được biết đến là ngôi sao đầy tai tiếng khi liên tục vướng phải các scandal tình ái, nói dối trên truyền hình,... Gia tài nghệ thuật của cô cũng chẳng có bao nhiêu ngoài những vai diễn phụ trong Nữ thần Hôn nhân, Emergency Couple…

clara lee 5
Ở Hàn Quốc, cô nàng từng là ngôi sao đầy tai tiếng - Ảnh: IG
clara lee 6
Thậm chí là bị tẩy chay trên chính 'sân nhà' - Ảnh: IG

Sau đó, Clara quyết định chuyển hướng hoạt động sang thị trường Trung Quốc và thật bất ngờ khi cô vô cùng thành công ở đây, thậm chí được coi như bảo vật của showbiz Trung. Nhờ nhan sắc quyến rũ, thân hình nóng bỏng, Clara trở thành cái tên được nhiều công ty tổ chức sự kiện cùng nhiều nhãn hàng Trung Quốc săn đón, cô cũng trở thành người mẫu quen mặt trên nhiều tạp chí nổi tiếng. Clara cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh xứ Trung dù chỉ đóng vai nhỏ.

clara lee 7
Chuyển hướng hoạt động sang Trung Quốc, Clara lại bất ngờ thành công - Ảnh: IG
clara lee 8
Ở đây, cô được xem như là 'bảo vật' của showbiz - Ảnh: IG
clara lee 9
Cô nàng sở hữu đường cong nuột nà 'vạn người mê' - Ảnh: IG

Tháng 1/2019, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Clara bất ngờ tuyên bố kết hôn. Ban đầu công chúng chỉ biết đó là một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, có khối tài sản kếch xù. Mãi về sau Clara cũng chịu công khai danh tính chồng đại gia. Theo Dispatch, chồng của Clara là nhà đầu tư và doanh nhân nổi tiếng trong giới, tên là Samuel Hwang, hơn Clara 2 tuổi. Samuel điều hành một loạt các công ty lớn cả trong và ngoài Hàn Quốc, cả học lực cũng như sự nghiệp đồ sộ của anh đều khiến công chúng không khỏi ghen tỵ với Clara.

clara lee 10
Cô dâu tỷ phú khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
clara lee 11
Chồng của nữ diễn viên là 'ông trùm' máu mặt trong giới kinh doanh ở Trung lẫn Hàn - Ảnh: Internet
clara lee 12
Sau kết hôn, Clara Lee tận hưởng cuộc sống của một 'bà hoàng' - Ảnh: IG

Hiện tại Clara vẫn hoạt động trong ngành giải trí, tuy nhiên cô chia sẻ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và với chồng. Cũng chính vì thế mà người hâm mộ cũng dần dần chấp nhận và không còn quá khắt khe với Clara. Nhiều người còn vô cùng ủng hộ và tỏ ra yêu mến, ngưỡng mộ với cuộc sống trong mơ của chân dài đầy tai tiếng một thời.

Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar

Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar

Giải thưởng danh giá Oscar bất ngờ xướng tên nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh Jung. Với chiến thắng này, nữ diễn viên gạo cội mang về giải thưởng thứ 38 mà bà đã giành được trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Clara Clara Clara Lee

TIN LIÊN QUAN

Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar

Knet bùng nổ: Youn Yuh Jung trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và châu Á thứ hai trong lịch sử đoạt giải Oscar

Nóng: ‘Chàng hươu cao cổ’ Lee Kwang Soo gửi lời chào tạm biệt, chính thức rời Running Man sau 11 năm gắn bó

Nóng: ‘Chàng hươu cao cổ’ Lee Kwang Soo gửi lời chào tạm biệt, chính thức rời Running Man sau 11 năm gắn bó

Sốc: Idol Mina (AOA) đăng ảnh nghi cắt tay tự tử lần 3 sau vụ bắt nạt chấn động KPOP, Knet lo lắng cho số phận bi đát của nữ nghệ sĩ

Sốc: Idol Mina (AOA) đăng ảnh nghi cắt tay tự tử lần 3 sau vụ bắt nạt chấn động KPOP, Knet lo lắng cho số phận bi đát của nữ nghệ sĩ

Loạt ảnh quảng cáo đồ lót của Oh My Girl - Arin gây tranh cãi: ‘Tại sao cô ấy chụp ảnh quảng cáo đồ lót nhưng lại không mặc nội y?’

Loạt ảnh quảng cáo đồ lót của Oh My Girl - Arin gây tranh cãi: ‘Tại sao cô ấy chụp ảnh quảng cáo đồ lót nhưng lại không mặc nội y?’

Sự trùng hợp tới khó tin giữa 2 cuộc hôn nhân của "kỳ phùng địch thủ" Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Kết hôn vì "bác sĩ bảo cưới", ly hôn sau nghi vấn ngoại tình

Sự trùng hợp tới khó tin giữa 2 cuộc hôn nhân của "kỳ phùng địch thủ" Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Kết hôn vì "bác sĩ bảo cưới", ly hôn sau nghi vấn ngoại tình

Hình tự đăng xinh như gái đôi mươi, hình ‘bị chụp’ xuống sắc trầm trọng, đâu mới là nhan sắc thật của mỹ nhân Ôn Bích Hà?

Hình tự đăng xinh như gái đôi mươi, hình ‘bị chụp’ xuống sắc trầm trọng, đâu mới là nhan sắc thật của mỹ nhân Ôn Bích Hà?

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe