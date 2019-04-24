Cao Viên Viên lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, được ông xã Triệu Hựu Đình chăm sóc từng li từng tí

Sao quốc tế 24/04/2019 16:30

Sau khi thông báo “tin vui” đến người hâm mộ, Cao Viên Viên tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để an tâm dưỡng thai và rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Ngày 8/4, Triệu Hựu Đình hạnh phúc thông báo Cao Viên Viên đang mang thai con đầu lòng ngay trên trang cá nhân: "Mỗi lần được mọi người hỏi han quan tâm, chúng tôi luôn trả lời rằng thuận theo tự nhiên. Bây giờ chúng tôi đã có thể nói: Đúng vậy, cảm ơn mọi người đã gửi những lời chúc tốt đẹp trong thời gian qua".

Cao Viên Viên lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, được ông xã Triệu Hựu Đình chăm sóc từng li từng tí - Ảnh 1
Cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng trong năm nay - Ảnh: Internet

Mới đây, sau khoảng thời gian “ở ẩn" dưỡng thai, Cao Viên Viên được bắt gặp ra ngoài đi dạo cùng chồng và trợ lý. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện sau khi thông báo tin mang thai.

Cao Viên Viên lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, được ông xã Triệu Hựu Đình chăm sóc từng li từng tí - Ảnh 2
Cao Viên Viên xuất hiện bên cạnh ông xã - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được ghi lại, Cao Viên Viên để lộ bụng bầu khá lớn dù cô diện trang phục có phần thùng thình. Bên cạnh đó, người đẹp “Chu Chỉ Nhược” còn có dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Triệu Hựu Đình bên cạnh bà xã luôn nhẹ nhàng dìu đỡ mỗi lần Cao Viên Viên bước lên hoặc xuống xe. Trong suốt chuyến đi, Triệu Hựu Đình luôn chăm sóc Cao Viên Viên vô cùng tận tình và chu đáo.

Cao Viên Viên lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, được ông xã Triệu Hựu Đình chăm sóc từng li từng tí - Ảnh 3
Cao Viên Viên để lộ bụng bầu lớn trong lần đầu xuất hiện sau tin mang thai - Ảnh: Internet

Cao Viên Viên lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, được ông xã Triệu Hựu Đình chăm sóc từng li từng tí - Ảnh 4

Cao Viên Viên lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, được ông xã Triệu Hựu Đình chăm sóc từng li từng tí - Ảnh 5
Nữ diễn viên được ông xã Triệu Hựu Đình hết sức nâng niu - Ảnh: Internet

Cuối cùng sau 5 năm kết hôn, người hâm mộ đã có thể yên lòng khi hay tin nàng "Chu Chỉ Nhược" Cao Viên Viên đã mang thai con đầu lòng ở tuổi 40. Giờ đây, cuộc hôn nhân của cô và Triệu Hựu Định sẽ ngày càng trở nên viên mãn hơn khi có sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình.

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