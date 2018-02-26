PHẬT DẠY: Đời người khó ổn yên cũng vì không chịu buông bỏ những điều này

Phụ nữ yêu 26/02/2018 05:30

Nếu ai cũng biết buông bỏ 6 điều này thì cuộc đời tự khắc bình an và hạnh phúc.

1. Hận thù

Lời Phật dạy: "Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình". Điều khiến bạn không vui hay bất hạnh, hết thảy đều là những trải nghiệm buộc phải có để trưởng thành và lớn lên. Người mang hận thù là người mất mát nhiều nhất, cũng là người sẽ tự phá hủy những điều tốt đẹp ở mình. Đời người thăng trầm không thiếu, không phải lúc nào cũng có thể vui vẻ ổn yên, trời sẽ có ngày nắng ấm, càng có lúc bão giông. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, không ai vui mãi một chuyện cười, cũng không thể buồn hoài một chuyện không vui. Vì vậy, đừng oán hận làm gì khi điều cuối cùng ta phải có là ổn yên nơi tâm hồn.

PHẬT DẠY: Đời người khó ổn yên cũng vì không chịu buông bỏ những điều này - Ảnh 1
Đừng oán hận làm gì khi điều cuối cùng ta phải có là ổn yên nơi tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

2. Ích kỷ

Người ích kỷ luôn xem mình là trên hết, chỉ nghĩ tới bản thân. Thứ họ muốn, điều họ làm hết thảy đều vì bản thân họ. Họ không quan tâm cảm xúc hay suy nghĩ của người khác. Họ chỉ thấy mình đúng, cũng không màng nghe quan điểm hay chia sẻ của người khác.

Đời người, muốn hạnh phúc, nhất định phải buông bỏ ích kỷ, chuyện gì cũng nên nghĩ cho người khác, đặt mình vào vị trí của người khác mà thấu hiểu. Lòng dạ có rộng mở, sáng trong thì mới đưa ta đến những nơi tốt đẹp, gặp được những người xứng đáng hơn.

3. So đo, đố kỵ

Lòng người, quá nhiều so đo và tính toán thì chỉ càng tự khiến mình mỏi mệt, bình yên chẳng nổi.

Đố kỵ như thứ thuốc độc ngấm ngầm khiến tâm can con người mục rửa, dần dà sẽ tự khiến mình cùng đường, hết lối. Đố kỵ sẽ khiến nhân cách con người dần mai một, rồi sẽ toàn những nghĩ suy không lương thiện. Tâm hồn không thể sáng trong, lòng dạ không ổn yên thì mãi mãi không bao giờ hạnh phúc được.

Con người, biết nghĩ suy giúp đỡ cho người khác chính là tạo phúc đức cho chính mình. Bạn vì người khác một lần, người khác sẽ vì bạn nhiều lần. Đời người, bỏ qua so đo tính toán, cuộc đời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

4. Dục vọng

Phàm là con người, ai cũng có dục vọng. Nhưng dục vọng ham mê tiền tài, sắc dục càng nhiều thì càng khiến nhân cách, phúc đức tiêu tan. Lòng người quá nhiều dục vọng sẽ càng không thể yên an. Chỉ đến khi ta biết đâu là đủ, thế nào là vừa thì mới mong được hạnh phúc về sau.

PHẬT DẠY: Đời người khó ổn yên cũng vì không chịu buông bỏ những điều này - Ảnh 2
Chỉ đến khi ta biết đâu là đủ, thế nào là vừa thì mới mong được hạnh phúc về sau - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ thuộc vào người khác

Phụ thuộc vào người khác, dù là vật chất hay tinh thần đều là điều không nên. Con người sinh ra đã độc lập, thì chỉ có khi tự mình vươn lên, tự mình gầy dựng mới mong hạnh phúc về sau. Không thứ gì tốt bằng thứ thuộc về chính ta, cũng không ai yêu thương và thấu hiểu ta bằng chính mình.

Con người, càng phụ thuộc vào người khác sẽ càng dễ thụ động và bế tắc. Đến một ngày, nếu không còn chỗ dựa dẫm, bản thân sẽ không thể tự mình đứng dậy. Rõ ràng sẽ không ai bên ta mãi mãi, cũng chỉ bản thân mình có thể giúp mình đến cùng. Do đó, đừng phụ thuộc vào bất cứ ai, vẫn là chỉ nên tin tưởng và trông cậy vào chính mình.

6. Lười biếng

Người lười biếng chỉ thích đợi chờ người khác làm mọi việc giúp mình, cũng chỉ muốn yên phận, không hề có ý chí tiến thủ. Nhưng cuộc đời này điều gì cũng phải cần cố gắng và nỗ lực mới mong lâu bền. May mắn thế nào cũng không bằng siêng năng, cần cù.

Phải nhớ, ai sinh ra cũng đều có ý nghĩa riêng, không ai là dư thừa, càng không ai là vô dụng. Quan trọng hơn hết là bản thân biết phát huy những điểm mạnh, cố gắng hoàn thiện chính mình.

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