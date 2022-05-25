Chứng kiến thần tượng bị chê bai không hợp với Dữ Phượng Hành, fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh đẹp mê ly khiến antifan chỉ biết ngơ ngác

Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng dự án phim Dữ Phượng Hành đã chính thức công bố nam nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Như vậy, sau 5 năm đóng chung kể từ Sở Kiều Truyện, cặp đôi cũng đã chính thức tái ngộ thêm một lần nữa trên màn ảnh. Dẫu vậy khi mà niềm vui của fan hâm mộ còn chưa thấm vào đâu, đã phải dừng lại khi một số antifan cho rằng Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không hợp với vai diễn trong Dữ Phượng Hành.

Triệu Lệ Dĩnh bị cho rằng không hợp để hóa trang thành nhân vật Thẩm Ly - Ảnh: Internet

Theo đó, những người này cho rằng ''nữ hoàng rating'' sở hữu gương mặt dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn quá yếu mềm nên khó lòng vào vai Bích Thương Vương Thẩm Ly được. Thêm vào đó, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá ngày càng gồng, sự trở lại sau Hữu Phỉ chính là minh chứng rõ ràng nhất.