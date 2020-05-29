Top 7 mỹ nhân Hoa ngữ được yêu thích nhất 2020: ‘Mỹ nữ 4000 năm' gần chốt sổ, Dương Tử bị người này vượt mặt

Sao quốc tế 29/05/2020 16:05

Địch Lệ Nhiệt Ba đã đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm để đứng đầu bảng xếp hạng những mỹ nhân Cbiz được yêu thích nhất năm 2020.

Mới đây, trang KK News đã công bố top 7 mỹ nhân Cbiz được yêu thích nhất trong năm 2020. Trong đó, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất sắc giành được ngôi vương.

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Đứng cuối bảng là nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng. Ngoại hình trong sáng, ngọt ngào cùng đời tư trong sạch là những lý do giúp người đẹp ‘Cách Cách Bắc Kinh’ chiếm được thiện cảm của người hâm mộ - Ảnh: Internet

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Dù sở hữu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, được ví như “mỹ nhân 4000 năm” nhưng Cúc Tịnh Y chỉ xếp thứ 6. Nguyên nhân được cho là do khả năng diễn xuất và hàng loạt scandal vây quanh nữ diễn viên. Cô cũng là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu lượng antifan đông đảo – Ảnh: Internet

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Vị trí thứ 5 thuộc về Dương Mịch. Trải qua nhiều thị phi cả trong sự nghiệp lẫn đời tư nhưng nữ diễn viên vẫn là cái tên được nhiều khán giả yêu mến – Ảnh: Internet

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Nhờ thành công của bộ phim “Trạm kế tiếp hạnh phúc’ mà Tống Thiến ngày càng được khán giả công nhận. Không mấy lạ lẫm khi cô đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng này – Ảnh: Internet
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‘Nữ hoàng thanh xuân’ Trịnh Sảng dừng chân ở hạng 3. Dù những tác phẩm truyền hình của nữ diễn viên không tạo được tiếng vang nhưng đời tư của cô lại rất được công chúng quan tâm. Nhất cử nhất động của Trịnh Sảng đều nhanh chóng leo top Weibo – Ảnh: Internet

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Á quân trong cuộc bình chọn này thuộc về Dương Tử. Có thể nói, năm 2019 vừa qua là một năm thành công mỹ mãn với người đẹp khi cả 2 dự án phim của cô đều được khán giả yêu thích – Ảnh: Internet

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Địch Lệ Nhiệt Ba chính là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng sao nữ được yêu thích nhất 2020. Hầu hết những bảng xếp hạng nhan sắc hay danh tiếng đều không thể thiếu ‘mỹ nhân Tân Cương’. Đặc biệt trong năm nay, cô nàng càng hot hơn khi bộ phim ‘Hạnh phúc trong tầm tay’ đang lên sóng - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng trên sau khi được công bố đã gây nhiều tranh cãi. Nguyên nhân là vì những cái tên đình đám như Angela Baby, Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh... đều mất hút trong danh sách này.

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Từ khóa:   Angela Baby Lưu Diệc Phi Triệu Lệ Dĩnh

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