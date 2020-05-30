Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu

Sáng nay (23/6), Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng thương hiệu dành cho tất cả các ca sĩ đang hoạt động trong tháng 5. Đây cũng là bảng xếp hạng các ca sĩ hot nhất Hàn Quốc hiện nay. Kết quả được xác định thông qua việc phân tích độ phủ sóng truyền thông, tần suất tham gia hoạt động, chỉ số nhận thức cộng đồng của toàn bộ ca sĩ đang hoạt động từ ngày 28/4 đến 29/5.

Như thường lệ, vị trí ngôi vương một lần nữa thuộc về BTS. Trong khi đó, bộ đôi ca sĩ nhạc Trot là Im Young Woong và Young Tak xuất sắc đánh bật hàng loạt nhóm nhạc đình đám để tiến thắng vào top 3. Đáng tiếc nhất tại BXH tháng này là sự vắng mặt của 2 girlgroup đang "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc hiện nay - BLACKPINK và TWICE.