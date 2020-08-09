Ảnh hiếm thời pre-debut được công bố: BLACKPINK lộ nhan sắc thật nhưng dân tình chỉ chăm chăm nhìn vào đôi chân dài cực phẩm của Lisa

Loạt ảnh hậu trường của các thành viên BLACKPINK thuở mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.
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Nhân dịp kỷ niệm 4 năm BLACKPINK ra mắt, cựu giám đốc sáng tạo của YG Entertainment đã đăng tải lên trang cá nhân loạt khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi của các cô gái nhà “Hắc Hường”. Theo đó, đây đều là những hình ảnh chưa từng công bố.
Ngay lập tức, người hâm mộ đã không ngừng bấn loạn khi được ngắm nhìn lại diện mạo của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa những ngày chập chững bước vào làng giải trí.
Dù những bức ảnh này được chụp bằng điện thoại và chưa qua chỉnh sửa nhưng nhan sắc của các “công chúa nhà YG” đều vô cùng nổi bật. Đặc biệt trong loạt ảnh hậu trường này, vẻ đẹp của Lisa được ví như búp bê Barbie. Không chỉ sở hữu gương mặt sắc nét cùng mái tóc vàng hút hồn, cô nàng còn khoe được đôi chân thon dài cực phẩm.
Hiện tại, BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với bảng thành tích nổi bật mà bất cứ idol nào cũng phải ao ước.