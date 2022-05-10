Bạn trai cũ lợi dụng Dương Tử để nổi tiếng, bất chấp tất cả để được thành danh?

Sao quốc tế 10/05/2022 10:46

Sau khi tin tức Dương Tử cùng bạn trai cũ tái hợp xuất hiện, nhiều cư dân mạng đã cho rằng nữ minh tinh đang bị người này lợi dụng tên tuổi.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào sáng ngày 9/5, blogger nổi tiếng Trương Tiểu Hàn bất ngờ cho đăng tải loạt ảnh "đắt giá" được cho là Dương Tử đi ăn cùng với một vài người bạn, trong đó có bạn trai cũ là Tần Tuấn Kiệt. Blogger này cho biết thêm, nhà hàng mà họ đến nằm gần phim trường Hoành Điếm, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi có thể đã trở về bên nhau.

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Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt bi bắt gặp đi ăn cùng nhau - Ảnh: Internet

Vào tháng 2/2017, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đã công khai hẹn hò, nhưng đến tháng 8/2018 thì cả đại diện từ hai bên đều thông báo cặp đôi đã chính thức chia tay. Tuy có nhiều tin đồn cho rằng có kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc tình này nhưng nam diễn viên họ Tần nhất quyết phủ nhận và tuyên bố không hề có tình cảm với bất kỳ người con gái nào khác khi đang trong mối quan hệ với Dương Tử.

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Nhiều tin đồn cho rằng Tần Tuấn Kiệt đã ngoại tình trong thời gian yêu nhau với Dương Tử - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay, Dương Tử liên tiếp gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và vươn lên trở thành một trong những tiểu hoa 9X thành công nhất ở mảng phim truyền hình. Trong khi đó, Tần Tuấn Kiệt lại khá chật vật trong việc tìm hướng đi cho riêng mình.

Theo Sina, khi liên lạc với đại diện của Dương Tử, phía nữ diễn viên phủ nhận tin đồn quay lại với tình cũ và khẳng định rằng: "Bịa đặt hoàn toàn, cùng bạn khác đi ăn thôi".

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Cư dân mạng nghi ngờ Tần Tuấn Kiệt đang lợi dụng tên tuổi của bạn gái cũ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng đang đặt ra nghi vấn rằng liệu Tần Tuấn Kiệt có đang lợi dụng tên tuổi của bạn gái để quảng bá cho bộ phim mới của mình. Cụ thể, sau khi loạt ảnh được cho là anh và Dương Tử đi ăn cùng nhau bị tung ra, nam diễn viên liền thông báo sắp trở lại cùng tác phẩm Thiên Hàng Kiện.

Tuy vậy, Tần Tuấn Kiệt đã lập tức lên tiếng để minh oan cho bản thân mình: "Paparazzi không phải do tôi tìm. Có thể mắng tôi nhưng đừng mắng bộ phim. Hơn nữa, những gì chụp được hoàn toàn nhảm nhí".

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Trong làng giải trí Hoa ngữ, câu chuyện một cặp đôi "hợp tan", "gương vỡ lại" không ít. Nhưng dấu hiệu "nối lại tình xưa giữa Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt được tung ra bởi Blogger Trương Tiểu Hàn làm cả Cbiz dường như "dậy sóng" sáng nay.

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Từ khóa:   Dương Tử Tần Tuấn Kiệt bạn trai cũ Dương Tử sao Hoa ngữ sao châu Á

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