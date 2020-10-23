Vợ hãy cẩn thận nếu đây là những câu chồng thường hay nói

Phụ nữ yêu 23/10/2020 05:17

Nếu gần đây bạn thường nghe chồng nói những câu này thì hãy cẩn trọng, vì đây có thể là dấu hiệu chồng ngoại tình.

Những câu nói này có thể là dấu hiệu chồng ngoại tình mà vợ thường bỏ qua.

“Em đừng nói nữa, anh mệt lắm”

Đây là câu cửa miệng của người đàn ông chán vợ “tới tận cổ”. Anh ta không muốn trò chuyện với vợ, vài lời vợ nói ra liền cảm thấy phiền phức. Đàn ông khi chán vợ thường thể hiện rõ ràng qua từng lời nói. Dù bạn có nói dịu dàng dễ nghe thế nào thì với anh ta vẫn cực kì khó chịu.

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Đàn ông còn thương vợ thì dù đang trong trạng thái nào cũng sẽ nghĩ cho vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu phụ nữ nghe câu nói này thường xuyên từ chồng thì đừng chỉ nghĩ rằng chồng đang mệt mỏi. Đàn ông còn thương vợ thì dù đang trong trạng thái nào cũng sẽ nghĩ cho vợ nhiều hơn. Anh ấy không muốn tổn thương vợ dù chỉ bằng một lời nói.

“Em đang lừa hối hay giấu giếm anh đúng không?”

Người chồng ngoại tình thường có tâm lý muốn đổ tội cho bạn. Đây là cách anh ta chống chế, bao biện cho chính mình. Đàn ông khi ngoại tình thường tham lam, vừa muốn có vợ lẫn nhân tình, còn bản thân là một kẻ phản bội. Cũng vì mang tâm lý này nên đàn ông cũng sợ bị vợ phản bội. Vì thế, anh ta sẽ thường hỏi bạn câu này, như để tự trấn an mình, cũng là đổ lỗi cho bạn.

“Em đừng động vào đồ cá nhân của anh”

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Khi đàn ông thường nói câu này thì có nghĩa là anh ta có điều gì đó giấu giếm bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông thường nói câu này thì có nghĩa là anh ta có điều gì đó giấu giếm bạn. Dù rằng có nhiều người không thích bị động chạm vào đồ cá nhân. Nhưng sẽ là bất thường nếu bỗng dưng chồng bạn trở nên khó chịu khi bạn chạm vào đồ dùng cá nhân. Đây có thể là dấu hiệu anh ấy có gì đó bí mật, cảm giác sợ bị phát hiện.

“Em chỉ toàn nghĩ vớ vẩn rồi suy diễn”

Đây thường là câu nói của người đàn ông khi thấy vợ bắt đầu nghi ngờ về mình. Nếu đàn ông chung thủy, anh ấy sẽ bình tĩnh giải thích để bạn không suy nghĩ linh tinh. Ngược lại, đàn ông ngoại tình sẽ cảm thấy bất an khi bạn nghi ngờ.

Nếu nghe chồng nói câu này thường xuyên, bạn nên tìm bằng chứng cho những nghi ngờ của mình.

“Anh với cô ấy là bạn”

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Chồng của mình tốt thật nhưng cám dỗ ngoài kia cũng nhiều vô kể, bảo vệ gia đình cũng là nhiệm vụ của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, giữa đàn ông và phụ nữ hiếm có tình bạn thật sự. Nếu có tình bạn ấy thì đàn ông và người bạn đó sẽ không để bạn phải nghi ngờ, bất an. Ngược lại, nếu bạn thường cảm thấy giữa hai người có điều bất thường và luôn nhận được câu trả lời kia của chồng thì hãy cẩn trọng. Phụ nữ đừng chủ quan với những mối quan hệ khác giới của chồng.

Ngày nay, ngoại tình là căn bệnh tiềm tàng trong mỗi gia đình, chỉ có thể phòng càng sớm càng tốt. Vì thế, phụ nữ nhất định đừng chủ quan, quan sát và để ý đến từng cử chỉ, lời nói của chồng. Chồng của mình tốt thật nhưng cám dỗ ngoài kia cũng nhiều vô kể, bảo vệ gia đình cũng là nhiệm vụ của phụ nữ.

5 dấu hiệu chồng của bạn đang dính dáng đến ổ ngoại tình công sở lâu năm

5 dấu hiệu chồng của bạn đang dính dáng đến ổ ngoại tình công sở lâu năm

Công sở là môi trường đàn ông ngoại tình dễ dàng và che giấu khôn khéo nhất. Bởi thế nhiều ông chồng dính dáng tới ổ ngoại tình lâu năm mà vợ không hề hay biết.

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