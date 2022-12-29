Chia sẻ bí quyết dạy con, Huỳnh Hiểu Minh bị mắng không thương tiếc

Sao quốc tế 29/12/2022 17:09

Nhiều khán giả cho rằng bé Tiểu Hải Miên đa phần đều là do Angelababy chăm sóc và dạy dỗ nên việc Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ kinh nghiệm dạy con là điều "phi lý".

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Huỳnh Hiểu Minh đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình tạp kỹ. Tại đây, nam diễn viên đã chia sẻ về kinh nghiệm dạy con của mình: "Tôi nghĩ trẻ em cần được động viên, nhưng tôi rất nghiêm khắc với con trai mình".

Chia sẻ bí quyết dạy con, Huỳnh Hiểu Minh bị mắng không thương tiếc - Ảnh 1

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Tôi đọc rất nhiều điều về nuôi dạy con cái mỗi ngày, thấu hiểu tâm lý con trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là nuông chiều quá đà. Một khi chạm đến giới hạn đạo đức, nhất định phải thật nghiêm khắc. Nên tôi nghĩ sau này nếu có cơ hội, tôi vẫn phải tự lo cho con mình".

Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự chê bai, chế giễu đối với Huỳnh Hiểu Minh. Không ít các bình luận có nội dung chê cười nam diễn viên: "Anh có thật sự chăm con không", "Tôi thấy Angelababy mới là người chăm sóc con, còn anh chỉ hẹn hò thôi", "Huỳnh Hiểu Minh nên bớt nói đạo lý lại"...

Chia sẻ bí quyết dạy con, Huỳnh Hiểu Minh bị mắng không thương tiếc - Ảnh 2

Vào đầu năm nay, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đưa ra thông báo đã ly hôn và sẽ cùng nhau chăm sóc con trai là bé Tiểu Hải Miên. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, công chúng chỉ có thể đọc những tin tức liên quan đến nam diễn viên và tình mới là hot girl Diệp Kha.

Trong suốt thời gian này, dư luận đặt ra câu hỏi liệu anh có quan tâm đến con trai thật hay không khi anh chỉ toàn bị bắt gặp đưa bạn gái đi du lịch, triển lãm,... Trong lần hiếm hoi Huỳnh Hiểu Minh đưa con trai ra ngoài chơi, tài tử cũng bận rộn nhìn vào điện thoại suốt.

Trong khi đó, vợ cũ của anh - nữ diễn viên Angelababy - lại được công chúng khen ngợi vì làm tốt vai trò người mẹ.

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Được biết mối quan hệ hiện tại giữa Huỳnh Hiểu Minh và hotgirl Diệp Kha vẫn đang vô cùng tốt đẹp.

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