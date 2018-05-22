Phụ nữ làm vợ, nhất định đừng bỏ rơi bản thân. Thời gian sinh nở có thể tềnh toàng để dưỡng sức, để nuôi con. Nhưng khi con đã đủ cứng cáp, nhất định phải dành thời gian chăm sóc mình. Đừng tiếc tiền để chăm sóc nhan sắc, lấy lại vóc dáng và khiến mình xinh đẹp hơn. Đàn ông, mấy kẻ cưỡng nổi trước cái đẹp khi về nhà luôn là một bà vợ xấu xí?

Đây là điều mọi người vợ nên học hỏi ở nhân tình, đặc biệt là người đã có con. Một điều quá rõ ràng rằng nhân tình luôn biết chăm sóc bản thân. Nhiều người vợ cứ quan niệm rằng vì nhân tình không con cái nên mới có thời gian giữ gìn vóc dáng ngoại hình. Nhưng thực tế chứng minh rằng không ít kẻ thứ 3 đã có con, nhưng vẫn xinh đẹp. Vì họ luôn hiểu, nhan sắc là vũ khí để “trói chân” đàn ông hiệu quả nhất. Nếu họ không có đủ nhan sắc, đàn ông nào bằng lòng đánh cược cả gia đình vì họ?

Nhân tình luôn khôn khéo đặt mình ở thế yếu. Họ có thể mang dã tâm giật chồng của người khác, nhưng nhất định luôn là người yếu đuối, thiệt thòi và nhẹ nhàng nhất trong mắt đàn ông. Càng thể hiện được như thế, nhân tình càng khiến đàn ông muốn bảo vệ, chở che. Huống hồ, ở bên cạnh một người phụ nữ biết mềm yếu, đàn ông dễ dàng trở thành một người hùng đúng nghĩa.

Phụ nữ có chồng làm đẹp không chỉ để mình tự tin trước bao “vệ tinh” xung quanh chồng, mà còn để chồng trân trọng mình hơn.

Ngược lại, vợ lại là người quá tinh tường mọi thứ, mạnh mẽ và thậm chí là cứng rắn. Cũng vì những lo toan thường nhật, gánh nặng cơm áo gạo tiền, vợ sẽ tự mình gồng gánh mà trở nên vững vàng. Đàn ông sẽ dần chán chê với những lời “dạy bảo” từ vợ. “Anh đừng làm thế, không tốt cho con”, “Anh đừng rượu bia, đừng về trễ…”. Đàn ông sẽ dần “lép vế” trước một người vợ quá nhiều “giáo điều”. Dần dà, đàn ông chỉ thấy đó là tra khảo, hơn là hỏi han yêu thương. Họ cũng thấy vợ đã hiểu biết quá nhiều, cũng không cần họ bảo bọc.

Thay vì thế, vợ nên biết cách “yếu thế” trong nhiều trường hợp. Nhiều khi cứ ngoan ngoãn như mèo lười bên chồng, “Anh ơi hôm nay anh nấu canh nhé, em nhớ món canh của anh làm!”. Có khi cứ chiều chuộng chồng, “Hôm nay mình ra ngoài ăn nhé, quán anh thích nè, hôm nay anh muốn uống bao nhiêu em cũng chiều!”. Cứ thử vài lần như thế, bạn cũng sẽ có thể lấy lòng chồng, khiến anh ấy vừa thoải mái lại hạnh phúc.

Nhân tình luôn khôn khéo đặt mình ở thế yếu - Ảnh minh họa: Internet

Đủ bí ẩn và cuốn hút

Có một sự thật rằng kẻ thứ ba luôn bí ẩn với đàn ông. Không hẳn vì họ có mối quan hệ không được công khai, phải giấu diếm. Mà bí ẩn ở nhân tình chính là ở tính cách, cách ăn mặc đến từng hành động, lời nói.

Nhân tình luôn có cách quyến rũ đàn ông bằng cái nhìn khó rời, nụ hôn khó dứt, lời nói khó quên… Ngược lại, vợ nhiều khi lại phô bày hết thảy trước mặt chồng, hầu như chẳng còn giữ được gì bí ẩn. Phụ nữ hãy học cách giữ lại những gì khiến chồng phải tò mò, phải tìm hiểu mải miết, để chế ngự được họ, để giữ chân họ cả đời!

Cho đàn ông tự do

Kẻ thứ ba không bao giờ “giam” đàn ông trong thế giới của mình. Họ có một cuộc sống riêng, cũng cho đàn ông thế giới riêng. Chính điều này càng khiến đàn ông thích thú, vì họ không bị ràng buộc, càng có thể vùng vẫy với điều mình thích.

Ngược lại, vợ lại thường là người muốn quản lý hết cuộc sống của chồng. Nhưng phụ nữ nên hiểu, cách giữ đàn ông tốt nhất chính là cứ để họ rong chơi. Đàn ông cũng như cánh diều, mình chỉ cần giữ dây diều. Diều đi đâu, dây diều căng vừa đủ, lỏng vừa chặt, thế nào cũng không thể bay đi mất.

Kẻ thứ ba không bao giờ “giam” đàn ông trong thế giới của mình - Ảnh minh họa: Internet

Quan trọng chuyện gối chăn

Kẻ thứ ba luôn là “món mới lạ” với đàn ông, nhất là trong chuyện chăn gối. Nhân tình biết các mời gọi, gợi ở đàn ông sự lưu luyến, thèm muốn, thậm chí là khó rời đi.

Vợ lại dễ làm chồng có cảm giác cũ kỹ, vì quá quen thuộc. Phụ nữ nên học cách làm mới chuyện tình dục, dù đã ở bên chồng bao năm. Phải để chồng dù bao năm vẫn muốn gần gũi, vẫn trân quý thân thể và cảm giác bên mình.

Ca ngợi chồng

Nhiều ông chồng tìm đến kẻ thứ ba chỉ để được tán dương và ngưỡng mộ. Vì trong mắt vợ, họ đã có quá nhiều thói quen xấu, quá nhiều điều phải chê bai. Còn nhân tình chỉ thấy những điều tốt ở họ, chỉ biết ngợi ca họ.

Phụ nữ làm vợ phải có khen có chê, không thể thiếu cái nào. Đã chê chồng rồi thì nhất định phải khen cái khác. Lời khen của vợ sẽ vuốt ve kiêu hãnh và tự tôn của đàn ông, càng khiến họ cố gắng để lấy lòng vợ nhiều hơn.