5 lần phẫu thuật thẩm mỹ, từng phải khâu 20 mũi ở đầu là những gì ‘ác nữ’ Mạn Nương của ‘Minh Lan Truyện’ đã trải qua

Bộ phim “Minh Lan Truyện” đang được đồng loạt phát sóng tại nhiều quốc gia. Cùng với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, Chu Nhất Long… cái tên Lý Y Hiểu – người thủ vai “ác nữ” Mạn Nương cũng được người xem đặc biệt chú ý.

Lý Y Hiểu gây ấn tượng mạnh với vai phản diện Mạn Nương trong bộ phim 'Minh Lan Truyện'

Diễn xuất quá đạt, cô khiến người xem phải ghét nhân vật mình đóng đến tận xương tủy. Chỉ cần một lời nói, một cái nhướng mày người xem cũng đoán được Mạn Nương là người thủ đoạn thế nào. Bên cạnh tài diễn xuất, khán giả còn để ý đến khuôn mặt có phần không tự nhiên của Lý Y Hiểu. Thế nhưng ít ai biết được cô đã phải trải qua chuyện gì trong quá khứ.