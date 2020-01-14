Bất chấp tin đồn hẹn hò, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba cực thân thiết với Hoàng Cảnh Du trên phim trường

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam “Thượng Ẩn” Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp qua đêm cùng nhau tại nhà riêng. Cụ thể, ngày 8/1, trang Sohu đưa tin Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba trò chuyện trong xe riêng của nữ diễn viên. Sau đó, cặp đôi lên xe của Hoàng Cảnh Du đi về khu nhà riêng của anh và qua đêm tại đó.

Ngay khi loạt ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, netizen xứ Trung cho rằng cả hai đang bí mật hẹn hò.