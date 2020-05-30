Top 30 ca sĩ hot nhất xứ Hàn hiện nay: BTS No.1 không bất ngờ bằng vị trí thứ 2 và 3, thứ hạng của BLACKPINK - TWICE quá khó hiểu

Vượt mặt hàng loạt nhóm nhạc đình đám, bộ đôi ca sĩ nhạc Trot xuất sắc ghi tên mình tại top 3. Trong khi đó, cả BLACKPINK và TWICE đều mất hút tại top 30.
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Sáng nay (23/6), Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng thương hiệu dành cho tất cả các ca sĩ đang hoạt động trong tháng 5. Đây cũng là bảng xếp hạng các ca sĩ hot nhất Hàn Quốc hiện nay. Kết quả được xác định thông qua việc phân tích độ phủ sóng truyền thông, tần suất tham gia hoạt động, chỉ số nhận thức cộng đồng của toàn bộ ca sĩ đang hoạt động từ ngày 28/4 đến 29/5.
Như thường lệ, vị trí ngôi vương một lần nữa thuộc về BTS. Trong khi đó, bộ đôi ca sĩ nhạc Trot là Im Young Woong và Young Tak xuất sắc đánh bật hàng loạt nhóm nhạc đình đám để tiến thắng vào top 3. Đáng tiếc nhất tại BXH tháng này là sự vắng mặt của 2 girlgroup đang "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc hiện nay - BLACKPINK và TWICE.
1. BTS
2. Im Young Woong
3. Young Tak
4. Oh My Girl
5. IU
6. (G)I-DLE
7. Baekhyun (EXO)
8. Kang Daniel
9. NCT
10. IZ*ONE
Những vị trí còn lại thuộc về:
11. Red Velvet
12. Song Ga In
13. Taeyeon (SNSD)
14. Zico
15. Apink
16. Paul Kim
17. WINNER
18. Chungha
19. MAMAMOO
20. Suho (EXO)
21. Gummy
22. Joy (Red Velvet)
23. BOL4
24. Kim Jae Hwan
25. ITZY
26. Davichi
27. Chanyeol (EXO)
28. Punch
29. Noel
30. Kim Feel