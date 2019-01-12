5 lần phẫu thuật thẩm mỹ, từng phải khâu 20 mũi ở đầu là những gì ‘ác nữ’ Mạn Nương của ‘Minh Lan Truyện’ đã trải qua

Sao quốc tế 12/01/2019 05:13

Lý Y Hiểu được khán giả đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất vai ác, nhưng ít ai biết được những gì cô đã phải trải qua trong quá khứ.

Bộ phim “Minh Lan Truyện” đang được đồng loạt phát sóng tại nhiều quốc gia. Cùng với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, Chu Nhất Long… cái tên Lý Y Hiểu – người thủ vai “ác nữ” Mạn Nương cũng được người xem đặc biệt chú ý.

5 lần phẫu thuật thẩm mỹ, từng phải khâu 20 mũi ở đầu là những gì ‘ác nữ’ Mạn Nương của ‘Minh Lan Truyện’ đã trải qua - Ảnh 1
Lý Y Hiểu gây ấn tượng mạnh với vai phản diện Mạn Nương trong bộ phim 'Minh Lan Truyện'

Diễn xuất quá đạt, cô khiến người xem phải ghét nhân vật mình đóng đến tận xương tủy. Chỉ cần một lời nói, một cái nhướng mày người xem cũng đoán được Mạn Nương là người thủ đoạn thế nào. Bên cạnh tài diễn xuất, khán giả còn để ý đến khuôn mặt có phần không tự nhiên của Lý Y Hiểu. Thế nhưng ít ai biết được cô đã phải trải qua chuyện gì trong quá khứ.

5 lần phẫu thuật thẩm mỹ, từng phải khâu 20 mũi ở đầu là những gì ‘ác nữ’ Mạn Nương của ‘Minh Lan Truyện’ đã trải qua - Ảnh 2
Lý Y Hiểu được ví von là nàng Đát Kỷ sexy nhất màn ảnh Hoa ngữ

Lý Y Hiểu từng là nữ diễn viên tài năng có thân hình sexy và khuôn mặt xinh đẹp. Cô từng được ví von là nàng Đát Kỷ sexy nhất màn ảnh Hoa ngữ trong phim “Tân Bảng Phong Thần 2”. Nhưng khi sự nghiệp đang lên, năm 2014, Lý Y Hiểu tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, có sự tham gia của nữ diễn viên Diệp Tuyền.

Mang theo một con chó, Diệp Tuyền chủ quan không đeo rọ mõm cho thú cưng. Bất ngờ xảy ra sự cố, chó của Diệp Tuyền bị kinh hãi nên đã cắn khắp đầu và tai Lý Y Hiểu. Khi được mọi người giải vây, nữ diễn viên đã bị thương nặng, phải khâu tổng cộng 20 mũi ở đầu.

5 lần phẫu thuật thẩm mỹ, từng phải khâu 20 mũi ở đầu là những gì ‘ác nữ’ Mạn Nương của ‘Minh Lan Truyện’ đã trải qua - Ảnh 3

5 lần phẫu thuật thẩm mỹ, từng phải khâu 20 mũi ở đầu là những gì ‘ác nữ’ Mạn Nương của ‘Minh Lan Truyện’ đã trải qua - Ảnh 4
Khi sự nghiệp đang phát triển, Ly Y Hiểu bị chó của Diệp Tuyền cắn phải khâu 20 mũi ở đầu
5 lần phẫu thuật thẩm mỹ, từng phải khâu 20 mũi ở đầu là những gì ‘ác nữ’ Mạn Nương của ‘Minh Lan Truyện’ đã trải qua - Ảnh 5
Trong 'Phù Dao Hoàng Hậu' Lý Y Hiểu cũng gây ấn tượng mạnh với vai Bùi Viện
5 lần phẫu thuật thẩm mỹ, từng phải khâu 20 mũi ở đầu là những gì ‘ác nữ’ Mạn Nương của ‘Minh Lan Truyện’ đã trải qua - Ảnh 6
Mặc dù từng phẫu thuật thẩm mỹ 5 lần nhưng Lý Y Hiểu không hề che giấu chuyện này
5 lần phẫu thuật thẩm mỹ, từng phải khâu 20 mũi ở đầu là những gì ‘ác nữ’ Mạn Nương của ‘Minh Lan Truyện’ đã trải qua - Ảnh 7
Lý Y Hiểu luôn vui vẻ, lạc quan và sống hết mình cho vai diễn

Bị đặt câu hỏi về khuôn mặt không tự nhiên, cô không phủ nhận chuyện đã từng 5 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù từng có quá khứ kinh hoàng nhưng mỗi khi nhận được bất kỳ kịch bản nào Lý Y Hiểu đều hết mình với vai diễn đó. Chính vì vậy mỗi nhân vật mà cô thể hiện đều gây ấn tượng sâu sắc với người xem.

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