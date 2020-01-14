Bất chấp tin đồn hẹn hò, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba cực thân thiết với Hoàng Cảnh Du trên phim trường

Sao quốc tế 14/01/2020 16:49

Mới đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du tiếp tục lộ ảnh thân mật trên phim trường “Định chế tình yêu cao cấp”.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam “Thượng Ẩn” Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp qua đêm cùng nhau tại nhà riêng. Cụ thể, ngày 8/1, trang Sohu đưa tin Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba trò chuyện trong xe riêng của nữ diễn viên. Sau đó, cặp đôi lên xe của Hoàng Cảnh Du đi về khu nhà riêng của anh và qua đêm tại đó.

Ngay khi loạt ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, netizen xứ Trung cho rằng cả hai đang bí mật hẹn hò.

dien vien dich le nhiet ba 1

Loạt ảnh qua đêm này làm dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò – Ảnh: Internet

Mới đây, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục lộ bằng chứng “phim giả tình thật”. Theo đó, trang Sina vừa đăng tải loạt ảnh thân thiết của cặp đôi trên phim trường “Định chế tình yêu cao cấp”.

dien vien dich le nhiet ba 2

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba dính nhau như sam trên phim trường ‘Định chế tình yêu cao cấp’ – Ảnh: Internet

dien vien dich le nhiet ba 3

dien vien dich le nhiet ba 4
Địch Lệ Nhiệt Ba nhờ Hoàng Cảnh Du kiểm tra giúp son môi - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Hoàng Cảnh Du tận tình giúp Địch Lệ Nhiệt Ba tìm bông tai bị rơi. Trước mỗi cảnh quay, nữ diễn viên lại nhờ bạn diễn kiểm tra son môi.

Theo nhiều người, hành động này của cặp đôi đã vượt trên mối quan hệ xã giao thông thường. Bởi lẽ, nghệ sĩ nữ thường nhờ trợ lý hoặc chuyên gia trang điểm kiểm tra hoặc tự mình chỉnh sửa lớp make up. Trong trường hợp nhờ bạn diễn là nam kiểm tra giúp chứng tỏ mối quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết.

dien vien dich le nhiet ba 5
Cả hai bị cho là đang bí mật hẹn hò - Ảnh: Internet

Hiện tại, trước những đồn đoán của cư dân mạng, phía công ty quản lý của hai nghệ sĩ đều giữ im lặng.

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Cư dân mạng xứ Trung đang thi nhau bàn tán về nhan sắc thật của dàn sao Hoa ngữ qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại sự kiện Toutiao Awards.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nhân Tân Cương Hoàng Cảnh Du

TIN LIÊN QUAN

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp tựa nữ thần giữa tâm bão qua đêm với Hoàng Cảnh Du

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp tựa nữ thần giữa tâm bão qua đêm với Hoàng Cảnh Du

Qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen 'tóm gọn'

Qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen 'tóm gọn'

Cosmo Glam Night 2019: Tiêu Chiến đẹp đến nao lòng trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy hóa mỹ nhân ngư

Cosmo Glam Night 2019: Tiêu Chiến đẹp đến nao lòng trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy hóa mỹ nhân ngư

Sau nhiều lần gây thất vọng với ảnh chưa chỉnh sửa, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lột xác với nhan sắc đỉnh cao

Sau nhiều lần gây thất vọng với ảnh chưa chỉnh sửa, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lột xác với nhan sắc đỉnh cao

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

Chẳng cần photoshop, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng rực rỡ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới