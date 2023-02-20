Mới đây, blogger đưa tin bộ phim Thả Thí Thiên Hạ với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành chủ đề Hoa Ngữ được tìm kiếm nhiều nhất tại Mỹ vào tháng 1/2023, đánh dấu sự thành công đáng kể của phim tại thị trường quốc tế.

Mặc dù nhận phải nhiều gạch đá vì chất lượng phim không được như mong đợi, từ kịch bản, diễn xuất của diễn viên đều không đáp ứng được mong muốn khán giả, song Thả Thí Thiên Hạ vẫn thu về loạt thành tích cực tốt, tạo ra được tiếng vang lớn, thậm chí còn gây sốt tại gần 200 quốc gia khi được phát sóng trên Netflix, điều mà hiếm bộ phim cổ trang nào của Trung Quốc làm được.

Xét về đường dài, Thả Thí Thiên Hạ có lẽ là "chiến mã" đáng gờm nhất thời gian gần đây khi dù lên sóng từ tháng 4/2022 nhưng đến nay vẫn được nhiều khán giả trên thế giới đón xem.