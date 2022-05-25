Chứng kiến thần tượng bị chê bai không hợp với Dữ Phượng Hành, fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh đẹp mê ly khiến antifan chỉ biết ngơ ngác

Mới đây Triệu Lệ Dĩnh bị rất nhiều antifan chê không hợp để đóng trong Dữ Phượng Hành.
- 'Chốt đơn' nam chính là Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh liền tung loạt ảnh tuyên truyền 'Dữ Phượng Hành'
- Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau 5 năm, Dữ Phượng Hành được netizen kỳ vọng sẽ mang tới nhiều điều mới mẻ trong làng phim ảnh Hoa Ngữ
Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng dự án phim Dữ Phượng Hành đã chính thức công bố nam nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Như vậy, sau 5 năm đóng chung kể từ Sở Kiều Truyện, cặp đôi cũng đã chính thức tái ngộ thêm một lần nữa trên màn ảnh. Dẫu vậy khi mà niềm vui của fan hâm mộ còn chưa thấm vào đâu, đã phải dừng lại khi một số antifan cho rằng Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không hợp với vai diễn trong Dữ Phượng Hành.
Theo đó, những người này cho rằng ''nữ hoàng rating'' sở hữu gương mặt dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn quá yếu mềm nên khó lòng vào vai Bích Thương Vương Thẩm Ly được. Thêm vào đó, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh bị đánh giá ngày càng gồng, sự trở lại sau Hữu Phỉ chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Để phản bác lại antifan, người hâm mộ mỹ nhân họ Triệu đã tung loạt ảnh photoshop cực đẹp để chứng minh thần tượng rất hợp vai Thẩm Ly. Dù chưa công bố tạo hình chính thức, thế nhưng những bức ảnh được fan nàng tiểu Hoa edit khiến nhiều người cực kỳ mong đợi vào Dữ Phượng Hành.
Phải thừa nhận rằng khả năng edit ảnh của fan nữ diễn viên cực kỳ đỉnh. Trong loạt ảnh này, nàng tiểu Hoa trông cực kỳ “chiến”, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của cô nàng chẳng khác gì nhân vật Thẩm Ly trong nguyên tác Dữ Phượng Hành.Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng, dù có yếu điểm là ngoại hình nhỏ bé, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại có khả năng nhập vai rất tốt. Cộng thêm với việc được đống chung với Lâm Canh Tân, người bạn diễn đã từng hợp tác rất ăn ý với cô nàng trong Sở Truyện Kiều sẽ giúp cho netizen có thêm niềm tin vào một dự án thành công nữa sắp được ra mắt.
Không phải chỉ có mỗi Triệu Lệ Dĩnh bị fan nguyên tác Dữ Phượng Hành chê không hợp vai, nam chính Lâm Canh Tân cũng bị phản đối không ít. Hi vọng sau khi khai máy, phía đoàn làm phim có thể xây dựng tạo hình hợp vai cho cặp đôi này.