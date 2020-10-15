Người phụ nữ nào khi làm mẹ cũng muốn con được lớn lên hạnh phúc, đủ đầy tình yêu thương. Dù vậy, phụ nữ thường lầm tưởng rằng con cái cần một gia đình tạm bợ chấp vá. Hạnh phúc của con cái không thể tạo nên từ những gượng ép, miễn cưỡng của cha mẹ đã không còn muốn bên nhau. Ngược lại, sống trong một gia đình cha mẹ thường cãi vã, tổn thương lẫn nhau sẽ tạo những ám ảnh cho con cái.

Tha thứ cho chồng ngoại tình vì những điều này, bạn sẽ phải hối hận cả đời.

Phụ nữ thường bị ám ảnh bởi những lời phán xét của người khác. Ly hôn là một điều tai tiếng với nhiều người vẫn còn mang tư tưởng cổ hủ. Đàn ông ngoại tình là sai trái, và tha thứ cho chồng ngoại tình không phải là điều đương nhiên. Nghe và làm theo lời người khác nói sẽ không giúp bạn hạnh phúc hơn. Hãy cho mình lựa chọn, hơn là giao quyền quyết định vào tay người khác. Vì phụ nữ luôn là người bị phản bội và chịu tổn thương nhiều nhất. Hãy sống vì mình nhiều hơn, và để mặc điều tiếng xung quanh.

Sẽ thật may mắn nếu con cái có cha mẹ yêu thương nhau. Nhưng khi vợ chồng không còn chung sống vui vẻ cùng nhau sẽ để lại nhiều tổn thương về mặt tâm lý cho con cái sau này.

Có suy nghĩ “đàn ông sẽ thay đổi”

Nếu bạn tha thứ cho chồng vì nghĩ rằng bản tính lăng nhăng của anh ta sẽ thay đổi, thì bạn sai rồi. Đàn ông có tính lăng nhăng, thích của mới lạ sẽ không bao giờ thay đổi, dù bạn có tha thứ cho anh ta bao nhiêu lần.

Có những người đàn ông ngoại tình vì vui chơi, cũng có người vì bản chất không đổi - Ảnh minh họa: Internet

Có những người đàn ông ngoại tình vì vui chơi, cũng có người vì bản chất không đổi. Trước khi tha thứ, bạn hãy xem chồng mình thuộc kiểu nào. Nếu là kiểu đàn ông vì ham chơi mà phạm lỗi, bạn có thể hy vọng anh ấy nghiêm túc và có trách nhiệm hơn. Nhưng bản chất của đàn ông là không thể chung thủy với một người thì hãy dừng lại, bạn không thể thay đổi người đàn ông như thế.

Tha thứ quá 2 lần

Khi chồng ngoại tình, phụ nữ sẽ có những lúc yếu lòng, thậm chí là gục ngã. Nhưng nhất định đừng để bản thân phạm những sai lầm nghiêm trọng này.

Phụ nữ có chồng ngoại tình sẽ chịu những tổn thương lớn. Sẽ không ai đủ tự tin để nói rằng khi phát hiện bạn đời phản bội mà không có khoảng thời gian nhất định suy sụp. Thất vọng, đau khổ, muốn từ bỏ, mềm lòng… là tâm lý chung của phụ nữ lúc đó.

Đặc biệt là khi có suy nghĩ tha thứ cho chồng phản bội, phụ nữ càng phải cẩn trọng.

Lo lắng sẽ không tìm được người đàn ông tốt hơn

Sai lầm nhất của phụ nữ khi tha thứ cho chồng ngoại tình là suy nghĩ sẽ không tìm được người tốt hơn. Đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là bạn có bỏ được một kẻ tệ hay không. Người tốt sẽ gặp được người tốt, nếu chưa thể thì bạn càng phải hoàn thiện mình nhiều hơn. Một người đàn bà bản lĩnh, tự tin luôn chắc chắn rằng sẽ có nhiều người đàn ông tốt dành cho họ. Nếu bạn không thấy mình đủ giá trị, đánh giá cao bản thân, thì dù đàn ông tốt có xuất hiện bạn cũng không có can đảm tiến tới.

Phụ nữ khi gặp phải hôn nhân rạn nứt, hãy lạc quan nhìn vào cuộc sống phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi gặp phải hôn nhân rạn nứt, hãy lạc quan nhìn vào cuộc sống phía trước. Chồng phản bội không phải là việc hạ thấp phẩm giá của bạn. Thấy mình kém cỏi, kém thu hút, không hấp dẫn mới là sai lầm khiến bạn kém giá trị. Dám từ bỏ những thứ không xứng đáng và tiến về phía trước tìm kiếm những gì tốt đẹp hơn mới là phong thái rực rỡ nhất của phụ nữ.