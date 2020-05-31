Bảng giá cát sê của ‘Tứ tiểu Hoa đán’ Cbiz: Dương Tử cao chót vót nhưng nhìn đến Trịnh Sảng còn choáng hơn

Năm 2016, truyền thông xứ Trung đã chọn ra “Tứ tiểu Hoa đán” của showbiz Hoa ngữ bao gồm Trịnh Sảng , Châu Đông Vũ , Quan Hiểu Đồng và Dương Tử . Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, dàn mỹ nhân này đã trở thành những ngôi sao đình đám của làng giải trí. Đi kèm với sự nổi tiếng, bảng giá cát sê của “Tứ tiểu Hoa đán” khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Không chỉ được nhiều nhà sản xuất và các nhãn hàng săn đón mà giá cát sê của cô nàng cũng tăng không ngừng. Theo đó, với mỗi tập phim truyền hình, nàng “Đồng Niên” sẽ nhận khoản thù lao khoảng 300 đến 400 nghìn tệ (tương đương 990 triệu - 1,32 tỷ đồng). Nhiều người cho rằng với danh tiếng hiện tại, mức giá của Dương Tử chắc chắn sẽ không ngừng tăng.

Khoảng thời gian gần đây, cái tên Dương Tử gần như phủ sóng rộng khắp mạng xã hội xứ Trung. Đặc biệt, sau thành công của “Hương mật tựa khói sương” và “Cá mực hầm mật”, Dương Tử đã trở thành cái tên đại bạo trong năm 2019.

Quan Hiểu Đồng

Xuất thân là sao nhí, có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất cùng đời tư trong sạch, Quan Hiểu Đồng chính là “con cưng” của công chúng. Những năm trở lại đây, dù chưa có tác phẩm thực sự nổi trội nhưng tài nguyên show của Quan Hiểu Đồng lại rất tốt. Chính nhờ sức hút lớn với khán giả nên giá mỗi tập phim nữ diễn viên nhận được khá cao, có thể lên đến 400 nghìn tệ (khoảng 1,32 tỷ đồng).

Quan Hiểu Đồng cũng rất được lòng khán giả - Ảnh: Internet

Châu Đông Vũ

Trái ngược với các nàng tiểu Hoa đán khác, Châu Đông Vũ chủ yếu tập trung diễn xuất ở mảng điện ảnh. Sau khi ra mắt với bộ phim “Tình yêu dưới cây sơn trà”, Châu Đông Vũ ngay lập tức được công nhận là diễn viên thực lực, được nhiều nhà sản xuất chú ý. Cô cũng chính là một trong những sao nữ hiếm hoi trở thành “Song kim ảnh hậu” của showbiz Hoa ngữ.

Là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm, mức thù lao của Châu Đông Vũ ngày càng tăng và hiện tại con số đã lên đến 8,5 triệu tệ (khoảng 28 tỷ đồng) cho mỗi bộ phim điện ảnh. Ngoài ra, khi đóng phim truyền hình, cô nàng cũng nhận được mức giá cho mỗi tập từ 200 đến 500 nghìn tệ (660 triệu - 1,65 tỷ đồng).

Ảnh hậu Châu Đông Vũ vô cùng thành công ở mảng điện ảnh - Ảnh: Internet

Trịnh Sảng

Trong “Tứ tiểu Hoa đán”, Trịnh Sảng là người đẹp có đời tư phức tạp nhất. Thế nhưng, cô cũng là sao nữ có nhân khí cao và chưa từng bị giảm sút. Con đường sự nghiệp của Trịnh Sảng luôn thuận lợi khi cô liên tục nhận được những dự án phim hot với mức thù lao thuộc hàng top.

Trịnh Sảng có giá cát sê vô cùng cao - Ảnh: Internet

Cụ thể, Trịnh Sảng nhận được hơn 500 nghìn tệ (khoảng 1,65 tỷ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình. Theo đó, tổng thù lao cô thu về cho 48 tập phim lên đến 24 triệu tệ (khoảng 79,2 tỷ đồng). Bên cạnh thù lao chính, đoàn phim còn trả cho Trịnh Sảng 12 triệu tệ (khoảng 39,6 tỷ đồng) cho những khoản phí khác.