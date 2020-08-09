Ảnh hiếm thời pre-debut được công bố: BLACKPINK lộ nhan sắc thật nhưng dân tình chỉ chăm chăm nhìn vào đôi chân dài cực phẩm của Lisa

Nhân dịp kỷ niệm 4 năm BLACKPINK ra mắt, cựu giám đốc sáng tạo của YG Entertainment đã đăng tải lên trang cá nhân loạt khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi của các cô gái nhà “Hắc Hường”. Theo đó, đây đều là những hình ảnh chưa từng công bố.

BLACKPINK vừa kỷ niệm 4 năm ra mắt - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, người hâm mộ đã không ngừng bấn loạn khi được ngắm nhìn lại diện mạo của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa những ngày chập chững bước vào làng giải trí.