Top 7 mỹ nhân Hoa ngữ được yêu thích nhất 2020: ‘Mỹ nữ 4000 năm' gần chốt sổ, Dương Tử bị người này vượt mặt

Mới đây, trang KK News đã công bố top 7 mỹ nhân Cbiz được yêu thích nhất trong năm 2020. Trong đó, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất sắc giành được ngôi vương.
Bảng xếp hạng trên sau khi được công bố đã gây nhiều tranh cãi. Nguyên nhân là vì những cái tên đình đám như Angela Baby, Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh... đều mất hút trong danh sách này.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-7-my-nhan-hoa-ngu-duoc-yeu-thich-nhat-2020-my-nu-4000-nam-gan-chot-so-duong-tu-bi-nguoi-nay-vuot-mat-360083.html