Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu

Sao quốc tế 30/05/2020 17:29

Vượt mặt hàng loạt nhóm nhạc đình đám, bộ đôi ca sĩ nhạc Trot xuất sắc ghi tên mình tại top 3. Trong khi đó, cả BLACKPINK và TWICE đều mất hút tại top 30.

Sáng nay (23/6), Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng thương hiệu dành cho tất cả các ca sĩ đang hoạt động trong tháng 5. Đây cũng là bảng xếp hạng các ca sĩ hot nhất Hàn Quốc hiện nay. Kết quả được xác định thông qua việc phân tích độ phủ sóng truyền thông, tần suất tham gia hoạt động, chỉ số nhận thức cộng đồng của toàn bộ ca sĩ đang hoạt động từ ngày 28/4 đến 29/5.

Như thường lệ, vị trí ngôi vương một lần nữa thuộc về BTS. Trong khi đó, bộ đôi ca sĩ nhạc Trot là Im Young Woong và Young Tak xuất sắc đánh bật hàng loạt nhóm nhạc đình đám để tiến thắng vào top 3. Đáng tiếc nhất tại BXH tháng này là sự vắng mặt của 2 girlgroup đang "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc hiện nay - BLACKPINK và TWICE.

1. BTS

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 1

Ngôi vương tháng này tiếp tục gọi tên BTS. 7 anh chàng mang về chỉ số thương hiệu là 15.615.734

2. Im Young Woong

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 2

Quán quân "Mr. Trot" bám sát nút BTS với 13.489.442 điểm. Anh là một trong những ca sĩ tân binh nhận được nhiều sự chú ý gần đây

3. Young Tak

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 3

Thêm một ca sĩ nhạc Trot khác góp mặt trong top 3. Young Tak giành được 7.176.033 điểm, tăng 1 hạng so với tháng trước

4. Oh My Girl

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 4

"Nhóm nhạc đang lên" Oh My Girl ghi tên mình tại vị trí thứ 4

5. IU

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 5

"Em gái quốc dân" vẫn duy trì được sức nóng hậu siêu phẩm kết hợp cùng Suga (BTS). Cô nàng hạ cánh ở vị trí thứ 5

6. (G)I-DLE

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 6

Vị trí thứ 7 thuộc về nhóm nhạc xu hướng (G)I-DLE

7. Baekhyun (EXO)

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 7

Baekhyun vừa có màn comeback solo thành công, vì vậy việc góp mặt tại top 10 là điều không thể bàn cãi

8. Kang Daniel

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 8

"Center quốc dân" dừng chân tại vị trí thứ 8

9. NCT

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 9

Đứng ở vị trí thứ 9 là boygroup nhà SM - NCT

10. IZ*ONE

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 10

IZ*ONE chốt số top 10 ca sĩ hot nhất Hàn Quốc hiện nay

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 11

Cả BLACKPINK...

Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu - Ảnh 12
... và TWICE đều vắng mặt tại top 30 tháng này

Những vị trí còn lại thuộc về:

11. Red Velvet

12. Song Ga In

13. Taeyeon (SNSD)

14. Zico

15. Apink

16. Paul Kim

17. WINNER

18. Chungha

19. MAMAMOO

20. Suho (EXO)

21. Gummy

22. Joy (Red Velvet)

23. BOL4

24. Kim Jae Hwan

25. ITZY

26. Davichi

27. Chanyeol (EXO)

28. Punch

29. Noel

30. Kim Feel

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Từ khóa:   BTS IU EXO

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