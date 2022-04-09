"Chị đẹp "Lee Hyo Ri - trái tim ấm áp tựa ánh dương: "Vì là con người, làm sao chúng ta tránh khỏi sai lầm chứ"

Không chỉ là một người có nhan sắc, mà chị đẹp Lee Hyo Ri còn sở hữu một trái tim cực kỳ ấm áp và tình cảm. Trong chương trình mới đây của cô, cô đã dành hết lời an ủi nữ diễn viên hài Park Na Rae làm ấm lòng người xem.

Trong chương trình "Seoul Check-in" được phát hành vào chiều ngày 8, Lee Hyo Ri đã có buổi trò chuyện 1:1 cùng diễn viên hài Park Na Rae tại một quán bar.

Lee Hyo Ri nói với Park Na Rae: "Tôi thực sự rất thích các chương trình của cô cùng chuyên gia Oh Eun Young. Cô ấy lắng nghe câu chuyện của mọi người một cách chân thành và thông cảm với họ." Park Na Rae thành thật nói: "Thành thật mà nói thì tôi không thấy mình hài hước (để làm diễn viên hài)", "Chuyên gia Oh Eun Young đã hỏi tôi rằng khi nào tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, và tôi nói là đã lúc tôi được diễn".

Ngoài ra, Park Na Rae còn đề cập đến cuộc tranh cãi năm ngoái: "Cô có thể không biết rõ về nó, nhưng năm ngoái đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi." Nghe điều này, Lee Hyo Ri đã an ủi cô: "Vì chúng ta là con người, chúng ta không thể tránh khỏi những sai lầm. Khán giả cuối cùng cũng sẽ hiểu cho cô thôi mà". Nghe Lee nói, Park Na Rae đã bật khóc.

"Seoul Check-in" là một chương trình kéo dài 75 phút theo Lee trong thời gian nghỉ ngơi của cô, bao gồm mua sắm với bạn bè, dành thời gian ở quán cà phê, tập yoga và hơn thế nữa. Nhiều người hâm mộ và bình luận trực tuyến hoan nghênh sự trở lại của "Seoul Check-In", nói rằng chỉ một tập phim của Lee là không đủ.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dep-lee-hyo-ri-trai-tim-am-ap-tua-anh-duong-vi-la-con-nguoi-lam-sao-chung-ta-tranh-khoi-sai-lam-chu-461132.html