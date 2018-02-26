Đàn bà 30, không nắm thì thôi, nắm là phải chặt, không buông thì thôi, đã buông thì phải dứt. Chuyện nắm buông với đàn bà 30 không quan trọng nặng hay nhẹ, khó hay dễ, mà là đáng hay không.

1. Đàn bà 30 không ăn mặc tuềnh toàng cho có, càng không mặc đồ công sở đi chơi hay hò hẹn. Đàn bà 30, không cần khoác những bộ váy nóng bỏng hút mắt như thuở đôi mươi. Nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc của họ, đàn ông dù biết họ đã 30, vẫn không thể rời mắt. Đàn bà 30 biết ăn mặc hở đủ, kín vừa, hở sao vẫn trang nhã, kín thế nào cũng đầy quyến rũ. Họ biết giữ cốt quyến rũ gọn gàng, bên ngoài sự nhã nhặn quý phái. Đàn bà 30 hiểu, trang phục thời thượng đắt tiền thế nào cũng không thể bằng bản thân hợp với gì. Họ chỉ cần biết mặc gì cho đúng dịp đúng lúc, phô được những gì mình muốn khoe, giấu đi những gì chưa đẹp. Đàn bà 30, trước hết vẫn là biết mình đẹp nhất khi nào. Đàn bà 30, trước hết vẫn là biết mình đẹp nhất khi nào - Ảnh minh họa: Internet 2. Đàn bà 30 không còn là thứ hương hoa mới mẻ, đàn ông hít hà một lần đã đắm say. Đàn bà 30 như thứ nước hoa lâu năm đầy mê hoặc đến khó rời, đàn ông càng ngửi qua càng không thể quên được. Họ không quan trọng đàn ông phải thích một người phụ nữ thế nào, hay bản thân phải thay đổi để giống ai thì mới tốt. Đàn bà 30 tự tin là chính mình, từ tốn trong lời nói, tao nhã trong cư xử.

3. Đàn bà 30 không sợ tổn thương, cũng không hoảng hốt khi phải vấp ngã. Như những năm tháng tuổi trẻ đã dạy họ cách bình tĩnh đi qua những giờ khắc không vui, những hồi ức chẳng mấy dễ dàng. Để rồi khi đến 30, họ đã thôi những non trẻ đã từng, đủ tưởng tin để mạnh mẽ và kiên cường. Đàn bà 30, không sợ mình sẽ gặp phải điều gì, chỉ sợ bản thân không đủ bình tâm mà đối mặt. Họ luôn quan niệm, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. 4. Đàn bà 30, lấy chồng là vì muốn ở cạnh một người đàn ông cả đời. Họ không lấy chồng vì đến tuổi phải lấy, hay kết hôn chỉ để có một người chồng như chúng bạn. Họ một khi lấy chồng chính là đã chọn được một bến đỗ vững vàng và an yên nhất. Họ không sợ trễ, càng không vội vàng, vì họ biết người cần đến sẽ đến, họ chỉ cần đợi đến cùng. Họ cũng đã đủ trưởng thành để biết đàn ông tốt rốt cuộc phải như thế nào. Họ thà đợi để gặp một người tốt chứ không để thúc giục của người khác quyết định thay mình. Họ cần một tình yêu, một hẹn thề trọn đời, hơn là một cuộc hôn nhân chỉ để vui lòng thế gian.

5. Đàn bà 30 có muốn ly hôn cũng không vội vội vàng vàng. Hôn nhân ở tuổi 30 đã không còn là tình yêu thời 20. Khi 20, người ta có thể nói lời chia tay như một câu đùa cợt không nghiêm túc. Chứ 30 rồi, chia tay còn là chuyện của hai gia đình, của những đứa trẻ không có tội tình. Có phải nói một lời ly hôn cũng phải nghĩ suy cho thấu đáo. Và không nắm thì thôi, nắm là phải chặt, không buông thì thôi, đã buông thì phải dứt. Chuyện nắm buông với đàn bà 30 không quan trọng nặng hay nhẹ, khó hay dễ, mà là đáng hay không. 6. Đàn bà 30 vẫn chưa thôi những mong ước và đam mê. Một bên là gia đình, một bên là ước vọng, thế nào cũng phải vẹn tròn. Có suy tính cũng phải vừa vặn, có từ bỏ thế nào cũng phải cho đáng. Đừng tham lam, cũng đừng quá nhu nhược ôm đồm. Đàn bà, hạnh phúc hay không vẫn là biết đâu là giới hạn phải dừng lại. Chuyện nắm buông với đàn bà 30 không quan trọng nặng hay nhẹ, khó hay dễ, mà là đáng hay không - Ảnh minh họa: Internet 7. Đàn bà 30, có thể vương mùi rượu nồng đượm nhưng nhất định phải tỉnh. Có thế nào cũng không được buông thả bản thân. Năm 20 có thể uống một hơi mà không cần nghĩ ai sẽ đưa mình về, nhưng 30 rồi thì có uống cũng phải tỉnh mà tự biết đường về. Trưởng thành rồi, vững vàng rồi thì phải đủ sức bảo vệ mình, biết điều gì là tốt cho mình. 8. Đàn bà 30 có thể không giỏi kiếm tiền, nhưng nhất định phải khôn ngoan. Chính là có thể tự làm ra tiền, cũng có thể khiến mình xinh đẹp hơn từ vóc dáng đến tâm hồn, khối óc. Đàn bà đẹp thôi chưa đủ, muốn hạnh phúc nhất định phải khôn ngoan. 9. Đàn bà 30 một khi đã có con thì nhất định phải là người mẹ tốt. Mà để trở thành một người mẹ tốt, đàn bà phải hạnh phúc trước đã. Đừng mang suy nghĩ sống vì con mà cam chịu, vì gia đình mà ôm hết buồn tủi. Đàn bà không thể hạnh phúc thì không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc cho con. Vì vậy, muốn làm một người mẹ tốt, muốn con lớn lên đủ đầy, đàn bà hãy tự hạnh phúc. 10. Đàn bà 30, có yêu cũng yêu cho đúng, có ở bên ai cũng phải thật đáng. Đàn bà 30 không xem tình yêu là thứ hạnh phúc duy nhất, càng không xem đàn ông là tất cả. Họ hiểu, 30 rồi, yêu đương cũng không còn là trò chơi cho vui, phung phí thời gian vì người không xứng đáng. Và đàn bà 30, đừng vội vàng sống, đừng hấp tấp yêu đương. Đời đàn bà khi bước sang 30 mới thật sự là bắt đầu, sắc sảo, nồng thắm, quyến rũ say mê lòng người…

Điều đàn ông nào cũng sợ nhất ở phụ nữ Không phải phụ nữ nào cũng biết đây là điều đàn ông sợ nhất ở mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-can-biet-doc-than-hay-da-co-chong-phu-nu-cu-30-thi-phai-nho-that-ky-dieu-nay-272736.html