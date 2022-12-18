Cbiz có 3 nam thần họ Vương khiến hội fangirl mê mệt, sự nghiệp hào nhoáng

Theo như truyền thông Trung Quốc đánh giá, Vương Nhất Bác là nghệ sĩ đa tài thế hệ mới, khi vừa có khả năng vũ đạo tốt, ngoại hình thu hút, phong cách thời thượng và diễn xuất khá.

Nổi tiếng sau "Trần tình lệnh", Vương Nhất Bác liên tục phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực phim ảnh , âm nhạc và tham gia nhiều chương trình tạp kỹ. Năm 2020, Vương Nhất Bác đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng - 1 trong 3 giải phim truyền hình uy tín nhất của Trung Quốc.

Phim truyền hình "Hữu Phỉ" đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh lên sóng năm 2021 dù gây tranh cãi về chất lượng, nhưng vẫn thu hút hơn 4 tỉ lượt xem trên nền tảng chiếu phim trực tuyến, đem tới danh tiếng cho 2 diễn viên chính.

Sắp tới đây, nam nghệ sĩ còn được chọn hợp tác với đàn chị Châu Tấn trong phim điện ảnh “Vô danh”.

Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác còn liên tiếp lọt Top 100 ngôi sao Hoa ngữ nổi bật do Forbes Trung Quốc bình chọn. Chính nhờ sự nghiệp nổi bật, Vương Nhất Bác đã nhận được yêu thích đặc biệt và trở thành những đỉnh cấp lưu lượng được khán giả và các thương hiệu săn đón. Hi vọng, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục những bước đi vững chắc trong sự nghiệp để có thể vươn tới đỉnh cao trong tương lai.

Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ vốn là hot boy từ thời còn đi học. Ngoại hình của anh ấy không cần phải chứng minh nhiều. Năm 2016, anh chàng xuất sắc giành giải quán quân chung cuộc tại Sichuan Campus Red Festival, chính thức bước chân vào làng giải trí, trở nên nổi tiếng với vai chính đầu tiên Đạo Minh Tự trong bộ phim "Tân Vườn sao băng" năm 2018 đóng cùng với Thẩm Nguyệt. Tiếp sau đó là các vai diễn trong phim "Tương dạ 2", "Liên đại Tây Nam của chúng ta".

Năm 2021, nam diễn viên trẻ xác nhận sẽ tham gia vào 2 dự án "Cuộc sống lý trí" và "Ngộ Long". Nhan sắc của anh được khen ngợi hết mực tuy nhiên anh cũng bị hứng gạch đá bởi diễn xuất không quá xuất sắc của mình. Khán giả nhận xét rằng diễn xuất của anh còn khá non, nhiều phân cảnh hay đoạn cảm xúc anh thể hiện còn quá đơ hoặc là quá lố.

Dù vậy, với gương mặt điển trai, sáng màn ảnh, chiều cao lý tưởng cùng diễn xuất ấn tượng nên ngay khi Thương Lan Quyết vừa lên sóng, Vương Hạc Đệ đã thu hút mọi ánh nhìn từ khán giả. Điểm cộng lớn nhất dành cho anh chàng lần này đó chính là tạo hình Ma tôn cực kỳ hợp ý fan nguyên tác, đến cả "người qua đường" khi vô tình bắt gặp Vương Hạc Đệ trong tạo hình này cũng lập tức đổ rạp trước khí chất của anh chàng.

Với thành công vượt bậc này, khán giả kỳ vọng Vương Hạc Đệ sẽ tiếp tục làm nên chuyện với tác phẩm Phù Đồ Duyên hợp tác cùng Trần Ngọc Kỳ sẽ lên sóng sắp tới đây.

Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải trước nay vốn đã quen mặt với khán giả khi anh là một mảnh ghép vô cùng nổi bật của nhóm nhạc TFBoys. Gương mặt điển trai, trẻ trung và tính cách chu đáo, đầy trách nhiệm đã giúp mỹ nam này luôn giữ được độ hot của bản thân trong suốt thời gian dài hoạt động ở Cbiz.

Dù vậy thì khi trưởng thành, nếu hai thành viên khác trong TFBoys là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của bản thân, thì mình thấy dường như Vương Tuấn Khải đã có khoảng thời gian khá chật vật để lựa chọn giữa âm nhạc và diễn xuất. Cuối cùng thì chàng trưởng nhóm này vẫn quyết định theo nghiệp diễn xuất. Anh chàng liên tục góp mặt vào các tác phẩm như Cánh Cửa Tái Sinh, Đoạn Kiều hay Đường Về Vạn Dặm

Đặc biệt, bộ phim Đường Về Vạn Dặm do Vương Tuấn Khải đóng chính đã đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ và là bộ phim chiếu rạp có doanh thu cực khủng. Dù diễn xuất chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng với nỗ lực và sự chịu khó “làm xấu” bản thân để hóa thân vào vai diễn, đã khiến mình yêu mến anh chàng này không thôi.

Ngoại hình cực phẩm, vừa có lưu lượng và có quốc dân độ và hơn hết là bỏ túi tác phẩm đạt thành tựu cao, Vương Tuấn Khải hẳn là một cái tên rất đáng để kỳ vọng của màn ảnh Hoa Ngữ.