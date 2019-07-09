Với phụ nữ, một người đàn ông hoàn hảo không bằng một người hiểu mình

Một người đàn ông hoàn hảo thì bắt buộc người phụ nữ đi cạnh cũng phải tương xứng. Với phụ nữ, gồng mình lên để chứng mình mình hoàn hảo như mang một chiếc giày không vừa, một chiếc áo quá rộng so với mình vậy.

Giữa hàng trăm mối quan hệ người phụ nữ chỉ cần một người đàn ông thực sự yêu, tin và trên hết là hiểu mình. Cuộc sống này mệt mỏi lắm, có một người hiểu mình để chẳng phải thanh minh, giải thích khi làm bất cứ điều gì. Phụ nữ không cần cả thế giới, chỉ cần một người đàn ông hiểu mình thì thiên hạ ngoài kia như thế nào cũng chẳng còn quan trọng. Thiên hạ rộng lớn chỉ mong tìm được một người hiểu mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ai cũng từng ao ước rằng mình sẽ gặp gỡ, yêu đương rồi kết hôn với một người đàn ông hoàn hảo, toàn diện về ngoại hình, tính cách, vật chất, sự ga lăng và bản lĩnh. Thế nhưng người như thế thì khó gặp muôn trùng mà nếu có gặp gỡ đi chăng nữa cũng chưa chắc người phụ nữ được hạnh phúc. Bởi như những thứ đẹp đẽ lung linh được trưng bày trong phòng kính khi va chạm thực tế thường dễ khiến người ta thất vọng.

Yêu một người đàn ông có ngoại hình đẹp đồng nghĩa với việc xung quanh anh ta có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ trầm trồ. Yêu một người đàn ông có tiền đồng nghĩa với cám dỗ vây quanh càng lớn. Đàn ông nhiều tiền rất dễ sa ngã và rất nhiều người đàn bà muốn ngã vào lòng anh ta. Yêu một người đàn ông ga lăng, am hiểu tâm lý đồng nghĩa anh ta sẽ tử tế, ga lăng với tất cả những cô gái mà mình gặp. Một người đàn ông hoàn hảo không chấp nhận việc người phụ nữ của mình bình thường và nhiều khiếm khuyết - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông vừa đẹp, vừa khéo vừa nhiều tiền chưa hẳn là một điều tốt. Một người đàn ông hoàn hảo thì bắt buộc người phụ nữ đi cạnh cũng phải tương xứng. Họ sẽ không chấp nhận một cô gái bình thường với một vài thói xấu. Với phụ nữ, gồng mình lên để minh chứng mình hoàn hảo như mang một chiếc giày không vừa, một chiếc áo quá rộng so với mình vậy.

Đừng yêu một người hoàn hảo, hãy yêu một người đàn ông thật sự hiểu mình. Những lúc mình xấu xí, luộm thuộm nhất anh ta vẫn có thể mỉm cười. Bên cạnh anh ta, người phụ nữ có thể là chính mình mà không cần mang một chiếc mặt nạ nào cả. Là chính mình – là điều khiến phụ nữ có được cảm giác an tâm, vui vẻ và bình yên. Buồn thì khóc, vui thì cười, tức giận có thể la hét mà người đàn ông bên cạnh vẫn không hề cảm thấy phiền toái. Có một người hiểu mình để những lúc bên nhau không cần phải nhiều lời mới tỏ tường cho đối phương biết mình cần gì. Những việc mình làm, con đường mình chọn sẽ luôn có người ủng hộ, cổ vũ. Với phụ nữ, hàng trăm thậm chí hàng ngàn mối quan hệ ngoài kia không bằng một tình cảm chân tình và thấu hiểu là vì vậy. Phụ nữ đừng cố đi tìm một hình mẫu lý tưởng mà hãy ở bên người đàn ông xem mình là cả thế giới - Ảnh minh họa: Internet Các cô gái mới lớn lên thường vẽ nên một chân dung hoàn hảo rồi đi tìm. Để rồi va vấp thực tế mới hiểu rằng “đời không như là mơ”. Phụ nữ đừng đi tìm một người đàn ông hoàn hảo, hãy yêu và ở cạnh một người đàn ông coi mình là cả thế giới. Có được một người đàn ông như vậy, phụ nữ sẽ hạnh phúc.

Là đàn ông, đừng so đo hơn thua với người phụ nữ của mình Khi vợ chồng cãi nhau, càng cãi càng sai, càng cãi càng xé chuyện nhỏ thành to. Kẻ chiến thắng thì hả hê và tự nghĩ đối phương đã hiểu chuyện. Kì thực, người ta im lặng vì bất lực hơn là tâm phục khẩu phục, chấp nhận mình sai.

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