2 cặp đôi phụ 'tình bể bình', bù đắp cho cái kết 'âm dương chia cắt' đầy nuối tiếc trong Nhất Niệm Quan Sơn

Tối 18/12, ngay sau khi 6 tập cuối của phim lên sóng, khán giả bức xúc bởi phim có cái kết bi thảm, đẫm nước mắt.

Nhất niệm quan sơn là bộ phim đang làm mưa làm gió tại màn ảnh nhỏ xứ Trung. Phim đánh dấu sự trở lại hoành tráng của Lưu Thi Thi cũng như thu hút dàn diễn viên trẻ, những cảnh quay đẹp.

Trong cuộc chiến cuối cùng của Ngô quốc chống lại kẻ địch Bắc Bàn, nam chính Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh đóng) và các thành viên của Lục đạo đường gồm Vu Thập Tam, Nguyên Lộc, Tôn Lãng, Tiền Chiêu đều tử trận trên chiến trường.

Trong khi đó, thân phận của nữ chính Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi đóng) cũng chưa rõ ràng. Khán giả cho rằng nữ chính cũng đã chết trong sự trận chiến cuối cùng.

Kết thúc của phim được nhận xét là quá bi thảm và lập tức lên top 1 hotsearch khiến cho điểm douban của bộ phim tụt dốc thê thảm. Cư dân mạng bày tỏ họ đã khóc rất nhiều vì kết thúc bi thảm này.

Đến mới đây, như để "bù đắp" cho khán giả, 2 cặp đôi phụ của phim là Hà Lam Đậu (Dương Doanh) - Trần Hựu Duy (Nguyên Lộc) và Phương Dật Luân (Vu Thập Tam) - Trần Hạo Vũ (Sơ Nguyệt) đã cùng nhau góp mặt trên bìa tạp chí Power Circles vô cùng tình tứ.

Trong phim, nhân vật Nguyên Lộc và Vu Thập Tam gây tiếc nuối khi tử nạn, chưa thể viết nên cái kết tình yêu đẹp với Dương Doanh và Sơ Nguyệt. Điều này khiến cho người xem vô cùng tiếc nuối.

Bộ ảnh "tình bể bình" của 2 couple như để "xoa dịu" fan hâm mộ của Nhất Niệm Quan Sơn sau cái kết được đánh giá là bi thương nhất 2023.

Dẫu vậy bên cạnh đó, cũng có những người bày tỏ quan điểm rằng dù các nhân vật chẳng thể "happy ending", thế nhưng hồi kết của "Nhất niệm quan sơn" lại phù hợp với tình tiết phim và thiết lập nhân vật. Chính vì vậy, dù thế nào đi nữa thì đây cũng vẫn là một tác phẩm hay và có giá trị xem lại.