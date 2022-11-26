Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Dân tình soi được một chi tiết tinh tế được đoàn phim cài cắm qua cách đeo nhẫn của Chu Vận ở các bối cảnh khác nhau

Mới đây, trong một phân đoạn của tập mới nhất, khán giả đã tinh mắt phát hiện một chi tiết cực tinh tế của đoàn phim qua cách đeo nhẫn của Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức lên sóng phần 2. Ở phần này, diễn biến của bộ phim ngày một bất ngờ gây cấn đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác xoay quanh tuyến tình cảm đầy ngược tâm của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính - Ảnh: Internet Mới đây, trong một phân đoạn của tập mới nhất, khán giả đã tinh mắt phát hiện một chi tiết cực tinh tế của đoàn phim. Theo đó, trong những cảnh ở bên cạnh Lý Tuân, Chu Vận đeo nhẫn ở ngón giữa. Thế nhưng khi cô nàng ở nơi khác một mình thì chiếc nhẫn lại chuyển sang ngón áp út. Được biết, trong các ngón đeo nhẫn, ngón áp út tượng trưng cho việc ‘hoa đã có chủ’, ngón giữa tượng trưng cho việc đang tìm đối tượng. Hành động này của Chu Vận thể hiện cô nàng đang cố tình ‘bật đèn xanh’ Lý Tuân và ‘bật đèn đỏ’ với các đối tượng khác.

Khi ở bên cạnh Lý Tuân, Chu Vận đeo nhẫn ở ngón giữa có ý 'bật đèn xanh' người mình yêu - Ảnh: Internet Khi cô nàng ở một mình thì chiếc nhẫn lại chuyển sang ngón áp út để khẳng định là 'hoa đã chủ' - Ảnh: Internet Nhiều khán giả dành nhiều lời khen dành đoàn phim vì có sự tỉ mỉ thể hiện ẩn ý trong từng chi tiết nhỏ. Có thể thấy qua ẩn ý này đã thể hiện tình yêu mãnh liệt, tuyệt đối của Chu Vận dành cho Lý Tuân. Được biết, bản thân Lý Tuân ngoài miệng hay chọc giận Chu Vận và muốn cô tránh xa mình ra nhưng trong lòng lại một mực hướng về ‘công chúa’ của mình. Bằng chứng là có những phân cảnh Lý Tuân luôn ‘răm rắp’ nghe lời Chu Vận và không dám cãi cô nàng dù anh chàng được mệnh danh là sở hữu cái miệng không nể nang ai. Thậm chí, Lý Tuân còn khiến khán giả hả hê khi dùng lời lẽ xát muối Từ Lê Na để bảo vệ Chu Vận khi cô ta có ý đụng chạm đến ‘tình yêu’ của mình.

Lý Tuân khiến khán giả hả hê khi dùng lời lẽ xát muối Từ Lê Na để bảo vệ Chu Vận khi cô ta có ý đụng chạm đến ‘tình yêu’ của mình - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong ‘vũ trụ’ Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong ‘vũ trụ’ Tấn Giang - Ảnh: Internet Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi Ít ai biết, khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bắt đầu lựa chọn nữ chính ‘công chúa’ Chu Vận đã nhắm tới một mỹ nhân chênh lệch nam chính Trần Phi Vũ 13 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua-dan-tinh-soi-duoc-mot-chi-tiet-tinh-te-duoc-doan-phim-cai-cam-qua-cach-deo-nhan-cua-chu-van-o-cac-boi-canh-khac-nhau-528790.html