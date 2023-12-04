'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ bằng chứng hẹn hò

Sao quốc tế 04/12/2023 14:54

Nữ diễn viên Đổng Khiết vừa bị phát hiện đi ăn tối với một người đàn ông, sau đó khoác tay anh trở về nhà.

Ngày 3/12, 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết được cho là đã có một buổi tối lãng mạn và ấm cúng với một người đàn ông. Theo Sinchew đưa tin, người đàn ông 'tay trong tay' với nữ diễn viên có gương mặt sáng của, vóc dáng cao ráo, tuổi chừng ngoài 40. Cả hai cùng nhau trò chuyện, uống champagne và ăn tối rồi trở về nhà.


 Đổng Khiết đã có một buổi tối lãng mạn và ấm cúng với một người đàn ông.

Sự việc này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, ngay lập tức đã có vô số người tràn vào khen nữ  diễn viên và bạn trai mới "xứng đôi vừa lứa", bên cạnh đó một bộ phận khán giả chúc mừng Đổng Khiết vì đã có hạnh phúc mới, sau nhiều năm một mình nuôi con. Trước thông tin có tình mới, phía Đổng Khiết vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Hiện cô vẫn hoạt động đều đặn trong giới giải trí, thi thoảng livestream bán hàng.

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 1
Trước thông tin có tình mới, phía Đổng Khiết vẫn chưa lên tiếng xác nhận.
'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 2
Hiện cô vẫn hoạt động đều đặn trong giới giải trí, thi thoảng livestream bán hàng.

Đổng Khiết sinh năm 1980. Ngay từ khi mới vào nghề, cô đã được Trương Nghệ Mưu trao cho vai chính trong Ngày Tháng Hạnh Phúc. Trong giai đoạn 2002 - 2009, cô liên tục chinh phục khán giả với hình tượng ngọc nữ qua các tác phẩm truyền hình ăn khách như Kim Phấn Thế Gia, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài… 

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 3
Đổng Khiết sinh năm 1980.
'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 4
Cô gây ấn tượng với vai Chúc Anh Đài.

Năm 2012, giữa lúc nghiệp diễn đang lên, sao nữ vướng bê bối ngoại tình với Vương Đại Trị. Từ đó, cô và chồng Phan Việt Minh cũng ly hôn. Mãi đến năm 2018, khi phim Hậu Cung Như Ý truyện phát sóng, nữ diễn viên mới dần được khán giả đón nhận trở lại. Tuy nhiên, dù mọi thứ đã tốt lên nhưng cô mãi không thể trở lại đỉnh cao như trước đây.

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 5
Giữa lúc nghiệp diễn đang lên, sao nữ vướng bê bối ngoại tình với Vương Đại Trị.
'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 6
Cô và chồng Phan Việt Minh cũng ly hôn.
'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ bằng chứng hẹn hò - Ảnh 7
Khi phim Hậu Cung Như Ý truyện phát sóng, nữ diễn viên mới dần được khán giả đón nhận trở lại.
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Hình ảnh của Đổng Khiết mới đây đã khiến nhiều người hâm mộ quan tâm và lo lắng.

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