Vươn tầm quốc tế, Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính "nổi như cồn" tại Mỹ.
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Mới đây, blogger đưa tin bộ phim Thả Thí Thiên Hạ với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành chủ đề Hoa Ngữ được tìm kiếm nhiều nhất tại Mỹ vào tháng 1/2023, đánh dấu sự thành công đáng kể của phim tại thị trường quốc tế.
Mặc dù nhận phải nhiều gạch đá vì chất lượng phim không được như mong đợi, từ kịch bản, diễn xuất của diễn viên đều không đáp ứng được mong muốn khán giả, song Thả Thí Thiên Hạ vẫn thu về loạt thành tích cực tốt, tạo ra được tiếng vang lớn, thậm chí còn gây sốt tại gần 200 quốc gia khi được phát sóng trên Netflix, điều mà hiếm bộ phim cổ trang nào của Trung Quốc làm được.
Xét về đường dài, Thả Thí Thiên Hạ có lẽ là "chiến mã" đáng gờm nhất thời gian gần đây khi dù lên sóng từ tháng 4/2022 nhưng đến nay vẫn được nhiều khán giả trên thế giới đón xem.
Thả Thí Thiên Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt, kể về câu chuyện tình yêu giang hồ của Phong Lan Tức (Dương Dương đảm nhận) và Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư thủ vai).
Bộ phim lấy bối cảnh một triều đại không có thật trong lịch sử, vào thời điểm này, các quốc gia đang rục rịch tranh đấu để giành thiên hạ. Bạch Phong Tịch là một nữ hiệp tài sắc toàn vẹn, được cho rằng sẽ là người thay đổi vận mệnh thiên hạ. Nữ hiệp này nửa thân, nửa ghen tị với Hắc Phong Tức - một kiếm khách lạnh lùng tàn nhẫn, giang hồ đặt biệt danh cho cặp đôi này là Bạch Phong Hắc Tức. Tuy nhiên, họ còn che dấu một thân phận khác. Thì ra, Bạch Phong Tịch là công chúa Tích Vân của Bạch Phong Quốc, còn Hắc Phong Tức là hoàng tử Lan Tức của Hắc Phong Quốc. Ngay khi để lộ thân phận, Bạch Phong Hắc Tức cũng chính thức tham gia vào cuộc chiến tranh giành thiên hạ đẫm máu này.