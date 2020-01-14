Bất chấp tin đồn hẹn hò, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba cực thân thiết với Hoàng Cảnh Du trên phim trường

Mới đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du tiếp tục lộ ảnh thân mật trên phim trường “Định chế tình yêu cao cấp”.
- Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp tựa nữ thần giữa tâm bão qua đêm với Hoàng Cảnh Du
- Qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen 'tóm gọn'
Cách đây không lâu, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam “Thượng Ẩn” Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp qua đêm cùng nhau tại nhà riêng. Cụ thể, ngày 8/1, trang Sohu đưa tin Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba trò chuyện trong xe riêng của nữ diễn viên. Sau đó, cặp đôi lên xe của Hoàng Cảnh Du đi về khu nhà riêng của anh và qua đêm tại đó.
Ngay khi loạt ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, netizen xứ Trung cho rằng cả hai đang bí mật hẹn hò.
Mới đây, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục lộ bằng chứng “phim giả tình thật”. Theo đó, trang Sina vừa đăng tải loạt ảnh thân thiết của cặp đôi trên phim trường “Định chế tình yêu cao cấp”.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, Hoàng Cảnh Du tận tình giúp Địch Lệ Nhiệt Ba tìm bông tai bị rơi. Trước mỗi cảnh quay, nữ diễn viên lại nhờ bạn diễn kiểm tra son môi.
Theo nhiều người, hành động này của cặp đôi đã vượt trên mối quan hệ xã giao thông thường. Bởi lẽ, nghệ sĩ nữ thường nhờ trợ lý hoặc chuyên gia trang điểm kiểm tra hoặc tự mình chỉnh sửa lớp make up. Trong trường hợp nhờ bạn diễn là nam kiểm tra giúp chứng tỏ mối quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết.
Hiện tại, trước những đồn đoán của cư dân mạng, phía công ty quản lý của hai nghệ sĩ đều giữ im lặng.