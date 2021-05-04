Clara Lee: Từ 'bom tấn' sexy bị tẩy chay đến cô dâu tỷ phú được công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống như 'bà hoàng'

Mới đây trên trang Instagram với hơn 1 triệu lượt theo dõi, Clara Lee đăng tải một bức ảnh gây nhiều chú ý với cộng đồng mạng. Một bức ảnh chân dung chụp góc nghiêng khi cô nàng đang dạo phố với trang phục thường ngày nhưng đã khiến dân mạng xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô. Mặt đẹp, vai thon, xương quai xanh thanh mảnh đầy nét quyến rũ.

Clara Lee là diễn viên – người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Mang hai dòng máu Hàn – Anh, nhưng cô được sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ. Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí Hàn Quốc, cô đã chọn theo hình tượng một cô nàng quyến rũ sexy. Clara Lee sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, tràn đầy sức sống. Điều này giúp Clara nhanh chóng gây được sự chú ý bởi phong cách gợi cảm của mình.

Thay vì ăn kiêng khắt khe, Clara Lee chọn ăn những gì mình muốn nhưng cẩn thận loại bỏ những nguyên liệu xấu, hạn chế cách chế biến có thể gây tăng cân. Cô cũng bổ sung thêm nhiều loại trái cây trong chế độ ăn mỗi ngày. Mỹ nhân Hàn Quốc khẳng định ăn uống lành mạnh là cách để cân bằng cơ thể.

Hiện nay, dù đã ở tuổi 36 nhưng Clara Lee vẫn gây ấn tượng với nét trẻ trung của mình. Để lưu giữ nét thanh xuân, Clara Lee tích cực rèn luyện thể thao kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Phòng tập gym là nơi cô thường xuyên lui tới, bên cạnh đó, bộ môn yoga bay cũng được cô nàng yêu thích và luyện tập chăm chỉ.

Luyện tập thôi chưa đủ, cần phải kết hợp với lối ăn uống khoa học và lành mạnh - Ảnh: IG

Với thể hình đẹp và nụ cười rạng rỡ luôn thường trực, Clara nhận được vô số lời mời quảng cáo trên các tạp chí thời trang với phong cách nóng bỏng. Cô cũng rất biết tận dụng lợi thế ngoại hình, thường xuyên diện những trang phục khoe vóc dáng, khoe đường cong đầy táo bạo, nhưng cũng chính điều này như con dao hai lưỡi, một bộ phận không nhỏ cho rằng cô cố tình khoe thân để gây sự chú ý. Tại Hàn Quốc, Clara Lee được biết đến là ngôi sao đầy tai tiếng khi liên tục vướng phải các scandal tình ái, nói dối trên truyền hình,... Gia tài nghệ thuật của cô cũng chẳng có bao nhiêu ngoài những vai diễn phụ trong Nữ thần Hôn nhân, Emergency Couple…

Ở Hàn Quốc, cô nàng từng là ngôi sao đầy tai tiếng - Ảnh: IG

Thậm chí là bị tẩy chay trên chính 'sân nhà' - Ảnh: IG

Sau đó, Clara quyết định chuyển hướng hoạt động sang thị trường Trung Quốc và thật bất ngờ khi cô vô cùng thành công ở đây, thậm chí được coi như bảo vật của showbiz Trung. Nhờ nhan sắc quyến rũ, thân hình nóng bỏng, Clara trở thành cái tên được nhiều công ty tổ chức sự kiện cùng nhiều nhãn hàng Trung Quốc săn đón, cô cũng trở thành người mẫu quen mặt trên nhiều tạp chí nổi tiếng. Clara cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh xứ Trung dù chỉ đóng vai nhỏ.

Chuyển hướng hoạt động sang Trung Quốc, Clara lại bất ngờ thành công - Ảnh: IG

Ở đây, cô được xem như là 'bảo vật' của showbiz - Ảnh: IG

Cô nàng sở hữu đường cong nuột nà 'vạn người mê' - Ảnh: IG

Tháng 1/2019, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Clara bất ngờ tuyên bố kết hôn. Ban đầu công chúng chỉ biết đó là một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, có khối tài sản kếch xù. Mãi về sau Clara cũng chịu công khai danh tính chồng đại gia. Theo Dispatch, chồng của Clara là nhà đầu tư và doanh nhân nổi tiếng trong giới, tên là Samuel Hwang, hơn Clara 2 tuổi. Samuel điều hành một loạt các công ty lớn cả trong và ngoài Hàn Quốc, cả học lực cũng như sự nghiệp đồ sộ của anh đều khiến công chúng không khỏi ghen tỵ với Clara.

Cô dâu tỷ phú khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Chồng của nữ diễn viên là 'ông trùm' máu mặt trong giới kinh doanh ở Trung lẫn Hàn - Ảnh: Internet

Sau kết hôn, Clara Lee tận hưởng cuộc sống của một 'bà hoàng' - Ảnh: IG

Hiện tại Clara vẫn hoạt động trong ngành giải trí, tuy nhiên cô chia sẻ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và với chồng. Cũng chính vì thế mà người hâm mộ cũng dần dần chấp nhận và không còn quá khắt khe với Clara. Nhiều người còn vô cùng ủng hộ và tỏ ra yêu mến, ngưỡng mộ với cuộc sống trong mơ của chân dài đầy tai tiếng một thời.