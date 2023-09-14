Đổng Khiết tự tin khoe 'khuyết điểm' ở độ tuổi U50 trên tạp chí, thần thái và khí chất làm 'lu mờ' đi tất cả

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đầy thần thái và khí chất của Đổng Khiết trên tạp chí WSJ China số tháng 9/2023.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Đổng Khiết trên bìa tạp chí WSJ China số tháng 9/2023. Nhiều khán giả dành nhiều lời khen cho thần thái và khí chất thanh tú của nữ diễn viên ở độ tuổi U50.

Nếu quan sát kĩ, loạt ảnh không chỉnh sửa quá nhiều nên trên khuôn mặt của Đổng Khiết vẫn còn hiện lên những đốm tàn nhan và nếp nhăn. Tuy nhiên, biểu cảm xuất thần của nữ diễn viên đã làm lu mờ đi mọi khuyết điểm mà trông quyến rũ hơn. Nhắc đến Đổng Khiết, nhiều người ấn tượng với cô qua loạt tác phẩm ăn khách như: Kim Phấn Thế Gia, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Tiểu Lý Phi Đao, Hậu Cung Như Ý Truyện,… Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên sở hữu ngoại hình trong sáng, thánh thiện. Cùng với kỹ năng diễn xuất tốt, cô được ca ngợi là ‘Ngọc nữ của làng phim Hoa ngữ’.

Thế nhưng, khi bước vào tuổi ngoài 40, ngoại hình của Đổng Khiết khiến nhiều người bất ngờ khi xuống sắc không phanh. Nhiều khán giả nhận xét, so với nhiều đồng nghiệp cùng lứa và so với hình ảnh trong quá khứ của Đổng Khiết, nữ diễn viên để lộ dấu vết tuổi tác khá rõ ràng, gương mặt thiếu sức sống. Cô không còn giữ được vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu nổi tiếng một thời. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng về ngoại hình của Đổng Khiết và cho rằng cô nên chăm chút, nghỉ ngơi nhiều hơn. Chấp nhận với nhan sắc thực tại, nhan sắc ở độ tuổi U50 của Đổng Khiết trông rất chân thực. Chính điểm này, nữ diễn viên lại thu hút nhiều người hâm mộ hơn. Xét cho cùng thì không có nhiều sao nữ có thể dám đối diện thực tại như Đổng Khiết. Tuy đã có tuổi và có nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt nhưng cô ấy đã vượt qua rất nhiều người về phong cách ăn mặc.

Hai vị 'hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết 'tái hợp' trong phim hiện đại sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện Dự án Nạn Nhân Không Hoàn Hảo do Châu Tấn đóng chính đã chính thức lên sóng. Đáng chú ý, bộ phim đánh dấu màn 'tái hợp' của Châu Tấn và Đổng Khiết sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện.

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