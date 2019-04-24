Cao Viên Viên lần đầu xuất hiện sau tin mang thai, được ông xã Triệu Hựu Đình chăm sóc từng li từng tí

Ngày 8/4, Triệu Hựu Đình hạnh phúc thông báo Cao Viên Viên đang mang thai con đầu lòng ngay trên trang cá nhân: "Mỗi lần được mọi người hỏi han quan tâm, chúng tôi luôn trả lời rằng thuận theo tự nhiên. Bây giờ chúng tôi đã có thể nói: Đúng vậy, cảm ơn mọi người đã gửi những lời chúc tốt đẹp trong thời gian qua".

Cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng trong năm nay - Ảnh: Internet

Mới đây, sau khoảng thời gian “ở ẩn" dưỡng thai, Cao Viên Viên được bắt gặp ra ngoài đi dạo cùng chồng và trợ lý. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện sau khi thông báo tin mang thai.