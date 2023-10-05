'Hoàng hậu Như Ý Truyện' Đổng Khiết gây hoang mang khi lộ thân hình gầy trơ xương đến mức báo động

Hình ảnh của Đổng Khiết mới đây đã khiến nhiều người hâm mộ quan tâm và lo lắng.

Mới đây, nữ diễn viên Đổng Khiết và Triệu Kim Mạch đã cùng nhau leo lên top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Cụ thể, cả hai đã cùng nhau sánh bước trên đường phố Paris để ghi hình quảng cáo cho một nhãn hàng. Nữ diễn viên Đổng Khiết và Triệu Kim Mạch đã cùng nhau leo lên top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Cả hai đã cùng nhau sánh bước trên đường phố Paris để ghi hình quảng cáo cho một nhãn hàng. Vóc dáng của Đổng Khiết và Triệu Kim Mạch đã thu hút sự quan tâm của 'team qua đường'. Đặc biệt là thân hình gầy gò, diện mạo hốc hác của "Hoàng hậu" được chú ý hơn hết, phần xương ngực của cô lộ rõ, gầy tới mức khó tin. Ai nấy nhìn thân hình của Đổng Khiết cũng đều nhận xét rằng, không phải lúc nào gầy quá cũng đẹp.

Phần xương ngực của Đổng Khiết lộ rõ, gầy tới mức khó tin. Bước sang tuổi 43, nhan sắc của Đổng Khiết được nhận xét là ngày càng xuống cấp, dấu hiệu tuổi tác ngày một hiện rõ trên gương mặt. Công chúng không khỏi tiếc nuối cho hình ảnh nàng "Chúc Anh Đài" xinh đẹp năm nào. Nhan sắc của Đổng Khiết được nhận xét là ngày càng xuống cấp, dấu hiệu tuổi tác ngày một hiện rõ trên gương mặt. Đổng Khiết sinh năm 1980, cô nổi tiếng với khán giả qua bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đóng cùng Hà Nhuận Đông. Nữ diễn viên còn được yêu thích với diễn xuất tự nhiên. Ngoài ra cô còn góp mặt trong nhiều dự án phim như Tiểu lý phi đao, Tinh võ trần chân, Kim phấn thế gia, Hậu Cung Như Ý Truyện…

Cô nổi tiếng với khán giả qua bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đóng cùng Hà Nhuận Đông. Năm 2008, cô kết hôn cùng tài tử Phan Việt Minh. Chỉ 4 năm sau, Đổng Khiết tuyên bố ly hôn với lý do chồng vũ phu, vô trách nhiệm. Trong khi đó, nữ diễn viên bị chồng cũ tố ngoại tình với Vương Đại Trị. Vụ việc khiến Đổng Khiết bị tẩy chay thời gian dài, danh tiếng tuột dốc. Năm 2008, cô kết hôn cùng tài tử Phan Việt Minh. Hiện tại Đổng Khiết chăm chỉ đóng phim và livestream bán hàng. Nữ diễn viên từng tâm sự rằng không oán trách hay nhìn về quá khứ đau buồn cùng Phan Việt Minh. Họ tập trung làm việc cùng nuôi con trai Đỉnh Đỉnh.

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