Đàn bà, lắm bận muộn phiền, không ít gian trân dở dang. Đàn bà cần đàn ông để yêu thương và chở che. Nhưng đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả.

Đàn bà muốn hạnh phúc, không phải chỉ cần có đàn ông là đủ Hạnh phúc của con người không chỉ nằm ở tình yêu. Và đàn bà phải hiểu, hạnh phúc của đời mình không chỉ nằm ở một người đàn ông. Đàn ông có thể cho ta tình yêu, cũng có thể chở che cho ta. Nhưng một người đàn ông không thể thay đổi hết cuộc sống của bạn, cũng không thể biến hết những điều không vui của bạn trở thành hạnh phúc. Đàn ông, có thế nào cũng chỉ góp một phần vào hạnh phúc của đời của ta. Hơn hết, cuộc sống của mình còn có đam mê, gia đình, bè bạn cũng là những điều làm nên cuộc sống ý nghĩa hơn. Vì vậy, phải nhớ, ngoài tình yêu hay đàn ông, ta còn có không ít thứ quý giá khác để trân trọng và giữ gìn. Tình yêu hay đàn ông đều như vật ngoài thân, có thì vui, mà không có cũng không thể chết được. Đừng nghĩ phải có họ, bất chấp giữ lấy họ thì ta mới hạnh phúc được. Đàn bà phải hiểu, hạnh phúc của đời mình không chỉ nằm ở một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà muốn hạnh phúc, đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả Không ít phụ nữ một khi yêu hay lấy chồng đều xem đàn ông là tất cả cuộc đời họ. Cứ như mọi thứ trong cuộc đời họ đều quẩn quanh bên đàn ông, không xê dịch chút nào. Nhưng đàn bà muốn hạnh phúc, đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả. Đàn bà còn bản thân mình, còn con cái, còn cuộc sống quá rộng lớn ngoài kia. Đàn ông không cần và cũng không nên là tất cả cuộc đời ta.

Đến một lúc, đàn bà nên hiểu, bản thân có thể không cần chồng, nhưng nhất định không được bỏ rơi mình và con. Không ai là tất cả của ai. Và cũng không ai vì mất ai mà không thể sống nổi. Đàn bà không là tất cả, bản thân còn mình và con chính là còn cả cuộc đời. Đàn bà muốn hạnh phúc, phải biết buông bỏ kẻ không đáng Đời đàn bà, lắm lúc sẽ chọn sai một người cậy dựa. Người đó có thể hôm qua vẫn còn nằm bên ta thủ thỉ yêu đương. Người đó có thể hôm qua còn nói thương ta trọn đời trọn kiếp. Nhưng nhiều khi chỉ cần một lần chợp mắt, sáng trời họ đã rời đi như chưa từng ở lại thiết tha. Kẻ không đáng thì vẫn chỉ là người dưng từng nói yêu đương là một chuyện dễ dàng. Không trách nhiệm, không nghĩa tình, thế thì còn gì đã ta lưu tâm, còn gì để ta lưu luyến? Đàn bà muốn hạnh phúc, phải biết buông bỏ kẻ không còn xứng với yêu thương và hy sinh của mình. Dù rằng buông bỏ ở đời vốn khó đến trầy lòng nát dạ, cũng phải hiểu nếu ta không thể làm được thì cả đời chẳng mong nổi bình yên. Và chỉ có khi để kẻ không đáng ra đi, ta mới có thể đón chào một người tốt đẹp hơn bước đến.

Không trách nhiệm, không nghĩa tình, thế thì còn gì đã ta lưu tâm, còn gì để ta lưu luyến? - Ảnh minh họa: Internet Và đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải thương mình hơn Đàn bà, nói thương người ta thì dễ lắm, chứ chẳng mấy ai học được cách thương lấy mình. Nhưng đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải biết thương mình trước. Phải biết bảo vệ mình trước thương tổn, phải biết rời đi khi không còn chịu nổi và phải biết mình xứng đáng được hạnh phúc. Tình yêu hay hôn nhân đều nên là câu chuyện có cái kết có hậu với đàn bà. Đừng yêu chỉ vì mình thương, đừng làm vợ chỉ vì mình cần một người chồng. Yêu nên là vì mình cũng được thương, và làm vợ còn là để bản thân hạnh phúc hơn. Có nghĩ được như thế thì đàn bà mới bớt bất hạnh và thương tổn.

Điều đàn ông nào cũng sợ nhất ở phụ nữ Không phải phụ nữ nào cũng biết đây là điều đàn ông sợ nhất ở mình.

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