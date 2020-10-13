Công sở là môi trường đàn ông ngoại tình dễ dàng và che giấu khôn khéo nhất. Bởi thế nhiều ông chồng dính dáng tới ổ ngoại tình lâu năm mà vợ không hề hay biết. Đây là những dấu hiệu chồng ngoại tình ở nơi làm việc.

Thực tế hiện nay, người đi làm thường dành nhiều thời gian ở nơi công sở làm việc. Độ liên kết, tương tác với đồng nghiệp cũng gắn bó hơn. Chuyện ngoại tình công sở không còn lạ lẫm nữa.

Đây là dấu hiệu chồng ngoại tình dễ nhận ra nhất. Đi làm thì cần gì phải trau chuốt ngoại hình như thế, huống hồ lại bất ngờ thay đổi thì chắc chắn có lý do. Một khi ngoại tình thì dù là đàn ông hay phụ nữ đều muốn trông mình hấp dẫn hơn trong mắt đối phương, đặc biệt là ngoại hình.

Chồng bạn trước đây khá xuề xòa chuyện ăn mặc, thậm chí bạn còn phải giúp anh ấy mua quần áo thường xuyên. Nhưng bỗng dưng chồng thích tự đi lựa đồ hơn, có khi còn thay đổi cả gu ăn mặc. Anh ấy để ý đến tóc tai, đổi mùi nước hoa, mỗi khi đi làm đều trông thu hút hơn trước rất nhiều.

Từ chối các hành động gần gũi, thân mật

Chồng bạn ngày trước dù không quá mặn nồng tình cảm vẫn không bao giờ từ chối những cái ôm, hành động thể hiện tình cảm của bạn. Anh ấy vẫn giữ thói quen gần gũi, đôi khi còn bất ngờ cho bạn cái hôn nhẹ nhàng, những ánh mắt chân thành dịu dàng.

Nhưng giờ thì đến cả cái nắm tay của bạn anh ấy cũng không mấy để tâm. Khi gần gũi ân ái, anh ấy cũng chỉ làm cho có, không còn hứng thú hay âu yếm vuốt ve bạn. Đặc biệt, ở nơi đông người, anh ấy có xu hướng ít động chạm cơ thể với bạn.

Khi đàn ông ngoại tình, họ ít nhiều đều không duy trì được những hành động thân mật với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông ngoại tình, họ ít nhiều đều không duy trì được những hành động thân mật với vợ. Vì một phần tình cảm và sự chú ý của anh ta đã hướng về nhân tình.

Khi bạn cần chồng thì anh ấy luôn viện cớ lý do công việc

Những lúc bạn cần chồng thì anh ấy đều viện cớ lý do công việc. Anh ấy thường tránh bữa cơm chiều với lý do gặp khách hàng. Anh ấy có nhiều chuyến công tác cuối tuần hơn trước. Đặc biệt, những khi nhắc đến đồng nghiệp nữ cùng công ty, chồng bạn luôn tỏ ra thờ ơ, thậm chí là né tránh nói đến. Anh ấy cũng không muốn bạn tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp, dù là nam hay nữ. Đây là dấu hiệu chồng sợ bị lộ chuyện ngoại tình.

Thường xuyên lên mạng vào giờ khuya

Nếu bạn lén để ý thì sẽ thấy chồng thường xuyên lên mạng xã hội như Facebook hay Zalo vào giờ khuya. Khi bạn nhắc chồng đi ngủ thì anh ấy sẽ nói đang bàn chuyện công việc. Nếu một vài hôm thì bạn có thể tin lời giải thích này của chồng. Nhưng thường xuyên ngày nào cũng thế thì bạn nên đặt nghi vấn, đừng quá chủ quan. Vì có thể, anh ấy chỉ đang bàn chuyện yêu đương với cô đồng nghiệp nào đó.

Đặt mật khẩu điện thoại, laptop

Đây là hành động chứng tỏ trong điện thoại hay laptop của chồng có điều gì đó không muốn vợ con biết - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bỗng đặt mật khẩu điện thoại, laptop mà bạn không hề hay biết. Thậm chí, bạn thấy chồng luôn giữ điện thoại bên người, không để ai chạm vào, dù là con cái. Đây là hành động chứng tỏ trong điện thoại hay laptop của chồng có điều gì đó không muốn vợ con biết.