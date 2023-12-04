'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ bằng chứng hẹn hò

Ngày 3/12, 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết được cho là đã có một buổi tối lãng mạn và ấm cúng với một người đàn ông. Theo Sinchew đưa tin, người đàn ông 'tay trong tay' với nữ diễn viên có gương mặt sáng của, vóc dáng cao ráo, tuổi chừng ngoài 40. Cả hai cùng nhau trò chuyện, uống champagne và ăn tối rồi trở về nhà.



Đổng Khiết đã có một buổi tối lãng mạn và ấm cúng với một người đàn ông.

Sự việc này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, ngay lập tức đã có vô số người tràn vào khen nữ diễn viên và bạn trai mới "xứng đôi vừa lứa", bên cạnh đó một bộ phận khán giả chúc mừng Đổng Khiết vì đã có hạnh phúc mới, sau nhiều năm một mình nuôi con. Trước thông tin có tình mới, phía Đổng Khiết vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Hiện cô vẫn hoạt động đều đặn trong giới giải trí, thi thoảng livestream bán hàng.