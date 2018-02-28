Vợ khôn phải biết: 6 thời điểm chồng dễ lên giường với người đàn bà khác

Phụ nữ yêu 28/02/2018 05:30

Sau đây là 6 thời điểm đàn ông dễ sa vào vòng tay người phụ nữ khác, các chị vợ phải biết ngay để tìm cách giữ chồng!

Khi chồng có tiền và chức quyền

Đàn ông một khi có tiền và chức quyền sẽ dễ sa vào cám dỗ. Càng thành công và giàu có, đàn ông càng có nguy cơ ngoại tình cao hơn. Đơn giản vì khi có tiền, đàn ông dễ tiếp xúc với phụ nữ đẹp hay bị những người đó quyến rũ. Dục vọng và tiền bạc là những thứ khiến đàn ông dễ đi xa ngôi nhà của mình nhất. Nếu vợ không thể là người khôn khéo, biết giữ chồng trước cám dỗ hay giúp chồng tránh xa những người phụ nữ đẹp khác thì chuyện chồng lên giường với kẻ lạ cũng chỉ là sớm muộn.

Khi đàn ông mỏi mệt, tiêu cực

Đàn ông, thật ra dù có mạnh mẽ thế nào cũng có lúc trở nên yếu mềm khi mỏi mệt, tiêu cực. Lúc họ đang ở trong tình trạng tồi tệ thì một lời động viên nhẹ nhàng của người thứ ba cũng khiến họ dễ rung động.

Đàn ông khi gặp va vấp ở đời, họ không cần người phụ nữ của mình phải làm gì cho họ, họ chỉ đơn giản muốn được lắng nghe và quan tâm. Đàn ông dễ bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, những gánh nặng vô hình vật chất, địa vị. Một khi rã rời với áp lực và căng thẳng, họ sẽ dễ rơi vào trạng thái mỏi mệt và tiêu cực. Những lúc thế này, vợ nên là người ở bên và thấu hiểu chồng. Vợ nên nói những lời dễ nghe, hơn là trách móc chồng. Vợ cũng nên là chỗ dựa cho chồng lúc này, hơn là đẩy chồng vào vòng tay của người đàn bà khác.

Vợ khôn phải biết: 6 thời điểm chồng dễ lên giường với người đàn bà khác - Ảnh 1
Lúc họ đang ở trong tình trạng tồi tệ thì một lời động viên nhẹ nhàng của người thứ ba cũng khiến họ dễ rung động - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ mang thai

Không ít đàn ông không giữ được thủy chung với vợ khi cô ấy bước vào giai đoạn mang thai. Đây cũng là một phần do sinh lý ở đàn ông trong thời gian kiêng cữ của vợ. Đàn ông có thể vì nhu cầu, cộng thêm cám dỗ bên ngoài mà vụng trộm, lừa dối vợ.

Khi vợ chồng xa nhau

Xa mặt cách lòng, chưa khi nào là sai. Ngay cả vợ chồng yêu nhau bao năm rồi mới cưới thì cũng sẽ có lúc nhạt nhòa tình cảm khi cứ phải xa nhau. Dù rằng là vì lý do gì thì vợ chồng khi xa nhau sẽ dần mất những gắn kết cơ bản, cũng như tiếp xúc thân mật cần có để duy trì tình cảm trong hôn nhân. Huống hồ, khi ấy cả hai sẽ khó tránh khỏi những giây phút yếu lòng khi cô đơn và mỏi mệt. Phụ nữ xa chồng, dễ nảy sinh mong muốn tìm người tâm tình. Đàn ông xa vợ, cũng dễ muốn tìm nơi thỏa mãn nhu cầu. Đến một lúc, khi một trong hai người không kiềm nén được sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ trong phút chốc.

Vợ khôn phải biết: 6 thời điểm chồng dễ lên giường với người đàn bà khác - Ảnh 2
Ngay cả vợ chồng yêu nhau bao năm rồi mới cưới thì cũng sẽ có lúc nhạt nhòa tình cảm khi cứ phải xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng cãi nhau

Khi vợ chồng cãi nhau sẽ tạo khoảng trống vừa khít cho kẻ thứ ba bước vào. Lúc này, khi vợ là người dễ bộc bạch sự nổi giận của mình thì người thứ ba sẽ có cơ hội làm dịu đi những mỏi mệt, khó chịu của chồng. Nếu vợ không khôn khéo biến những tranh cãi thành chất keo gắn kết vợ chồng hơn thì sẽ có lúc chồng một lần bỏ đi sẽ không quay trở về nữa.

Khi chồng thấy thua kém vợ

Đàn ông luôn có sĩ diện và tự trọng lớn. Họ luôn muốn là trụ cột chở che bảo bọc cho người phụ nữ của mình. Nhưng đến khi vợ có thể kiếm tiền nhiều hơn họ, tài năng hơn thì không ít ông chồng sẽ thấy tự ti, dần dần đâm ra chán nản. Hay những người vợ thích ôm đồm quá nhiều việc cũng tạo cho chồng thói quen ỷ y, vô tâm không gánh vác cùng vợ. Làm vợ, dù có giỏi giang bao nhiêu ở ngoài, cũng hãy là người phụ nữ đủ yếu đuối và mềm mỏng khi ở cạnh chồng. Đừng tạo cho chồng suy nghĩ làm sao bản thân xứng đáng với một người vợ quá tháo vác. Hãy để anh ấy tự hào khi có thể là chồng của một người phụ nữ giỏi giang.

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Đàn bà, lắm bận muộn phiền, không ít gian trân dở dang. Đàn bà cần đàn ông để yêu thương và chở che. Nhưng đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả.

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