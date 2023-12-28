Trịnh Kim Chi tổ chức sinh nhật cho ông xã bên gia đình, gây chú ý với lời nhắn nhủ lời ngọt ngào

Sách hay 28/12/2023 20:48

Trên trang Facebook cá nhân, Trịnh Kim Chi đã đăng tải loạt ảnh trong dịp tổ chức sinh nhật cho ông xã của mình. Có thể thấy, đôi vợ chồng đã có những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc và ấm cúng bên gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân mới đây, Trịnh Kim Chi đã đăng tải loạt ảnh trong dịp tổ chức sinh nhật cho ông xã của mình. Có thể thấy, đôi vợ chồng đã có những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc và ấm cúng bên gia đình nhỏ. Loạt ảnh được Trịnh Kim Chi đăng tải cũng khiến khán giả không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, Trịnh Kim Chi cũng đính kèm chia sẻ ngọt ngào gửi đến nửa kia: "Một sinh nhật nho nhỏ dành cho ông xã. Hạnh phúc và bình yên. Love you Võ Trấn Phương. Cảm ơn gia đình chị yêu và hai con gái cưng cũng có quà cho Ba nữa nè".

Trịnh Kim Chi tổ chức sinh nhật cho ông xã bên gia đình, gây chú ý với lời nhắn nhủ lời ngọt ngào - Ảnh 1Trịnh Kim Chi tổ chức sinh nhật cho ông xã bên gia đình, gây chú ý với lời nhắn nhủ lời ngọt ngào - Ảnh 2
Gia đình Trịnh Kim Chi được nhiều người ngưỡng mộ

Chồng NSƯT Trịnh Kim Chi là một Việt kiều Mỹ. Họ quen và yêu nhau năm 1999 rồi chính thức nên duyên vợ chồng năm 2000.

Sau đám cưới, Trịnh Kim Chi từng theo chồng sang Mỹ định cư 3 năm nhưng tình yêu nghệ thuật luôn thôi thúc chị trở về. Vì quá yêu vợ, muốn vợ được sống với đam mê nên doanh nhân Võ Trấn Phương đã theo vợ về Việt Nam và ở rể.

Không chỉ là doanh nhân thành đạt trong ngành xuất khẩu nhựa, ông xã Trịnh Kim Chi còn là người đàn ông của gia đình. Vì công việc của vợ bận rộn nên anh thường thay vợ chăm sóc gia đình, con cái. Ngược lại, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng rất khéo léo, tinh tế trong ứng xử, luôn tôn trọng ông xã và vun vén cho gia đình để giữ hạnh phúc 23 năm qua.

Trịnh Kim Chi tổ chức sinh nhật cho ông xã bên gia đình, gây chú ý với lời nhắn nhủ lời ngọt ngào - Ảnh 3Trịnh Kim Chi tổ chức sinh nhật cho ông xã bên gia đình, gây chú ý với lời nhắn nhủ lời ngọt ngào - Ảnh 4
Trịnh Kim Chi và ông xã Võ Trấn Phương

Bên cạnh đó, ông xã Trịnh Kim Chi cũng thường xuyên thể hiện tình cảm, mua tặng bà bầu sân khấu kịch những món quà đắt tiền. Đối với diễn viên Mẹ ghẻ, cô thấy bản thân may mắn khi có ông xã chu đáo, biết yêu thương và nghĩ cho vợ con. 

Trong cuộc sống hôn nhân, Trịnh Kim Chi luôn dành sự tôn trọng cho đối phương. Khi làm bất cứ việc gì cô đều hỏi ý kiến và chia sẻ với chồng.

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng!

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng!

Chia sẻ của nữ nghệ sĩ ngay lập tức nhận nhiều sự ủng hộ, lời chúc mừng từ người hâm mộ.

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